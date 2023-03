金活醫藥2022年經營穩中向好 派末期股息每股2.47港仙

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 醫藥大健康分銷領先企業——金活醫藥集團有限公司(「金活醫藥」或「集團」,股份代碼:01110.HK)公佈,截至2022年12月31日止12個月(期內)經審核綜合業績。



2022年面對疫情頻發四類藥品管控嚴格及供應鏈受影響,集團堅持以五五戰略規劃為綱領,抓緊疫情平穩時機,尋找銷售機會;並時刻關注疫情政策調整,提前做好應對策略。隨著年底防疫政策改變,集團迅速充盈渠道,滿足市場需求。在全體員工齊心協力,降本增效的共同努力下,集團2022年度經營穩中向好。



2022年集團收益同比增加13.0%至約957,701,000元(人民幣,下同),毛利同比增加5.3%至約277,627,000元,毛利率達29%。惟受集團投資的物業估值下調、股利稅預提以及匯率波動等因素影響,集團年度溢利錄得43,542,000元,公司擁有人應占溢利達22,741,000元,每股基本盈利約3.75分,整體較2021年略有下降;剔除匯兌虧損、投資物業估值虧損及稅前溢利同比增加12.5%至約80,692,000元。董事會建議就截至2022年12月31日止年度派發末期股息每股2.47港仙。



分銷渠道持續優化,產品知名度不斷提升。

集團近三十年來建立了覆蓋全中國的分銷網絡,覆蓋超20餘萬家線下藥店。2022年集團持續深耕銷售渠道,加強渠道下沉。期內分銷商總量新增13%,其中連鎖藥店同比增長25%達11萬餘家,基層醫療機構同比增長逾10%。此外,集團積極拓展醫藥電商,重點專注於京東健康自營、阿里健康自營等大流量平台;強化專業型醫藥電商B2C商城的合作,與健客網,妙手醫生等專業醫藥電商建立合作關係;同時實行金活健康之家跨境業務准事業部制,提升跨境電商的運營;結合拓展淘寶直播、快手直播、抖音直播等社交電商新渠道,緊抓直播推廣興起機會,共同促進線上銷售GMV創新高。



品牌宣傳上,集團線上線下雙管齊下,不斷提升產品知名度。線上,集團通過熱門綜藝影視劇廣告、百度問答、達人種草、醫生科普、短視頻、直播等多種宣傳方式,提升產品品牌知名度;線下,集團採用地鐵、公交、戶外廣告、樓宇視頻等廣告方式傳播,結合快閃活動、品牌贊助、慶典活動、運動賽事贊助、公益活動及與藥店合作開展節日促銷等活動,拉近產品和消費者的距離,擴大傳播力度。



受益於渠道優化、品牌知名度提升,集團多個藥品及保健品銷售額取得佳績。藥品方面,京都念慈菴枇杷膏同比增長30%,京都念慈菴枇杷糖同比增長25%,喇叭牌正露丸同比增長64%,馬來酸依那普利葉酸片同比增長175%,佛慈系列同比增長34%;保健品方面,康萃樂益生菌同比增長14%,藻油Life’s DHA銷售額更同比增長2,078%。



內生外延雙輪驅動,產品組合進一步豐富。

2022年,集團相繼引進曼秀雷敦旗下樂敦瑩品牌新品、康萃樂女性益生菌,並取得帝斯曼旗下藻油領導品牌Life’sDHA中國總代理權,包括其旗艦店經營權、跨境電商及中國線下經銷權;集團合資經營的佛慈系列產品與香港華潤堂及香港裕華國貨等連鎖合作,全線上架33款產品,產品組合進一步豐富。



同時,集團不斷提升自身科研能力,對現有產品更多適用症進行二次開發研究,與香港知名院校建立科研項目,把握老齡化社會的健康需求及疾病譜發展趨勢,用科技力量為產品賦能,持續豐富集團產品組合。另,期內集團完成收購法國Innopharm,助力集團加快引進歐洲優質健康食品和品牌產品,其中魚油類、葡萄籽類及葉黃素類、助眠類產品有望2023年上市。



醫療器械研製能力增強,東迪欣發展加速。

集團非全資附屬子公司深圳市東迪欣科技有限公司持續推進生產線自動改造,提升生產效率。年內,集團通過嚴控產品質量、推進智能化製造,積極拓展客戶,多渠道市場營銷,令得東迪欣醫療器械產品於海內外市場均取得新突破。



海外市場上,期內東迪欣通過參展德國Medica國際醫療器械展簽訂了多份國際銷售訂單,其醫用專業台式機獲美國市場上萬家供應商優秀獎,兩款紅外線體溫計獲法國著名期刊雜誌推薦。



國內市場上,東迪欣加大自主品牌(NU-TEK)的投入與營銷。截止2022年底,NU-TEK已覆蓋全國20多個省市,並通過招投標方式成功進入國內超120多家甲級醫院及眾多的門診、康復理療機構。集團將繼續推動東迪欣成為世界領先物理康復設備供應商。



龍德健康產業園投產在即,助力集團五五戰略目標早達成。

期內,集團龍德健康產業園已順利封頂,並先後入選深圳市龍崗區寶龍生物醫藥發展先導區過渡園區、龍崗青年科學研究院生命健康專業園區、深圳市先進製造聯合會醫療器械專業園區。集團將著力將龍德健康產業園打造為產、學、研、投、融、商一體化運營平台,充分發揮集團商業化優勢,為合作夥伴提供增值服務和附加價值,加速孵化醫藥項目及品牌的培育,不斷為消費者提供安全有效的健康產品與服務,助力五五戰略目標早日達成。



展望2023年,物業估值下調及股利稅預提等非經營性因素不再發生,且2023年穩定的經營環境下將促進集團傳統OTC產品線全面恢復及增長;同時,集團InnoPharm項目、龍德項目逐步踏入發展正軌,集團有望取得更好發展。未來,金活醫藥將繼續圍繞五五戰略規劃內容深化各子戰略的執行,繼續搭建多元化業務主體、蓄力大健康事業發展,大力推動龍德健康產業園早日投入使用、建立示範效應,並積極推動港藥落地項目進一步發展、持續豐富產品組合、提升品牌運營規模。同時,集團將推動自主品牌產品上市、做強做大電商業務,加強醫療器械的研發投入,提升自身綜合競爭力。另外,集團也將聚焦相關多元化產業投資,並完善內部短中長激勵手段,多方位保障五五戰略目標實施,從而為股東創造更好回報。



關於金活醫藥集團有限公司

金活醫藥集團(股份代號:01110.HK)二十多年來致力於搭建完善的醫藥大健康產業上下游供應鏈體系,目前業務區域遍佈全國34餘省市。為適應消費升級的新常態,金活醫藥全面構建線上線下新零售生態圈。旗下深圳金活醫藥主要在中國從事品牌進口藥品及保健品的代理,經銷代理了京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油、美國康萃樂益生菌等多種名牌健康產品,在業界確立了名牌代理地位。



如欲獲得更多資料,請瀏覽http://www.kingworld.com.cn。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network