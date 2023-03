Friday, 31 March 2023, 18:36 HKT/SGT Share:

來源 Huatai Securities Co., Ltd. 華泰證券2022年營收人民幣468.24億元 釋放動能助力實體經濟

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司(股份代號: 6886.HK;「HTSC」、「本公司」或「公司」)公佈,2022年度公司實現營業收入人民幣(下同)468.24億元,歸屬於本公司股東的本年利潤110.53億元。截至2022年末,總資産達8,465.67億元,同比增長4.95%。



2022年,華泰證券堅持平台化發展、一體化運營戰略,以科技賦能財富管理與機構服務,並以客戶需求爲導向,持續釋放發展動能。公司將進一步加強全業務鏈服務能力,以國家戰略部署爲導向,聚焦戰略新興産業,助力産業轉型升級和佈局優化,發揮連接實體經濟與資本市場的橋梁作用,推動實體經濟高質量發展。



圍繞客戶需求 夯實「一個華泰」核心競爭力



華泰證券堅定推進平台化發展、一體化運營戰略,優化全業務鏈服務體系,推動對內「一個客戶」、對外「一個華泰」,財富管理業務保持行業頭部地位,機構業務核心競爭力進一步提升。2022年,股票基金交易市佔率繼續保持行業首位;股票及混合公募基金保有規模人民幣1,226億元、非貨幣市場公募基金保有規模人民幣1,367億元,均排名證券行業第二;非貨幣市場公募基金保有規模去年底首次躋身全市場前十。公司圍繞客戶全生命周期的綜合金融服務需求,持續打磨全業務鏈服務體系,完善境內外管理架構和展業模式,總部驅動、總分聯動的主經紀商服務試點落地。



華泰證券堅持業務導向和科技賦能,進一步提升各類交易平台的基礎功能和效能,數字化展業模式貫穿客需覆蓋、資産定價、做市交易的全環節,數字化轉型成效初顯。零售客戶端「漲樂財富通」升級至8.0版,截至2022年末,累計下載量突破7,000萬,平均月度活躍用戶數約927萬,穩居證券公司類APP第一名。機構業務持續迭代研究平台、信用分析平台及各交易平台的基礎功能和客戶體驗,研究平台持續整合基礎數據、迭代估值模型、刻畫産業圖譜,釋放業務價值,加速研究觀點向投行産品和交易産品轉化;機構客戶綜合服務平台「行知」深化研究、投行、交易服務,重點打造企業客戶版、私募客戶版,使不同類型的客戶可以獲得更精準、更定制化的服務。



服務高質量發展 助力戰略新興産業升級



華泰證券積極發揮金融促進實體經濟的作用,助力科技、資本和實體經濟高水平循環,聚焦TMT、能源環保、大健康等重點産業領域,服務現代産業體系建設。2022年,境內股權業務主承銷數量81單、金額1,553.69億元,數量和規模均居市場第四位;2022年全品種債券主承銷金額9,804.02億元,行業排名繼續保持第三。經中國證監會核准及注册的併購重組交易家數9家、交易金額1,650.67億元,均排名行業第二。



具備核心競爭力的創新型企業是經濟高質量發展的基礎,華泰證券積極投身創新驅動發展戰略,爲戰略新興産業提供全周期、高質量、多渠道的融資服務。2012年至今,公司累計服務科技創新企業超210家,總市值人民幣8.52萬億元。2022年,公司助力A股首家激光芯片企業長光華芯科創板IPO、A股首家便攜儲能企業華寶新能創業板IPO。



華泰證券發揮專業能力盤活存量資産,優化産業布局,助力國有企業高質量發展。2022年,公司助力徐工集團完成裝備製造行業迄今最大規模的吸收合併交易,助力長江電力完成2022年A股最大重大資産重組項目。2022年11月,華泰紫金江蘇交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金在上海證券交易所上市交易,成爲江蘇省首單高速公路公募REITs項目。



國際業務再進一步 總營收佔比超過20%



華泰證券積極參與高水平開放,持續拓展境內外投融資渠道,滿足客戶全球資産配置需求,爲境外投資者引薦中國資産,引導國際資本進入中國市場,同時積極服務中國企業出海,助力提升中國資産全球定價權。在充滿挑戰的市場環境下,2022年國際業務收入94.14億元,總營收占比20.10%,均創歷史新高。2022年,港股IPO保薦承銷份額躋身市場第二位。FICC以及股票衍生品等跨境機構業務保持優勢,持續爲北向、南向客戶提供一體化、多元化的跨境資産配置服務。



截至2022年末,華泰證券旗下統包資産管理平台AssetMark平台資産總規模約 914.70億美元,截至2022年三季度末,AssetMark在美國市場統包資産管理平台行業市場佔有率爲11.2%,排名第三。2022年9月,公司設立新加坡子公司的申請獲證監會無異議函,國際化佈局再獲新突破。



華泰證券積極踐行ESG和可持續發展理念,切實履行社會責任,深耕鄉村振興、教育醫療、生態保護等公益領域。2022年,公司MSCI ESG評級連續第二年獲得A級,爲國內證券公司的最高評級。2022年3月,由華泰證券捐資設立的華泰公益基金會正式成立,在鄉村振興、教育醫療、生態保護等關鍵領域持續投入,通過基金會與華泰聯合證券、華泰證券資管共同設立「益心華泰」鄉村振興專項基金、一個長江生態環境保護專項基金,首期資金3,000萬元,以更強的責任感和更高的專業度回報社會。



