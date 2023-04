中旅國際2022年全年綜合收入30.32億港元

香港, 2023年4月1日 - (亞太商訊) - 香港中旅國際投資有限公司(「中旅國際」或「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)(股份代號:308)公佈截至2022年12月31止之經審核全年業績。受限於新冠疫情的持續影響,期內本集團綜合收入為30.32億港元,較上年同期減少17%;股東應佔虧損為3.56億港元,同比由盈轉虧;若剔除2021年非经經常性出售收益2.29億港元等的影響,經營業務應佔虧損較上年同期增虧1.84億港元。董事局不建議派發2022年度末期股息。



業績摘要:

-- 綜合收入為30.32億港元,股東應佔虧損為3.56億港元;

-- 投資、產品、數字化和運營四大核心競爭力增強,助推新冠疫情後公司業務恢復超行業平均水準,德天、沙坡頭等目的地收入創歷史新高;

-- 財務狀況穩健良好,資產負債率約為24%,現金及銀行結餘為27.98億港元。



受疫情影響,2022年本集團旅遊景區及相關業務總體收入為23.68億港元,應佔利潤為0.29億港元。‍‍酒店業務收入為4.69億港元,應佔利潤為0.17億港元。旅遊代理業務收入為1.17億港元,應佔虧損為42萬港元。期內由於跨境巴士及渡輪服務‍‍‍‍受疫情影響暫停,客運業務收入為0.52億港元,應佔虧損為1.69億港元。本集團資產負債狀況維持穩健良好,2022年底現金及銀行結餘約27.98億港元,在疫情下維持了良好的流動性,資產負債率於2022年底約為24%,維持良好融資能力。



打造旅遊精品和標杆項目,旅遊景區業務復蘇速度優於行業平均。二零二二年是新冠疫情衝擊較嚴峻的一年,儘管外部存在困難挑戰,本集團積極採取各類舉措,不斷推出新產品,為持續發展奠定了堅實基礎。2023年首二月本集團旅遊景區及相關業務收入已經恢復至2019年同期水準,高於內地旅遊行業的平均恢復水準,其中沙坡頭、德天景區和安吉度假區收入較2019年同期分別增長497%、126%和90%,創下歷史新高。



聚焦戰略,加強四大核心競爭力,推動本公司發展邁上新台階。本集團以「一流旅遊目的地投資與運營服務商」為戰略定位,聚焦內地景區業務、在港業務兩大區域,圍繞自然人文景區目的地、休閒度假區目的地兩條產品線,著力提升投資、產品、數字化、運營四大能力,以實現在全國打造有品牌和影響力的世界級旅遊目的地項目、落地休閒度假區項目、實現規模效益雙增長及建立行業領先地位的目標。沙坡頭景區在星星酒店的基礎上創新升級,「鑽石酒店」將於二零二三年中開業,以打造沙漠高奢住宿產品標杆;德天景區推出網紅新產品「中越風情街」,增加二消的同時也為遊客增加全新的跨國邊關風情體驗;瀘沽湖景區推進精品渡假酒店建設,爭取二零二四年初開業。本公司與振華工程有限公司合資開發位於馬爾代夫安巴拉島的中高端度假村,在疫情後將可受益於亞洲遊客特別是中國遊客的需求增長及旅遊消費上升,獲取長遠增長及回報。



收購優質項目,獲取戰略性資源,提高品牌影響力,推動可持續高質量發展。期內本公司完成對新疆柏睿 61.33%股權的收購,新疆柏睿在新疆旅遊度假項目選點和佈局上具有前瞻性,以新疆5A、4A級景區和主要旅遊目的地的稀缺核心區域為主;並將推進「新疆天山走廊精品住宿」建設改造,預計二零二三年上半年運營。於2023年1月,本公司與常德市城市發展集團有限公司設立合資公司,開發常德市5A級景區桃花源桃喜探索營項目,打造親子娛樂度假目的地,延續輕重並舉的發展模式。



積極推進存量資產優化,提高資產回報率。本公司於紅磡的協記三倉土地,獲政府批准變更為酒店用途後,土地價值及發展潛力大幅提升,改建的一棟28層商業酒店預期於2024年初開業。本公司位於深圳寶安的「中旅大廈項目」正處於主體建設期,各項開發工作正有序展開。本公司將在戰略引領下,積極推進其他低效存量資產的盤活和優化。



展望二零二三年,外圍經濟環境仍然複雜多變。然而,隨著香港和內地於本年初全面通關,以及國內優化的疫情防控措施,令旅遊消費和市場信心有效提振。本公司將抓緊契機,扎實開展各項工作,改善資產結構,繼續拓展新資源、打造標杆產品,抓住發展機遇,力爭實現更好成績,迎接市場的復蘇乃至增長,為股東創造更大價值。



關於香港中旅國際投資有限公司

本集團圍繞「一流旅遊目的地投資與運營服務商」的戰略定位,以旅遊目的地開發為重點,致力於掌控核心資源和一體化打造。本集團的主要業務包括投資與經營旅遊景區及相關業務(主題公園、自然人文景區、休閒度假景區及旅遊景區配套服務)、旅行證件及相關業務、酒店業務、客運業務等。





