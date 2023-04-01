綠地香港2022年收入266.14億，歸母淨利潤4.81億

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|Saturday, 1 April 2023, 11:03 HKT/SGT
|——綠地香港披露2022年度業績報告
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香港, 2023年4月1日 - (亞太商訊) - 3月31日晚間，綠地香港控股有限公司（股份代號：337.HK）公佈2022年度業績報告，報告期內房地產銷售約157億元，回款約179億元；全年實現營業收入約266億元，毛利潤約41億元，淨利潤約7.8億元，歸母淨利潤約4.8億元。在一眾內房股中，綠地香港保持不錯的盈利實屬難能可貴。綠地香港方面稱，主要得益於過去的一年中，公司積極把握市場變化，圍繞“穩增長、控成本、保交付、降負債”工作主線，主動推進了一系列有針對性的工作措施，在房地產行業深度調整的當下，保持了企業平穩經營。
主動優化債務管理，有息負債下降明顯。
2022年，公司持續壓降有息負債，保持了穩健的財務基本面。截止報告期末，公司淨有息負債餘額降至157.2億元，壓降40.16億元；公司淨有息負債率48%，表明公司整體杠杆率較低；有效利息成本5.74%，持續保持行業低位，展現了綠地香港良好的經營能力和抗風險能力。
值得一提的是，去年6月初公司以自有資金悉數兌付1.5億境外美元債，自此公司境外美元債券餘額已歸零，再無公開市場剛兌壓力，給公司聚焦下一輪健康發展創造有力空間。
保持高品質保交付，兌現企業社會責任。
綠地香港積極回應國家“保交付、穩民生”的號召，將保交付工作作為全年首要任務。在外部環境極其困難的情況下，積極調配資源，狠抓品質管控，保證了各專案工程如期推進，廣清綠地國際城、廣西玉林綠地城、鹽城綠地理想城、常州綠地公園道等一批重點專案如期高品質交付。全年合計實現交付503萬方，近3萬戶業主煥新家。其中獲得省級品質、安全類獎項專案共計9個，市級獎項9個，得到市場的一致好評。
優質土地儲備豐厚，夯實可持續發展根基。
截止報告期末，公司合計土地儲備約2100萬方，按土地投資金額約78%集中於長三角和粵港澳大灣區中心城市，剩餘的22%主要位於雲南、廣西、海南的省會城市，約65%為住宅業態。充沛優質的土地儲備及高能級的城市佈局，進一步夯實了公司持續發展動能，為新一輪的發展奠定堅實基礎。
積極探索新賽道，綜合產業助力公司轉型發展。
代建業務初具規模。綠地香港積極回應市場變化，依託多年房地產開發經驗，以“1+3x”業務模式，打造“綠地智造”代建品牌。以代建管理為核心，為客戶提供全週期管理、開發諮詢及技術服務，並輔以物業管理、產城服務、產業鏈服務等支援，堅決踐行“為政府所想，為市場所需”的發展宗旨，推進合作共贏。
據悉，綠地香港代建業務以與國資平臺合作為主，目前與無錫地鐵集團、太湖新城集團、濱湖國投、梁溪城發、廣益建發、廣西交投、廣西農墾、廣州金控等多家政府平臺公司建立了良好的戰略合作關係。目前在建的代建管理典型項目包括無錫龍渚2號、南寧綠地城等；2022年連續獲取無錫食品園、無錫東風木業2個代建項目，代建業務已初具規模。
長租業務穩中有升。綠地香港長租業務致力於為城市青年提供品質、舒適、時尚的居住空間與社交氛圍。目前合計開業經營門店6家，在管規模3200間，儲備待簽約5000餘間，初步實現立足上海與廣州，並逐漸在長三角、大灣區以及區域中心型城市的業務佈局。2022年度各門店平均出租率超過95%。而在其商業模式“租賃+互聯網+X”中的“X”作為創新的先行試點，以客戶粘性為抓手，以特色增值服務為工具，已形成“線上團購、線下新零售、共用健身、菁舍家服”四大業務版圖，為將來的持續增長創造了無限想像空間。
推進組織強體再造，激發團隊核心競爭力。
為適應行業新變局，增強企業組織韌性，綠地香港打造扁平化組織，將原有六大城市公司整合為華東、華南兩大區域，實現資源的有效集聚和高效配置，同時充分賦能一線，將區域公司打造成為業務經營的主體與中堅力量。不斷提升公司大運營管理體系，持續完善企業治理機制，借助數位化技術，加強精細化管理，在強身健體、提升運營效率的同時，管理費用下降35%，行銷費用下降19%。同時，公司積極開展“百人英才”與“789”幹部培養計畫，在現有團隊中篩選優秀核心骨幹給予重點關注培養，打造綠地香港的“海豹突擊隊”，為後續業務發展提供組織保障。
綠地集團執行總裁、綠地香港董事局主席兼行政總裁陳軍表示：公司始終堅持低杠杆、穩經營的發展邏輯，在行業大調整的背景下，通過精細化管理降本增效，通過審慎的財務管理強化風險管控，實現了高品質可持續發展。
今年是綠地香港成立十周年，綠地香港將不斷創新企業治理體系，不斷強化企業精神文化內涵和核心價值觀，積極回饋社會，用實際行動，踐行國企的責任與擔當。
未來，綠地香港將進一步聚焦核心城市、核心區域，積極探索新消費趨勢下的居住需求，回歸產品本質，通過推行“透明工程”，打造產品核心競爭力，提升消費者信心和粘性。發揮房地產開發經驗，大力探索新賽道，積極推進代建和長租業務，加強商業運營與管理輸出，打造公司新的增長極。
話題 Press release summary
部門 Real Estate & REIT, 业务, Construction
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