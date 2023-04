Monday, 3 April 2023, 15:06 HKT/SGT Share: 光大環境公佈2022年度業績 質效雙升 龍頭鞏固

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 日前,中國環保行業龍頭光大環境(集團)有限公司(257.HK)(以下簡稱“光大環境”或“公司”)發公告公佈2022年度綜合業績(含附屬公司),面對複雜的市場環境和激烈競爭,公司著力於穩中求進,經營管理聚焦主責主業,積極降本增效,築牢發展根基。業績顯示,公司保持穩健發展勢頭,各項業務取得合理增長,龍頭地位穩固。



聚焦業務方向 強化業務協同



2022年,光大環境進一步將發展方向和資源聚焦於固廢、泛水和清潔能源三大主責主業,鞏固垃圾發電、污水處理等優勢業務,同時利用業務綫間的協同努力推動業務延伸,實現企業發展由投資驅動向輕重並舉轉變。



在此思路下,公司實施了板塊管理架構的精簡和優化,形成以環保能源、環保水務、綠色環保為「三核」,以研究院(前稱「綠色科創」)和裝備製造為「兩翼」的架構。這樣的調整可以有效避免公司在市場拓展和項目建設運營等方面,資源分散,分兵作戰,進而提升企業經營質效。



業績顯示,2022年,光大環境共投資落實39個新項目(含收購項目)及1份現有項目的補充協議,總投資約人民幣55.46億元;涉及垃圾發電、餐廚及廚餘垃圾處理等垃圾發電協同業務、市政污水及工業廢水處理、污泥處理處置、光伏發電等領域;另承接各類輕資產業務,合同總額約人民幣24.30億元。此外,公司已與境內多個地方政府、企業單位達成戰略夥伴關係;境外亦有多個潛在項目在跟進當中。



實施降本增效,提升運營收益



2022年光大環境取得的一個最突出的業績成果,是收益結構實現顯著優化。公告顯示,公司全年共373.21億港幣的收益中,運營服務佔比達到51%,超過建造服務收益(35%)和財務收入(14%),也是該公司歷史上首次實現運營服務收益超過建造服務收益。管理層表示,公司未來將繼續推動收益結構由建造收入為主向運營收入為主轉變。



實際上,收益結構的變化也是公司發展由投資驅動向輕重並舉轉變的必然結果。背後作為支撑的,是精細化管理和科技創新能力。



公告顯示,2022年,光大環境圍繞財務管理、運營安環、工程管理及招標採購四個關鍵環節開展降本增效,並取得實效:財務管理方面,公司與銀行積極協商,優化了境內外貸款結構,減少外圍利率市場波動影響。運營安環方面,通過安環管理平台、效能分析系統、預警平台、安防平台等數字化功能的加速建設,進一步賦能「智能電廠」、「智慧水廠」;環保水板塊務引入過期飲料等替代碳源,減少藥劑投放,有效降低項目運營成本。工程管理方面,公司通過強化預算動態管理,提升建設資金利用效率,並工程管理信息系統功能,提升全流程管理效率。招採方面,通過集中批量採購、加強現場施工管理和合同管理等措施,進一步降低採購成本,助推降本增效。



拓展融資渠道,資金儲備充裕



近兩年來,光大環境持續在豐富融資工具組合上發力,成功擴展了資金來源,降低財務成本的同時,為流動性充裕提供保障。



公告顯示,2022年4月,光大環境於全國銀行間債券市場發行2022年度第一期永續中期票據,發行規模為人民幣15億元;光大環境附屬公司光大水務分別在2022年1月、4月、6月及9月於全國銀行間債券市場發行超短期融資券、中期票據及永續中期票據,發行規模介乎人民幣7億元至10億元;集團另一附屬公司光大綠色環保也分別在2022年4月及5月先後於全國銀行間債券市場發行綠色中期票據(債券通)及永續中期票據,發行規模介乎人民幣7億元至12億元。



此外,光大環境加強應收賬款的回收與管理,與銀行磋商獲得新貸款額度,並獲各類國家資金補助,達人民幣3.42億元。截至2022年12月31日,公司手持現金達港幣117.83億元,負債水平合理,財務狀况健康。



對於未來的發展戰略,公司管理層表示,除了聚焦主業持續鞏固龍頭地位,做好協同業務、輕重並舉,還將緊抓「雙碳」戰略機遇,在一般工業固廢、建築垃圾、再生資源分揀利用,儲能、光伏、 農村治污等領域,培育一到兩個新增長點。公司也將強化國際業務,推動公司的國際化進程、因地制宜,探索並購整合、綠色投資、技術設備輸出等環保業務。總之,公司發展空間廣闊,未來可期。





話題 Press release summary



部門 环境, ESG

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network