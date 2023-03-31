Friday, 31 March 2023, 16:50 HKT/SGT Share: 陽光保險：打造全新客戶戰略 全力推進高價值發展

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 作為國家和社會的穩定器，近年來，中國保險業在補償災害損失、維護社會安定、支持中國的經濟建設等方面發揮了重要作用。2023年3月29日，中國快速成長的民營保險服務集團——陽光保險集團股份有限公司（「陽光保險」或「公司」，06963.HK）公佈截至2022年12月31日止全年業績。



於2022年，陽光保險堅持專注保險主業和價值發展，各業務板塊保持了良好的發展態勢，總體經營業績實現穩健增長。全年實現總收入1,285.8億元，同比增長7.2%。實現歸屬母公司股東的淨利潤48.8億元。總保費收入1,087.4億元，同比增長6.9%；其中，陽光人壽保費收入683億元，同比增長12.3%，陽光財險保費收入403.8億元。



深入推進「縱橫夥伴」戰略落地 有效客戶數快速增長



二十大報告把「質的有效提升與量的合理增長」作為經濟高質量發展的內在要求，

陽光保險以此作為公司發展的根本遵循與指引，捍衛價值發展理念。年報數據顯示，陽光保險2022年全年實現內含價值1,012.7億元，增長8.0%。陽光人壽一年新業務價值30.2億元，同比實現行業內少有的正增長。後期，公司將繼續堅持價值發展理念，牽引整體經營能力的穩步提升。



近年來，行業整體進入深度調整與轉型期，面對的客戶需求愈發多元化、差異化，保險供給端也需主動適配客戶新需求、聆聽客戶新聲音。在客戶經營方面，陽光保險以「縱橫夥伴」戰略計劃為抓手，深入實施面向個人家庭的「縱橫」計劃，圍繞客戶健康、養老、子女教育、財富管理等核心需求，構建覆蓋家庭全生命週期的多層次、差異化的產品服務生態體系，以及面向企業組織的「夥伴」行動，為企業客戶提供系統集成的一攬子風險解決方案，推動陽光從單純的經濟補償保險提供商向風險管理服務支持商轉變，贏得有效客戶數快速增長。年報數據顯示，截至2022年末，公司有效客戶數約3,288萬，龐大的用戶群體為公司的業績增長提供有力支撐。



全面推進數字化轉型和科技創新 積極履行社會責任



在聚焦主業的同時，陽光保險全面推進數字化轉型和科技創新，推動業務線上化、智能化和公司價值提升。陽光人壽推動數字科技在銷售支持、客戶服務、風險防範等方面落地應用，賦能業務和運營效能提高；陽光財險借助大數據、人工智能、雲計算、物聯網等核心技術，賦能服務、銷售、理賠、產品、運營、生態圈業務全流程及周邊領域。於2022年，公司獲得外部各類技術創新獎項14項，當年新增授權專利13項，可以預期，隨著數字化轉型不斷加速，公司的運營效能將持續優化，其高質量發展根基亦將得到進一步夯實。



值得一提的是，自成立以來，陽光保險始終不忘初心，積極履行社會責任。年報數據顯示，2022年全年，公司為實體經濟提供風險保障44.5萬億元，為「一帶一路」項目提供風險保障822億元，為中小微企業提供風險保障1,700餘億元，幫助中小微企業獲得融資金額145億元，累計提供綠色保險保障近60萬億元，可持續投資餘額427.2億，用實際行動切實在服務實體經濟、保障社會民生、推進共同富裕、推動綠色中國等方面貢獻陽光力量。



總體而言，2022年，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的發展任務，陽光保險應時而為，迎難而上，交出了一份令人滿意「成績單」。陽光保險集團創始人、董事長兼首席執行官張維功表示，“公司將繼續堅持自身的發展定力，通過改革轉型舉措，促進企業的高質量發展、高價值成長，努力將公司打造成客戶驅動型的高價值成長的保險集團。”未來，公司將強化核心競爭力，充分發揮保險保障功能，為客戶提供優質產品服務，為經濟平穩運行保駕護航，為股東和投資者創造更多價值。





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