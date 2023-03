Friday, 31 March 2023, 19:21 HKT/SGT Share: 聯控2022年收入4,837億 穩健經營 蓄力科創

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,3月的國際金融市場可謂一波未平一波又起,前有矽谷銀行突然倒閉,後有百年投行瑞士信貸爆發危機被折價收購,雖然兩家機構規模不可相提並論,但暴雷原因却都離不開2022年美聯儲連續的大幅加息。



而去年的負面因素又何止加息一項,俄烏衝突、疫情反復等系列事件都影響到了全球市場。美股方面,標普500指數下跌近20%,納斯達克綜合指數更是下跌超30%;看回港股,恒生指數下跌15.46%,恒生科技指數下跌27.19%。在險象叢生的市場中,知名公司如海通國際、中國光大控股等披露了2022年度錄得巨額虧損。今日,大型産業運營與投資公司聯想控股(3396.HK)亦公佈了年度業績,收入人民幣4837億元,基本保持穩定;歸母淨利潤人民幣11.67億元,同比下降80%。



分析上市公司的業績自然離不開以上兩大核心數據。收入方面,聯控與21年基本持平的收入可反映出該公司在嚴峻市况下仍保持了穩健經營,正如聯想控股CEO李蓬所說,「報告期內,我們繼續沿著既定戰略路綫,以高質量發展目標為指引,堅持穩中求進,有效防範化解風險挑戰,持續優化經營管理,穩步推進業務前進。」



二是利潤,從公告中可看出,本次盈利下滑主要是由佳沃集團和産業孵化與投資板塊導致的。佳沃集團虧損顯然是受宏觀環境影響,大宗商品價格上漲直接導致其成本上升,美聯儲大幅加息亦使得財務費用顯著增加,所以産生了大額商譽减值損失。反觀佳沃收入增幅20%,可看出其業務發展依然穩步前進,隨著今年經濟活動復常,預計會有回暖表現。反觀聯控的産業孵化與投資板塊,其最近三年成功推動了超60家企業登陸資本市場,疫情之下能有如此成績十分難得;但在全球各大股市均顯著下跌的情况下,以公允價值計量投資,也導致該板塊業績顯著受到金融市場波動的影響。在今年資本市場回升的情况下,該板塊價值有望一並好轉,並釋放更大價值。



此外,即便外圍環境不利,聯想控股在科創方面仍加大馬力,體系內研發費用同比增長21%至153億元,近三年研發費用總投入378億元,年複合增長率27%,為長期發展增加動能。在成員企業層面,2022年度,聯想集團研發投入同比提升21%,持續朝著「未來五年研發總投入將超過1000億」的承諾邁進;聯泓新科研發投入同比提升21%;富瀚微研發投入同比增長20%。在公司整體層面,李蓬表示:「聯想控股始終高度重視科技創新,不斷完善構建企業主導的産學研融合創新體系,塑造與專精特新企業協同高效的創新格局,推動創新鏈産業鏈資金鏈人才鏈深度融合,為科技自立自强貢獻力量。」



今年以來,中國宏觀經濟環境已有明顯改善,2月中國製造業采購經理指數(PMI)升至52.6%,連續兩個月位於擴張區間,當前經濟回升態勢更加明朗,經濟復蘇步伐逐步加快。中國資本市場一改2022年頽勢,呈現上揚趨勢。而對於2023年,聯想控股表示將繼續堅持「産業運營,科技創新」的發展目標,資源配置也將進一步向相關領域聚集,積極調整業務組合,回流資源,尋找戰略佈局新機遇,同時持續推動聯想體系ESG工作不斷深化。聯想控股董事長寧旻强調:「2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,隨著中央經濟工作會議的成功召開,各項政策效果開始逐步顯現,中國經濟再次迎來廣闊的發展空間。聯想控股將積極投身於國家高質量發展大局之中,為建設中國式現代化不斷貢獻力量。」





