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來源 VC Holdings Limited 滙盈控股公佈2022全年業績 擴闊資產管理業務 同時增加虛擬資產市場之佔有率

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 香港完善及一站式金融服務機構滙盈控股有限公司（「滙盈控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0821.HK）欣然宣佈其截至2022年12月31日止年度（「年度」）的全年業績。於年度內，集團致力擴充資產管理業務以提高在行業中的核心競爭力，同時推出虛擬資產銷售及推廣業務，以達致業務多元發展。



於年度內，2019冠狀病毒病（「COVID-19」或「疫情」）之影響持續，世界經濟瀕臨衰退，加上地緣政治緊張局勢加劇及各國央行之貨幣政策收緊，導致香港金融市場前景黯淡和不明朗。面對全球和香港金融市場的挑戰，集團的綜合收益按年減少約19.1%至約73.3百萬港元（2021年：約90.6百萬港元）。集團錄得公司擁有人應佔年度虧損約1億7,810萬港元（2021年：公司擁有人應佔年度溢利約15.2百萬港元），主要是由於收益減少，加上財務資產之已變現及未變現虧損金淨額約1億7,170萬港元，相比去年同期則錄得已變現及未變現收益淨額約為32.9百萬港元。來自持續及已終止經營業務的每股基本虧損為8.57港仙（2021年：來自持續及已終止經營業務的每股基本盈利為0.81港仙）。



滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示：「對全球資本市場而言，今年是相當動蕩的一年，且波動亦有所加劇。在全球及香港金融市場，經濟環境低迷，不明朗因素持續攀升。在此背景下，我們加大力度提升自身在行業的核心競爭力。繼建立專業的銷售及推廣團隊以拓寬銷售管道後，我們亦與大型企業，特別是科技領域的企業簽訂戰略合作協議。」



業務回顧

金融服務業務

於年度內，金融服務業務仍是集團的核心業務，並貢獻集團總收益的約96.8%。受累於經濟環境惡化，此業務分部收益同比下降約21.4%至約71.0百萬港元（2021年：約90.3百萬港元）。於年度內，集團繼續透過滙盈證券有限公司（「滙盈證券」）提供本地及海外證券交易、衍生工具及其他結構性產品買賣、配售、包銷及保證金融資，並繼續透過滙盈財務有限公司（「滙盈財務」）提供融資服務。除繼續為多家香港上市公司擔任集資活動之配售代理及包銷商外，集團繼續提供企業融資顧問服務，包括透過滙盈融資有限公司（「滙盈融資」）提供併購顧問服務，以及透過滙盈秘書服務有限公司（「滙盈秘書服務」）提供公司秘書服務。



自營買賣業務

由於環球及香港股市表現欠佳，集團在年度內錄得的分部收入約250,000港元，按年減少12.0%（2021年：約284,000港元）。於2022年12月31日，集團持有於香港上市之股本證券（屬持作買賣財務資產）約300.6百萬港元（2021年12月31日：約423.5百萬港元）。



虛擬資產銷售及推廣業務

於維持傳統金融服務業務發展的同時，集團亦積極尋求多元化的業務發展機會，以及物色新的收益增長動力，以擴大其業務組合。集團於2021年12月開展虛擬資產銷售和行銷業務，此後憑藉重大努力及資源推進業務發展。



於年度內，集團繼續加強與騰訊之合作，並成為了其選定之合作伙伴之一。集團亦與經銷微軟產品的香港經銷商展開合作，合作銷售Xbox相關虛擬資產。



展望

展望未來，經過多年宏觀經濟及地緣政治動盪，預計全球股市於2023年將繼續不景。從正面角度看，加息步伐放緩及後續通脹逐漸降溫，再加上中國已於近期重開邊境，將為集資提供更有利的環境，並為中國經濟反彈鋪路。



為加速發展金融服務業務，繼2022年11月提出收購安里資產管理有限公司及Anli Investment Fund SPC的建議後，集團已於2023年3月就收購事項取得股東批准。此項收購預計將有助擴大集團之客戶基礎，拓展其資產管理業務並提高其資產管理服務之質素，從而提升其核心競爭力。



此外，在加強與合作夥伴（尤其是科技巨頭騰訊）之戰略合作的同時，集團將分配更多資源發展虛擬資產業務，旨在加強其與集團其他業務之協同效應，並提高該業務板塊的盈利能力及市場份額。集團亦將探討虛擬資產市場之趨勢，以推動虛擬資產之推廣、知識產權合作及推廣合作之發展。



符先生總結：「為擴闊收入來源及開拓新的增長動力以實現可持續發展，集團將採取穩步拓展金融業務及虛擬資產業務的經營策略。集團將提升服務質素，以具競爭力的價格為客戶提供優質的金融產品，同時通過尋找合適的收購和投資目標擴大集團服務規模，以保持其市場競爭力。憑藉我們豐富的經驗及全面的金融產品及服務組合，我們將繼續為股東及投資者創造最大價值。」



有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司（股份代號：0821.HK）於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市，並於2008年成功由創業板轉至主機板，為大中華地區頂尖的金融服務集團，主要從事提供優質的金融服務及產品，專業領域涵蓋(i)提供金融服務，包括證券、期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務；(ii)自營買賣業務；及(iii) 虛擬資產銷售及推廣業務。



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