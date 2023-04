Saturday, 1 April 2023, 11:03 HKT/SGT Share: 綠地香港2022年收入266.14億,歸母淨利潤4.81億 ——綠地香港披露2022年度業績報告

香港, 2023年4月1日 - (亞太商訊) - 3月31日晚間,綠地香港控股有限公司(股份代號:337.HK)公佈2022年度業績報告,報告期內房地產銷售約157億元,回款約179億元;全年實現營業收入約266億元,毛利潤約41億元,淨利潤約7.8億元,歸母淨利潤約4.8億元。在一眾內房股中,綠地香港保持不錯的盈利實屬難能可貴。綠地香港方面稱,主要得益於過去的一年中,公司積極把握市場變化,圍繞“穩增長、控成本、保交付、降負債”工作主線,主動推進了一系列有針對性的工作措施,在房地產行業深度調整的當下,保持了企業平穩經營。











主動優化債務管理,有息負債下降明顯。

2022年,公司持續壓降有息負債,保持了穩健的財務基本面。截止報告期末,公司淨有息負債餘額降至157.2億元,壓降40.16億元;公司淨有息負債率48%,表明公司整體杠杆率較低;有效利息成本5.74%,持續保持行業低位,展現了綠地香港良好的經營能力和抗風險能力。



值得一提的是,去年6月初公司以自有資金悉數兌付1.5億境外美元債,自此公司境外美元債券餘額已歸零,再無公開市場剛兌壓力,給公司聚焦下一輪健康發展創造有力空間。



保持高品質保交付,兌現企業社會責任。

綠地香港積極回應國家“保交付、穩民生”的號召,將保交付工作作為全年首要任務。在外部環境極其困難的情況下,積極調配資源,狠抓品質管控,保證了各專案工程如期推進,廣清綠地國際城、廣西玉林綠地城、鹽城綠地理想城、常州綠地公園道等一批重點專案如期高品質交付。全年合計實現交付503萬方,近3萬戶業主煥新家。其中獲得省級品質、安全類獎項專案共計9個,市級獎項9個,得到市場的一致好評。



優質土地儲備豐厚,夯實可持續發展根基。

截止報告期末,公司合計土地儲備約2100萬方,按土地投資金額約78%集中於長三角和粵港澳大灣區中心城市,剩餘的22%主要位於雲南、廣西、海南的省會城市,約65%為住宅業態。充沛優質的土地儲備及高能級的城市佈局,進一步夯實了公司持續發展動能,為新一輪的發展奠定堅實基礎。



積極探索新賽道,綜合產業助力公司轉型發展。

代建業務初具規模。綠地香港積極回應市場變化,依託多年房地產開發經驗,以“1+3x”業務模式,打造“綠地智造”代建品牌。以代建管理為核心,為客戶提供全週期管理、開發諮詢及技術服務,並輔以物業管理、產城服務、產業鏈服務等支援,堅決踐行“為政府所想,為市場所需”的發展宗旨,推進合作共贏。



據悉,綠地香港代建業務以與國資平臺合作為主,目前與無錫地鐵集團、太湖新城集團、濱湖國投、梁溪城發、廣益建發、廣西交投、廣西農墾、廣州金控等多家政府平臺公司建立了良好的戰略合作關係。目前在建的代建管理典型項目包括無錫龍渚2號、南寧綠地城等;2022年連續獲取無錫食品園、無錫東風木業2個代建項目,代建業務已初具規模。



長租業務穩中有升。綠地香港長租業務致力於為城市青年提供品質、舒適、時尚的居住空間與社交氛圍。目前合計開業經營門店6家,在管規模3200間,儲備待簽約5000餘間,初步實現立足上海與廣州,並逐漸在長三角、大灣區以及區域中心型城市的業務佈局。2022年度各門店平均出租率超過95%。而在其商業模式“租賃+互聯網+X”中的“X”作為創新的先行試點,以客戶粘性為抓手,以特色增值服務為工具,已形成“線上團購、線下新零售、共用健身、菁舍家服”四大業務版圖,為將來的持續增長創造了無限想像空間。



推進組織強體再造,激發團隊核心競爭力。

為適應行業新變局,增強企業組織韌性,綠地香港打造扁平化組織,將原有六大城市公司整合為華東、華南兩大區域,實現資源的有效集聚和高效配置,同時充分賦能一線,將區域公司打造成為業務經營的主體與中堅力量。不斷提升公司大運營管理體系,持續完善企業治理機制,借助數位化技術,加強精細化管理,在強身健體、提升運營效率的同時,管理費用下降35%,行銷費用下降19%。同時,公司積極開展“百人英才”與“789”幹部培養計畫,在現有團隊中篩選優秀核心骨幹給予重點關注培養,打造綠地香港的“海豹突擊隊”,為後續業務發展提供組織保障。



綠地集團執行總裁、綠地香港董事局主席兼行政總裁陳軍表示:公司始終堅持低杠杆、穩經營的發展邏輯,在行業大調整的背景下,通過精細化管理降本增效,通過審慎的財務管理強化風險管控,實現了高品質可持續發展。



今年是綠地香港成立十周年,綠地香港將不斷創新企業治理體系,不斷強化企業精神文化內涵和核心價值觀,積極回饋社會,用實際行動,踐行國企的責任與擔當。



未來,綠地香港將進一步聚焦核心城市、核心區域,積極探索新消費趨勢下的居住需求,回歸產品本質,通過推行“透明工程”,打造產品核心競爭力,提升消費者信心和粘性。發揮房地產開發經驗,大力探索新賽道,積極推進代建和長租業務,加強商業運營與管理輸出,打造公司新的增長極。





