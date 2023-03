Friday, 31 March 2023, 13:07 HKT/SGT Share: 哈爾濱銀行發布2022年報 資產規模持續增長 經營業績企穩回升

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 2022年,哈爾濱銀行堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習、把握、落實黨的二十大精神,落實中央經濟工作會議精神,立足新發展階段,緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項服務,積極服務和融入新發展格局。據哈爾濱銀行(6138.HK)3月30日發布的2022年業績報告顯示,其「規模、質量、效益」全面提升。



經營業績企穩回升 規模、質量、效益全面提升

截至2022年末,集團資産總額人民幣7,127.331億元,同比增長10.49%;客戶存款總額人民幣5,578.258億元,同比增長11.18%;不良貸款率2.89%。集團核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別爲8.64%、10.69%、11.91%,各項主要監管指標均達到監管標準。



2022年,集團實現營業收入為人民幣128.705億元,同比增長4.47%;實現淨利潤爲人民幣7.125億元,同比增長78.71%;實現歸屬于母公司股東的淨利潤爲人民幣5.548億元,同比增長102.41%。



整體而言,面對複雜多變的經濟金融形勢,哈爾濱銀行積極回應國家政策,貫徹落實監管要求,圍繞高質量發展目標,著力提升金融服務質效,整體呈現出企穩向上的良好態勢,保持黑龍江省資産規模最大的地方法人金融機構地位。



加快回歸本土本源 金融助力新時代東北振興

集團深入貫徹習近平總書記關于「新時代東北振興是全面振興、全方位振興」的重要講話和重要指示批示精神,深入貫徹落實黨中央國務院關于穩經濟、促發展和穩增長、穩就業、穩物價的各項决策部署和政策要求,加快回歸本土本源、引導信貸資金向省內傾斜,將金融支持地方經濟社會發展擺在首要位置,聚焦黑龍江建設「六個龍江」,哈爾濱打造「七大都市」,制定《支持地方經濟社會發展百項措施》,發布十項措施支持房地產行業平穩健康發展,推出助企紓困十項措施,將經營發展融入地方經濟社會發展的大背景、大格局、大戰略中,把更多的金融資源配置到重點領域和薄弱環節,以高質量金融服務助推東北經濟高質量發展。截至報告期末,黑龍江省內貸款餘額人民幣1,564億元,占貸款總額的55.0%,較去年提高3.4個百分點;東北地區總計貸款占比68.5%。



優化信貸資源配置 支持實體經濟展現新作爲

哈爾濱銀行合理配置信貸資源,重點支持戰略性新興行業、先進製造業和現代服務業發展。持續深化與省屬市屬企業集團的戰略合作,加大重點區域、行業客戶群和核心客戶群合作力度,積極參與培育省內百强企業,持續强化對區域內重點産業、重大項目的扶持力度,不斷鞏固、提升、擴大區位優勢,截至報告期末,黑龍江省百大項目授信總額人民幣107.39億元,投放「雙穩」基金貸款人民幣7.53億元,投放備春耕貸款人民幣130億元,投放「兩牛一猪」養殖貸款人民幣15億元。



加大對綠色經濟、低碳經濟、循環經濟的投放力度,完成全行首筆碳排放權質押貸款投放;全面支持黑龍江省製造業轉型升級,重點加大中長期製造業投放力度,數據顯示,該行在製造業上的貸款金額由2021年的62.465億元上升至69.489億元,在全行貸款總額占比由2.1%上升至2.4%。



在跨境金融業務方面,全年國際結算量達人民幣546億元,同比增長165%;跨境人民幣業務量達人民幣593億元,同比增長9倍,兩項指標創歷史最好水平。



報告顯示,2023年哈爾濱銀行將以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,立足金融工作三項任務和城商行三大定位,堅持穩字當頭、穩中求進總基調,以高質量發展爲目標,提升金融服務實體經濟質效,全面開啓振興創業新征程,努力在細分金融領域有所建樹,努力建設成爲一家「風險可控、發展優良、特色鮮明、具有較强競爭力的全國性城市商業銀行」。





