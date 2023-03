廣發証券公佈2022年度業績

Friday, 31 March 2023, 13:52 HKT/SGT Share:

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 廣發証券股份有限公司(「廣發証券」或「公司」,聯同其轄下附屬公司,統稱「集團」;HKSE:1776; SZSE:000776),中國資本市場最具影響力的證券公司之一,公佈截至2022年12月31日止十二個月(「報告期」)之年度業績。面對錯綜複雜的國內外形勢,廣發証券圍繞「積極變革,促進公司高品質發展再上新台階」的工作方針,以及「堅定聚焦主責主業,做大做強核心業務」的工作部署,繼續保持良好勢頭,經營業績穩居行業前列,實現收入及其他收益總額332.56億元,歸屬于本公司股東的淨利潤79.29億元。截至2022年12月31日,本集團總資產為6,172.56億元,較2021年末增加15.19%。



廣發証券董事長兼總經理林傳輝表示,2022年,公司積極探索新的展業模式,各項工作取得顯著進展。通過堅定聚焦主責主業,做優做強核心業務;踐行「研究+N」經營模式,以研究賦能核心業務高品質發展,同時,堅持客戶至上,統籌推進生態圈建設,持續做大客戶基礎,並通過不斷強基固本,為公司的變革發展注入新動力。2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,廣發証券將積極融入新發展格局,堅持踐行國家戰略,強化核心能力,厚植客戶基礎,優化平台建設,有效服務實體經濟,切實促進共同富裕和居民財富保值增值,在服務中國式現代化建設的大潮中,開啟高品質發展的新征程。



作為國內首批大型綜合類券商,廣發証券擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理四大業務板塊,具備全業務牌照。先後設立期貨子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另類投資子公司和資產管理子公司等,以公司獨有的價值理念和務實的創業作風,打造了佈局完善、實力強勁的全業務鏈條。集團主要經營指標連續多年穩居中國券商前列,財富管理、資產管理、研究等核心業務持續領先,投資銀行業務穩步推進。



財富管理業務持續領先,轉型不斷深化



廣發証券在國內率先提出財富管理轉型,擁有優秀的金融產品研究、銷售能力及專業的資產配置能力;擁有超過4,200名證券投資顧問,行業排名第一(母公司口徑)。通過在財富管理領域不斷深化轉型,廣發証券致力於為不同類型的客戶提供精准的財富管理服務,成為客戶信任的一流財富管理機構。



2022年,公司客戶基礎持續擴大和優化,高淨值客戶、專業機構、上市公司等客群經營取得成效,代銷產品淨收入和公私募保有額市占率均創歷年新高。公司代銷金融產品保有規模較上年末增長0.77%;代銷的非貨幣市場公募基金保有規模在券商中位列第三(數據來源:中國基金業協會,2023);易淘金電商平台的金融產品(含現金增利及淘金市場)銷售和轉讓金額達2,166億元。



截至2022年末,公司在全國擁有338家分公司及營業部,實現全國31個省、直轄市、自治區全覆蓋;粵港澳大灣區、珠三角九市營業網點家數及覆蓋占比均居行業第一,為公司業務開展提供了廣泛的市場觸角,為客戶積累和服務提供了重要支撐。



同時,在境外,集團間接全資持股的子公司廣發經紀(香港)持續向財富管理轉型,在全球市場震盪加劇的情況下,金融產品銷售淨收入和保有量均實現同比增長;企業客戶數量也持續增長,收入逐步上升。



投資管理業務穩居前列,品牌影響力持續提升



2022年,依託金融集團化架構優勢,廣發証券統籌旗下資產管理機構優勢資源,構建了豐富的產品供給體系,向客戶提供策略占優、品類多樣的產品,打造業內領先的資產管理品牌,在資產管理、公募基金管理與私募基金管理三大領域齊頭並進,業務跨越境內外。



資產管理方面,廣發資管持續夯實主動管理、產品創設、渠道營銷、合規風控、金融科技等核心能力,加強基礎設施建設,不斷完善運作機制,管理投資於多種資產類別及各種投資策略的客戶資產,包括固定收益類、權益類、量化投資類及跨境類產品。



公募基金方面,截至2022年末,旗下控股子公司廣發基金管理的公募基金規模合計12,497.37億元,較2021年末上升10.63%;剔除貨幣市場型基金後的規模合計7,052.90億元,行業排名第3(數據來源:公司統計、WIND,2023)。參股子公司易方達基金管理的公募基金規模合計15,728.10億元,較2021年末下降7.83%;剔除貨幣市場型基金後的規模合計10,255.44億元,行業排名第1(數據來源:公司統計、WIND,2023)。



私募基金方面,2022年度,旗下全資子公司廣發信德聚焦佈局生物醫藥、智能製造、企業服務等行業。截至2022年末,廣發信德管理基金總規模超過150億元。



在境外市場,集團間接全資持股子公司廣發投資(香港)及其下屬機構已完成的投資主要覆蓋高端製造、TMT、大消費、生物醫療等領域,部分投資項目已通過併購退出或在香港、美國等證券交易所上市。



「研究+N」經營模式賦能全業務鏈發展,優勢逐步凸顯



廣發証券卓越的研究能力在業界享有盛譽,股票研究涵蓋中國28個行業和840餘家A股上市公司,以及近160家香港及海外上市公司。2017年至2022年,公司研究部門連續多年獲得「新財富本土最佳研究團隊」「新財富最具影響力研究機構」以及「中國證券業分析師金牛獎」評選「五大金牛研究機構」獎;同時在「賣方分析師水晶球獎」「上證報最佳分析師」「新浪財經金麒麟最佳分析師」等評選中位居前列。



為充分發揮公司的研究優勢,廣發証券積極踐行「研究+N」經營模式,加強研究對公司核心業務的推動和支持,賦能公司全業務鏈發展。報告期內,公司以對產業的深刻洞察力,聚焦支持科技創新領域,統籌資源成立產業基金,實現以產業研究,促進產業發展;著力提升定價能力等,助力投行業務的穩健發展;以產業研究院為抓手,打造智庫,積極為區域經濟發展建言獻策,研究優勢逐步凸顯。



投資銀行業務穩步推進,重點領域重點區域優先佈局



2022年,廣發証券持續發揮平台優勢,強化管理賦能,加強投行業務品質管控,重點佈局半導體、醫療健康和新能源汽車等行業領域和粵港澳大灣區,加強專業化和區域化建設;深入推進內部協同,持續提升綜合金融服務能力,滿足客戶全方位服務需求。股權融資業務穩步發展,項目儲備顯著增加。2022年,公司完成股權融資主承銷家數17家,股權融資主承銷金額184.07億元。



債務融資方面,公司充分整合平台資源,加大力度開拓重點區域客戶,項目儲備量保持平穩增長,債券業務穩步發展。截至2022年末,公司主承銷發行債券188期,同比增長370.00%;主承銷金額1,420.76億元,同比增長358.38%。同時,公司貫徹落實綠色發展理念,主動服務「碳達峰、碳中和」「一帶一路」發展戰略,強化責任擔當,為經濟和資本市場的高品質發展貢獻力量,全年共發行綠色債券、低碳轉型掛鉤債券、科技創新債券、一帶一路債券、創新創業債券15期。其中,承銷發行8期綠色債券、3期低碳轉型掛鉤債券,合計發行規模合計1,210億元。



此外,公司堅持以價值發現為核心,發揮研究能力突出的優勢,強化業務協同,為優質客戶提供高品質的綜合服務。截至2022年末,公司作為主辦券商持續督導掛牌公司共計31家,其中「專精特新」企業占比61%(數據來源:股轉系統、公司統計,2023)。



在境外投資銀行業務領域,公司間接全資持股的子公司廣發融資(香港)完成主承銷(含IPO、再融資及債券發行)、財務顧問等項目24個。



核心競爭優勢突出,企業文化注入人才新動力



回顧廣發証券成立三十餘年,能始終穩居行業前列,並成為20世紀80年代末至90年代初成立的第一批券商中為數不多的未經歷過因經營虧損而接受注資和重組的主要券商之一,與其優秀的企業文化、前瞻的戰略引領、穩定的股權結構、科學的業務佈局、突出的區位優勢及合規穩健的經營理念等核心競爭優勢密不可分。



廣發証券始終保持強烈的家國情懷,秉持「以價值創造成就金融報國之夢」的使命感,傳承以「知識圖強,求實奉獻」為核心的企業價值觀,發揚「博士軍團」的優秀文化基因,以知識為保障,以專業為基石,不斷開拓公司發展的新局面,積極服務國家實體經濟量質雙升。



公司高度重視幹部和人才體系建設,堅持以員工為本,堅持專業化發展,在理念上堅定不移,在行動上久久為功。公司於1999年成立全國第一家金融企業博士後工作站,24年來持續為行業塑造和輸出專業人才。2022年,公司啟動新一輪戰略規劃編制工作,為公司中長期發展謀篇佈局,人才隊伍建設便是重要一環。



同時,公司依據「貫徹穩健經營理念、確保合規底線要求、促進形成正向激勵、提升公司長期價值」等原則,推進薪酬結構優化,加大遞延支付力度,並體現薪酬資源向基層員工傾斜的內部分配導向。在依法合規、廉潔從業、恪守底線的前提下,員工薪酬與個人、團隊及公司整體業績相聯繫,同時強調激勵與風險平衡,避免過度激勵、短期激勵,注重短期激勵與中長期激勵相結合,物質激勵與精神激勵相結合,個人成長與團隊能力發展相結合,保障公司和業務長期可持續發展。



截至2022年底,公司經營管理團隊在證券、金融和經濟相關領域的經歷平均約26年,在公司平均任職期限超過17年,具備豐富的業務及管理經驗。



展望未來,廣發証券將繼續堅持目標導向和問題導向相結合,以重點領域突破帶動整體推進,著力推進機構業務發展及重點領域重點區域經營變革,在投行業務、財富管理業務等方面強化境內外聯動,集中資源在粵港澳大灣區、長三角等重點區域深化經營,加大產業投資合作,實現有效突破;以更高標準做好核心業務,佈局長期戰略,行穩致遠,為服務實體經濟貢獻廣發力量。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主機板上市 (股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展,多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。截至2022年12月31日,公司在全國有338家分公司及營業部,分佈於全國31個省市自治區,資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先,總市值居國內上市證券公司前列。2015至2020年,廣發証券連續六年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任,聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域,主動踐行社會責任,公司美譽度和品牌影響力持續提升。





