Friday, 31 March 2023, 16:45 HKT/SGT Share: 陽光保險上市成績單首秀：業務彰顯強勁韌性 高質量發展行穩致遠

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 3月29日，陽光保險公佈上市後的首份成績單。回顧2022年，中國保險業面臨市場營銷難度加大、居民消費意願趨弱、資本市場波動等多因素影響，行業整體承壓。保險行業在2022年壓力巨大，對此，張維功表示，“陽光保險順利度過了這一高強度的壓力測試。”同時，他還表示通過舉措和改革，全公司更進一步樹立了客戶思想，“客戶思想全面提升是2022年陽光最大的進步。”陽光保險聚焦保險主業，持續強化公司的價值發展能力，保持總體經營業績的穩健增長，彰顯出這家企業強勁的經營韌性。



整體來看，陽光保險2022年總資產穩中有升，保費收入持續增長。截至2022年末，公司總資產約人民幣4,853.6億元，較年初增加9.9%。實現總收入人民幣1,285.8億元，同比增長7.2% ；其中總保費收入人民幣1,087.4億元，同比增長6.9% 。實現歸母淨利潤人民幣48.8億元。



業務發展呈現較大韌性 價值創造能力持續增強



2022年，陽光保險堅持「穩字當頭、好字當頭」的發展理念，不斷優化渠道佈局，加速模式創新，保費規模穩定增長，內含價值持續提升，業務結構保持穩定。截至2022年末，公司內含價值約人民幣1,012.7億元，同比增長8.0%，繼續保持良好的增長態勢。



壽險業務方面，陽光人壽堅持價值引領，很早就提出通過渠道多元化協同發展的經營模式，培育自身潛力，並以「多線並舉」持續夯實業務發展基礎。分渠道來看，代理人渠道加快隊伍轉型，人均產能進一步提升至1.4萬元，同比增長13.9%，MDRT達標人數同比增長31% ；銀保渠道以價值發展為核心，大力發展長期期繳價值型業務，躉期比逐年優化。此外，陽光人壽也在持續加快其他渠道發展步伐，優化業務結構。2022年，陽光人壽實現新單期繳保費收入人民幣147.5億元，同比增長9.3%；一年新業務價值人民幣30.2億元，在行業新業務價值承壓的大趨勢下實現了保險業極其少有的當年新業務價值的正增長。



財險業務方面，陽光財險持續深化個人客戶與團體客戶經營，增強風險管理服務與保障，盈利能力得到快速提升，各險種業務發展全面提速，綜合賠付率與綜合費用率同比分別下降1.6與3.6個百分點。車險智能生命表運用漸入佳境，非車險風險識別和產品定價能力穩步提升，風險減量管理初見成效。2022年，陽光財險保費收入人民幣403.8億元，實現淨利潤達16.02億元。



全面推進數字化轉型 以科技實力開拓未來增長空間



當前，保險業已進入數字化轉型的新階段。陽光保險以流程優化和數據及模型應用為重點，不斷提升數字化客戶洞察、數字化營銷、數字化產品創新、數字化風控、數字化運營五大核心能力，促進公司運營效率和服務品質提升。



在客戶服務方面，陽光人壽依託「我家陽光」 APP智慧服務平台，為客戶提供7*24小時的極致服務體驗，實現客戶與公司的有效連接。截至2022年，我家陽光APP累計用戶402.2萬人，全年服務用戶6,074.3萬人次。陽光財險依託陽光線上平台，持續優化客戶服務流程，為客戶提供一站式便捷服務，累計服務客戶超1.2億人次，服務滿意度高達94%。



在風險防範方面，陽光保險利用大數據和機器學習技術，持續提升風險識別與風險防控水平。以壽險為例，陽光人壽結合客戶保障需求、健康趨勢和行業規律，深耕健康大數據領域，推進健康大數據工程，從客戶個體健康出發，匹配千人千面產品需求，研發風險預測模型，精準定價長險產品，提升精準定價和兩核風險事前防範能力，助力公司價值發展。



科技可以說是保險企業下一個競爭領域，走在行業前列的陽光保險不斷推進數位化升級，增強自身競爭優勢，有望開闢全新價值藍海，先行贏得未來更大發展機遇。



未來，陽光保險將繼續堅守主業、專注主責，持續升級和豐富產品供給，優化業務佈局，強化科技創新，不斷激發公司內生動力和發展活力，在高質量發展的道路上闊步前行。





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