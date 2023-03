Friday, 31 March 2023, 07:39 HKT/SGT Share:

來源 Yunkang Group Limited 云康集团公布上市後首份全年業績 收入增長121.4% 至人民幣37.56億元

本公司擁有人應佔溢利達人民幣3.77億元

深度服務、精益運營引領三大業務線高速增長

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 領先的中國醫學運營服務應供商云康集团有限公司(「云康」或「集團」;股份代號:2325)公布截至2022年12月31日止年度(「報告期」)之上巿後首份全年業績。



在中國醫療政策的促進及推動下,本集團圍繞「深度服務、精益運營、實現優質增長」的年度目標,在拓展服務網絡、提升運營效率、精益管理等方面穩步推進,實現優質增長。尤其是,在為醫聯體提供的診斷檢測服務領域,本集團已形成一套具有「專業化、標準化、智慧化」優勢的醫聯體建設及運營支持解決方案,在有效提升醫聯體診斷能力及服務效率的同時,持續為本集團的盈利能力帶來積極影響。報告期內,集團錄得收益人民幣 37.56 億元,按年增長 121.4% 。毛利增長 45.4% 至人民幣 13.07 億元。年內本公司擁有人應佔溢利達人民幣 3.77 億元。董事會已建議宣派截至 2022 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 0.22 港元。



深度服務,三大業務保持高速增長

集團為醫聯體提供的診斷檢測服務實現了規模化及快速增長。報告期內,該業務收益按年增長 171.3% 至人民幣 16.8 億元。現場診斷中心數量由截至 2021 年 12 月 31 日的 275 間增長至 2022 年 12 月 31 日的398間,為超過 840 間醫聯體的醫療機構提供服務,助力醫聯體內各級醫療機構提升診斷檢測能力,整體提升診斷檢測資源服務效率。現場診斷中心的服務水準及服務範圍經初期建設及營運後已進一步擴大,單位現場診斷中心的平均收益按年增長 90.9% 至人民幣 4.2 百萬元。作為本集團一項重要業務,為醫聯體提供的診斷檢測服務佔本集團總收益的百分比不斷增加,由截至 2021 年 12 月 31 日止年度的 36.5% 增長至2022 年 12 月 31 日止年度的 44.7%。



報告期內,診斷外包服務錄得收益人民幣 19.44 億元,較 2021 年同期增長 89.8% 。於報告期內,感染性疾病、血液疾病等重點領域產品線保持穩健增長,外包服務的收益規模進一步擴大。集團作為專業的醫學診斷檢測服務機構,不斷提升診斷檢測能力,開發具有競爭力的產品,為客戶提供更加精準的醫療解決方案,在全國新建了近十家省級綜合實驗室及區域快速反應實驗室,以更加快速高效地回應客戶需求。



為非醫療機構提供的診斷檢測服務主要通過集團的門診診所提供,服務於普通公眾的個人客戶以及集團的非醫療機構客戶的員工。於報告期內,受新冠疫情影響,個人客戶及非醫療機構客戶對新冠檢測的需求大幅增加,為非醫療機構提供的診斷檢測服務錄得收益人民幣 131.5 百萬元,較 2021 年同期增加 147.5%。



網絡擴展,引導優質醫療資源下沉

集團基本形成城市醫療聯合體、縣域醫共體、專科聯盟及遠端醫療協作網四大醫聯體建設模式並匹配針對性的共建現場診斷中心建設方案,打造多個典型標桿共建項目,協助引導優質醫療資源分享及下沉,提升各級醫療機構服務能力。



技術創新,提升精準診斷技術

報告期內,本集團開展了多項國內外產業合作,追求具有國際化競爭力的行業地位。2022 年,公司的研發投入達94.7百萬元,同比增長115.6%。通過外部合作,不斷促進集團的良性發展,始終保持具有市場競爭力的產品和服務能力。



精益運營,加強運營能力

報告期內,集團實驗室精益化運營項目初見成效。精益化運營項目主要包括自建實驗室的7S管理和共建項目管理體系建設兩部分。



數字化運營,建立標準化運營體系

數字化方面,集團2022年陸續上線了「騰雲」等10大數字化運營系統,全面打通集團銷售管理系統、人力資源系統、培訓系統、結算系統、總帳系統、固定資產系統、倉儲系統、物流系統和客服系統等。至此,雲康的數字化運營模式已初步形成。



品質為先,提升產品和服務品質

集團秉持「品質就是生命線」的戰略理念,積極推動生產運營精益化管理,全力打造符合國際標準的世界級領先實驗室品質水準,不斷提升產品品質和服務品質,致力於為客戶提供專業、精準、高效、便捷的醫療與健康服務。作為最早一批打造國際標準醫學實驗室的醫療服務公司,我們已在我國華南、華東及西南區域建設了獲得ISO15189品質管制體系認證和CAP雙認證的獨立醫學實驗室。截至本報告期末,我們累計獲得包括CAP、ISO15189、ISO9001、CMA、CMMI、ISO27001等在內多份國內外品質認證資質證書,其中廣州實驗室已連續12年獲得ISO15189認證。



雲康集團有限公司主席及執行董事張勇先生表示,新冠疫情後整體社會公共衛生需求擴大。同時,隨著老齡化的加劇,廣大群眾的健康意識以及對健康服務的需求日益增長。國家出臺了一系列政策推動醫療服務需求升級,推進城市醫聯體、縣域醫共體、專科聯盟及遠端醫療協作網四大醫聯體建設模式。在技術層面,生物技術迅猛發展,推動生物經濟的範圍擴大至諸多領域。在多重利好因素的共同驅動下,大健康行業特別是專注於質量、成本、效率的第三方檢驗行業必將迎來良好的發展機遇。展望未來,集團著力實施「深度服務、精益運營」,以深度服務營銷為牽引,打磨產品與共建解決方案;以精益化的運營體系為支撐,持續豐富深度服務內涵,優化價值鏈全流程的成本結構。本集團將繼續發揮自身價值,致力於提升大眾健康水準,努力為醫療機構和廣大居民提供更為專業、精準、高效及便捷的醫療健康檢測服務。



雲康集團有限公司(股份代號:2325)

雲康集團是中國領先的醫學運營服務提供商,早於2008年雲康便開始面向各級醫療機構提供標準化的醫療診斷服務,通過利用自身專業的診斷能力以及覆蓋全國的醫聯體服務網絡,逐漸發展成為醫學運營服務的領先平台。雲康向中國醫聯體內的合作醫院提供診斷檢測服務,通過現場診斷中心協助其提升臨床診斷能力。截至2022年12月31日,雲康已成功為來自全國398個醫聯體提供專業服務,雲康合作的醫院分佈於中國31個省市。



新聞垂詢

雲康集團有限公司

趙慧 香港辦公室總經理;資本市場及企業傳訊總經理

電郵: zhaohui@yunkanghealth.com

網頁: www.yunkanghealth.com



縱橫財經公關顧問有限公司

劉若琪 / 李欣 / 司徒可雯

電話: 2864 4805 / 2114 4320 / 2864 4859

電郵: angelus.lau@sprg.com.hk / yan.li@sprg.com.hk / holly.szeto@sprg.com.hk

網頁: www.sprg.com.hk





