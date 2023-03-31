Friday, 31 March 2023, 19:12 HKT/SGT Share: 加大科技投入 賦能產業發展 聯想控股2022年實現收入4837億元

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（股份代號：3396.HK）於2023年3月31日公佈截至2022年12月31日止年度（「報告期」）之經審核全年業績。報告期內，聯想控股實現收入人民幣4836.63億元，本公司權益持有人應占淨利潤人民幣11.67億元。



2022年，國際局勢不確定性持續增強，包括全球通脹加劇、國際金融市場和大宗商品市場大幅波動等，對公司業績也產生了較大影響。產業孵化與投資板塊最近三年成功推動了超60家企業上市，在行業中名列前茅，但因這些投資以公允價值計量，板塊業績受到資本市場波動影響；此外，佳沃集團受原材料價格上漲導致運營成本上升，及美聯儲加息等因素影響，在本年度計提了商譽及資產減值準備。面對挑戰，公司認真研究佈局，在穩固基本盤，保障持續盈利的同時，扎實推進戰略，強化自身的競爭能力。



聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生表示，報告期內，公司業績出現較大幅度下降，但公司堅持以實現高質量發展為目標，以「產業運營，科技創新」為長期發展戰略的核心，公司基本盤穩健，產業運營及孵化與投資板塊若干企業具備較好的長期增長潛力。當前的主要任務是進一步夯實現有業務基礎，提升產業競爭力，同時要積極調整業務組合，優化業務模式，提升股東回報。報告期內，產業運營板塊克服各種不利因素，持續推進管理改善和運營提升；產業孵化與投資板塊聚焦國家關注重點領域，支持自主創新和產業鏈提升，促進專精特新企業發展，暢通雙循環經濟鏈條。與此同時，公司持續加大科研投入與前沿佈局，緊抓綠色機遇，推動節能降碳，多項工作取得積極進展。



持續加大研發投入 堅持創新引領 強化前沿方向佈局



在當前中國實施科技創新引領高質量發展的時代背景下，聯想控股緊抓時代機遇，不斷完善構建企業主導的產學研融合創新體系，塑造與專精特新企業協同高效的創新格局，推動企業的可持續發展。



2022年，聯想控股體系內研發費用同比增長21%至153億元，近三年研發費用總投入378億元，年複合增長率27%，擁有授權專利超2萬項，在中國大型企業中保持領先。聯想集團研發投入同比提升21%，設有包括人工智能、企業雲計算在內的9大實驗室。聯泓新科研發投入同比提升21%，報告期內申請專利53項，新增授權專利58項；重點投資佈局高端新材料領域，繼率先實現光伏膠膜料國產替代之後，在電子級氯化氫和氯氣產品實現了國產化突破；投資建設的2萬噸/年超高分子量聚乙烯項目預計將於2023年中投產，改善超高分子量聚乙烯過度依賴進口的局面。富瀚微研發投入同比增長20%，研發人員占比約85%，聚焦芯片研發等領域。



同時，聯想控股還推動旗下基金緊扣國家產業規劃和政策導向，在新一代信息技術、芯片、新能源、新材料、人工智能等國家戰略性產業上積極投資，2022年累計投資科技企業近150家，共有95家入選國家級專精特新企業名單。



未來，在產業選擇和資源配置上，聯想控股將進一步向科技創新領域聚焦，並在選定的產業裡長期耕耘，公司成立的創新發展中心，將從早期技術入手，加強與頂尖高校和國際機構的交流合作。



扎實鞏固實體產業 踐行以實賦實 提質增效共同成長



2022年，聯想控股扎實鞏固業務基本盤，通過管理改善和運營提升抵禦外部挑戰，保障了各項業務的穩健推進。



產業運營板塊，聯想集團蟬聯個人電腦業務全球榜首位置，也是全球第一超算廠商，與此同時，全力推動業務向智能服務轉型，非個人電腦業務收入占比已超40%。其中，基礎設施方案業務把握全球數字經濟加速轉型趨勢以及新算力革命機遇，實現快速增長；方案服務業務作為數智化轉型核心業務，繼續保持增長勢頭。



聯泓新科繼續鞏固在新材料細分領域的領先優勢，緊抓綠色發展機遇，積極展開新業務佈局。報告期內，順利完成EVA裝置技術升級擴能改造，多個重點項目均在有序推進中：鋰電池電解液原料項目於年內順利中交，並即將投產；投資佈局電子特氣業務，切入電子材料領域；新能源電池材料項目、生物可降解材料項目均已進入全面施工階段；新能源和生物可降解材料一體化項目已通過審批，正在有序推進建設工作。



盧森堡國際銀行妥善應對了歐洲經濟的挑戰，各項業務指標取得良好增長，同時繼續大力推進中國業務，幫助中資企業發行海外綠債，助力綠色金融發展；銀行核心一級資本充足率達到13.35%，國際評級繼續維持在較高水平。佳沃集團水果業務持續完善全產業鏈佈局，夯實大單品策略，加大電商新零售渠道開拓力度。



另一方面，產業孵化與投資板塊的多家公司，也都保持了在各自行業的領先地位和穩健發展。



與此同時，聯想控股還致力於推動旗下企業充分發揮自身優勢，賦能更多實體經濟。例如，作為亞太地區唯一上榜的高科技製造企業，聯想集團連續8年入選Gartner全球供應鏈25強，擁有生產製造類供應商850餘家，帶動產業鏈中小企業共同成長。2022年，天津、深圳自有製造基地陸續投產，合肥基地入選世界經濟論壇全球 「燈塔工廠」。此外，其新IT智能化轉型解決方案已成功應用到近千家各行業企業的轉型之中。



積極推動綠色發展 助力鄉村振興 加大科技公益投入



作為中科院體系成長起來的企業，聯想控股一直積極關注科技領域的公益投入。2022年，公司與國科大教育基金會訂立捐贈協議，捐資6000萬元設立「聯想控股科創計劃基金」，專用於國科大在信息技術、人工智能、新材料和生物技術等方面的人才培養和基礎研究；君聯資本也已設立「君聯學者計劃」，助力中國創新人才高地的建設；聯想集團先後與上海交大、清華大學達成合作並發起捐款，助力高校研發人才培養。



鄉村振興是聯想控股企業社會責任的重要組成部分。產業方面，公司自2018年起與中國婦女發展基金會合作，通過 「母親創業循環金項目」，幫扶農村低收入家庭女性開展當地特色項目創業，助力當地走向質量興農、綠色興農、效益優先的發展之路；人才方面，公司自2004年起設立聯想控股鄉村教育基金，持續深耕鄉村教育，幫助家庭經濟條件有限的學生實現大學夢。



公司持續推動體系內企業錨定綠色低碳發展，積極響應國家「雙碳」戰略。聯想集團在國內率先通過科學碳目標倡議組織（SBTi）淨零目標驗證，其武漢基地拿下ICT行業首張零碳工廠證書，天津產業園也完成了ICT行業「零碳工廠」標準試點。作為國家級「綠色工廠」，聯泓新科提升光伏產業核心原材料自給率，落地了新型生物可降解材料PPC項目。同時，公司旗下多家企業還通過綠色金融助力雙碳目標的實現。



此外，公司於2008年設立的公益項目「聯想之星創業CEO特訓班」，已累計培訓超過超千位創新創業人才，學員創辦的企業中50家成功上市，73家入選國家級專精特新企業。



緊抓時代機遇 踔厲奮發 為實現高質量發展貢獻力量



2023年，聯想控股將繼續通過實質性投管和服務積極改進資產質量，持續夯實業務基礎，以長期主義心態實現穩健增長；在產業孵化與投資板塊，科技創新仍是重點領域，在積極應對資本市場波動的同時，將發揮創造性，進一步挖掘新價值。同時，公司還將以積極的態度，創新的方式，進一步調整業務組合，回流資源，尋找戰略佈局新機遇，特別是在科技創新領域；進一步優化組織建設，加大科技背景人才引進，改善和提升人力資源結構。



儘管國際變局持續挑戰，中國經濟長期向好的基本面不會改變，聯想控股在國家相關重大戰略部署中大有可為。公司將緊密圍繞科技創新引領高質量發展的國家方略，貫徹「產業運營、科技創新」，始終把履行企業社會責任放在戰略高度，推動體系內ESG工作的不斷深化。



聯想控股董事長、執行董事甯旻先生表示，2022年，面對全球變局帶來的巨大不確定性和挑戰，聯想控股在夯實企業基本盤的同時，堅持強化科技創新投入，推動「以實賦實」，以韌克難，穿越風浪，進一步鞏固了企業長遠發展基礎。2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，隨著中央經濟工作會議成功召開，各項政策效果開始逐步顯現，中國經濟再次迎來廣闊的發展空間，聯想控股將上下一心，緊抓機遇，持續發揮全員積極性和創造力，堅持創新引領，促進產業升級，奮發實幹，積極投身於國家高質量發展大局之中，為建設中國式現代化不斷貢獻力量。





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