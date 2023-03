Friday, 31 March 2023, 21:12 HKT/SGT Share:

來源 Sino Biopharmaceutical Limited 中國生物製藥(1177.HK)公佈2022全年業績 收入增長7.1%至人民幣287.8億元

經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤增長16.4%至人民幣29.9億元

創新藥銷售收入佔比達到23.5%

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司(「中國生物製藥」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股票編號:1177)公佈截至2022年12月31日止12個月之經審核財務業績。





重點成果



腫瘤創新藥

-- 福可維(鹽酸安羅替尼膠囊)目前已獲批五個適應症:三線非小細胞肺癌、三線小細胞肺癌、軟組織肉瘤、甲狀腺髓樣癌和分化型甲狀腺癌。

-- 安羅替尼聯合TQB2450(抗PD-L1)用於治療一線小細胞肺癌的III期臨床試驗已完成期中分析,達到預設終點,並已向國家藥監局藥品審評中心(「CDE」)遞交上市申請。

-- 安羅替尼另有12個新適應症的臨床研究已經進入III期,包含安羅替尼與派安普利單抗聯用、安羅替尼與TQB2450(抗PD-L1)聯用,安羅替尼與化療聯用等多種治療方案,預計將在未來一到兩年內逐步遞交上市申請。

-- 安尼可(派安普利單抗)注射液於 2023 年 1 月獲批聯合化療用於一線局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌的治療。至今,派安普利單抗已獲批兩個適應症:三線經典型霍奇金淋巴瘤和一線鱗狀非小細胞肺癌。另外,派安普利單抗有一個適應症(三線鼻咽癌)正在上市審評過程當中。

-- F-627(艾貝格司亭α,長效G-CSF)目前正處於上市申請階段。F-627是目前市場上唯一一個與短效和長效G-CSF同時進行過大樣本量頭對頭研究的G-CSF藥物,在中美兩地完成了臨床III期研究,並分別在中美遞交了上市申請,預計2023年將在中國獲批。依託其強大的腫瘤銷售團隊,集團有信心將該產品成功推廣並快速搶佔市場。



肝病創新藥

-- 拉尼蘭諾(泛PPAR激動劑)是一種口服小分子藥物,目前該產品正在全球進行III期臨床試驗,是中國第一個進入臨床III期的NASH口服藥物,有望填補中國NASH市場空白。



呼吸創新藥

-- 恩司特韋(3CL 蛋白酶抑制劑)是一款新型口服 COVID-19 治療藥物,目前已向國家藥監局 CDE 提交上市申請,或將成為 COVID-19 治療領域的優質口服藥物。



外科/鎮痛創新藥

-- 抗菌肽產品PL-5是全新設計的首款非抗生素類抗菌藥物。該產品目前在國內已完成針對治療繼發性創面感染的III期臨床研究,預計將於年內申報上市,有望成為國內首個上市的抗菌肽產品。



仿製藥

-- 截至本公告日,集團年收入人民幣 5 億以上的仿製藥產品(剔除獨家產品)均已納入集採範圍,尚未納入集採範圍的仿製藥存量業務已經見底,集採風險基本出清。



年內,集團錄得收入約287.8億元(人民幣,下同),按年增長約7.1%。歸屬於母公司持有者應佔盈利約25.4億元。基於歸屬於母公司持有者應佔盈利計算之每股盈利約13.66分,按年減少約82.4%。扣除應佔聯營公司及一家合營公司盈利及虧損(扣除相關稅項及非控制權益)、若干資產及負債之公允價值變動及一次性調整之減值(扣除相關稅項及非控制權益),流動權益投資之公允價值虧損,股權激勵費用,註銷部份可轉換債券之虧損,可轉換債券嵌入衍生部份之公允價值變動收益,可轉換債券債務部份之利息費用、匯兌收益及與外匯遠期合約有關的衍生金融工具之公允價值虧損之影響後,經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤約人民29.9億元,按年增長約16.4%。集團流動資金保持充裕,資金儲備總額約人民幣229.6億元(計入流動資產之現金及銀行結餘約人民幣120.7億元、計入非流動資產之銀行存款約人民幣63.5億元、理財管理產品總額約人民幣45.4億元)。



董事會建議派發末期股息每股6港仙(2021年:4港仙),連同已派發中期股息每股6港仙,全年合共派發股息每股12港仙(2021年:8港仙)。



銷售:依託強大銷售體系,新產品和創新藥銷售收入攀升

集團繼續以發展四大治療領域的創新產品爲核心,並從連續多年的高研發投入中獲得顯著的收益。年內,新產品 (五年內上市的產品) 銷售收入為人民幣125.1億元,按年增長19.8%,佔集團總收入比例從去年的38.9%上升至期內的43.5%。創新藥收入達到人民幣67.5億元,按年增長20.0%,佔集團總收入比例達到23.5%。



年內,集團在抗腫瘤、外科╱鎮痛、肝病和呼吸系統領域引領銷售貢獻。其中,抗腫瘤用藥之收入按年增加14.3%至約91.9億元,佔集團收入約31.9%。外科╱鎮痛用藥和肝病用藥之收入分別約48.8億元和38.4億元,各佔集團收入約17%和13.3%。此外,呼吸系統、心腦血管用藥和其他等不同領域產品的銷售貢獻並駕齊驅。其中,呼吸系統及心腦血管用藥之收入分別佔集團收入的約10.2%和9.4%。



研發:持續專注創新產品研發,重視保護知識產權

集團繼續專注抗腫瘤、肝病、呼吸系統和外科/鎮痛四大治療領域的新產品研發。截至報告期日,集團有在研產品103個,其中抗腫瘤用藥53個、肝病用藥12個、呼吸系統用藥26個、外科/鎮痛用藥12個,共涉及I類創新產品58個。



集團亦十分重視保護知識產權,鼓勵成員企業積極申報各種專利,以提高核心競爭能力。年內,集團提交專利申請1,006項及獲得專利發明授權280項。



展望:聚焦四大治療領域,創新轉型步入收穫期

伴隨醫藥行業的快速回暖,集團將緊密跟蹤國家、社會及行業發展動態,適時調整集團發展策略,並積極進行組織整合,優化集團內部組織架構,加速多管道商業化團隊建設,力爭實現業務快速發展,業績穩步提升。



根據國家《“十四五”生物經濟發展規劃》、《深化醫藥衛生體制改革2022年重點工作任務》等重要文件指引,集團將創新轉型作為戰略發展核心組成部分,聚焦腫瘤、肝病、呼吸、外科/鎮痛四大治療領域,佈局具有高潛力的同類最佳(BIC)或同類首創(FIC)的創新藥項目,並通過自主研發和商業拓展雙引擎驅動創新發展。目前,集團創新轉型已進入收穫期,未來三年將推出十餘款創新藥產品,四十餘款在研創新藥有機會在2030年或之前上市,進一步推動集團高質量發展,實現2030年千億港元的營收目標,成為世界級創新醫藥集團。另外仿製藥作爲集團維持穩定的基石業務,集團也將持續佈局市場前景廣、競爭格局佳的特色仿製藥產品,通過高效穩定的輸出,維持仿製藥收入穩步增長。



集團將繼續圍繞「組織整合、全面創新、國際化、數字化」四大戰略,進一步整合資源,提升運營效率,加速推動海內外合作,促進全球化創新發展。



有關中國生物製藥有限公司(股票編號:1177)

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥各種研發平臺、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥,在腫瘤、肝病、呼吸系統及外科╱鎮痛等多個極具潛力的治療領域具有競爭優勢。



中國生物製藥是以下指數成份股:MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生中國企業指數、恒生綜合指數、恒生醫療保健指數、恒生港股通中國內地醫療保健指數、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國(香港上市)100指數,以及恒生港股通指數等。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。



