Thursday, 30 March 2023, 21:56 HKT/SGT Share:

來源 VC Holdings Limited 滙盈控股公佈2022全年業績 擴闊資產管理業務 同時增加虛擬資產市場之佔有率

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 香港完善及一站式金融服務機構滙盈控股有限公司(「滙盈控股」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0821.HK)欣然宣佈其截至2022年12月31日止年度(「年度」)的全年業績。於年度內,集團致力擴充資產管理業務以提高在行業中的核心競爭力,同時推出虛擬資產銷售及推廣業務,以達致業務多元發展。



於年度內,2019冠狀病毒病(「COVID-19」或「疫情」)之影響持續,世界經濟瀕臨衰退,加上地緣政治緊張局勢加劇及各國央行之貨幣政策收緊,導致香港金融市場前景黯淡和不明朗。面對全球和香港金融市場的挑戰,集團的綜合收益按年減少約19.1%至約73.3百萬港元(2021年:約90.6百萬港元)。集團錄得公司擁有人應佔年度虧損約1億7,810萬港元(2021年:公司擁有人應佔年度溢利約15.2百萬港元),主要是由於收益減少,加上財務資產之已變現及未變現虧損金淨額約1億7,170萬港元,相比去年同期則錄得已變現及未變現收益淨額約為32.9百萬港元。來自持續及已終止經營業務的每股基本虧損為8.57港仙(2021年:來自持續及已終止經營業務的每股基本盈利為0.81港仙)。



滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示:「對全球資本市場而言,今年是相當動蕩的一年,且波動亦有所加劇。在全球及香港金融市場,經濟環境低迷,不明朗因素持續攀升。在此背景下,我們加大力度提升自身在行業的核心競爭力。繼建立專業的銷售及推廣團隊以拓寬銷售管道後,我們亦與大型企業,特別是科技領域的企業簽訂戰略合作協議。」



業務回顧

金融服務業務

於年度內,金融服務業務仍是集團的核心業務,並貢獻集團總收益的約96.8%。受累於經濟環境惡化,此業務分部收益同比下降約21.4%至約71.0百萬港元(2021年:約90.3百萬港元)。於年度內,集團繼續透過滙盈證券有限公司(「滙盈證券」)提供本地及海外證券交易、衍生工具及其他結構性產品買賣、配售、包銷及保證金融資,並繼續透過滙盈財務有限公司(「滙盈財務」)提供融資服務。除繼續為多家香港上市公司擔任集資活動之配售代理及包銷商外,集團繼續提供企業融資顧問服務,包括透過滙盈融資有限公司(「滙盈融資」)提供併購顧問服務,以及透過滙盈秘書服務有限公司(「滙盈秘書服務」)提供公司秘書服務。



自營買賣業務

由於環球及香港股市表現欠佳,集團在年度內錄得的分部收入約250,000港元,按年減少12.0%(2021年:約284,000港元)。於2022年12月31日,集團持有於香港上市之股本證券(屬持作買賣財務資產)約300.6百萬港元(2021年12月31日:約423.5百萬港元)。



虛擬資產銷售及推廣業務

於維持傳統金融服務業務發展的同時,集團亦積極尋求多元化的業務發展機會,以及物色新的收益增長動力,以擴大其業務組合。集團於2021年12月開展虛擬資產銷售和行銷業務,此後憑藉重大努力及資源推進業務發展。



於年度內,集團繼續加強與騰訊之合作,並成為了其選定之合作伙伴之一。集團亦與經銷微軟產品的香港經銷商展開合作,合作銷售Xbox相關虛擬資產。



展望

展望未來,經過多年宏觀經濟及地緣政治動盪,預計全球股市於2023年將繼續不景。從正面角度看,加息步伐放緩及後續通脹逐漸降溫,再加上中國已於近期重開邊境,將為集資提供更有利的環境,並為中國經濟反彈鋪路。



為加速發展金融服務業務,繼2022年11月提出收購安里資產管理有限公司及Anli Investment Fund SPC的建議後,集團已於2023年3月就收購事項取得股東批准。此項收購預計將有助擴大集團之客戶基礎,拓展其資產管理業務並提高其資產管理服務之質素,從而提升其核心競爭力。



此外,在加強與合作夥伴(尤其是科技巨頭騰訊)之戰略合作的同時,集團將分配更多資源發展虛擬資產業務,旨在加強其與集團其他業務之協同效應,並提高該業務板塊的盈利能力及市場份額。集團亦將探討虛擬資產市場之趨勢,以推動虛擬資產之推廣、知識產權合作及推廣合作之發展。



符先生總結:「為擴闊收入來源及開拓新的增長動力以實現可持續發展,集團將採取穩步拓展金融業務及虛擬資產業務的經營策略。集團將提升服務質素,以具競爭力的價格為客戶提供優質的金融產品,同時通過尋找合適的收購和投資目標擴大集團服務規模,以保持其市場競爭力。憑藉我們豐富的經驗及全面的金融產品及服務組合,我們將繼續為股東及投資者創造最大價值。」



有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司(股份代號:0821.HK)於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市,並於2008年成功由創業板轉至主機板,為大中華地區頂尖的金融服務集團,主要從事提供優質的金融服務及產品,專業領域涵蓋(i)提供金融服務,包括證券、期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務;(ii)自營買賣業務;及(iii) 虛擬資產銷售及推廣業務。



有關更多資料,請瀏覽:www.vcgroup.com.hk





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



VC Holdings Limited Aug 31, 2022, 23:26 HKT/SGT 滙盈控股公佈2022年中期業績 Mar 31, 2022, 23:01 HKT/SGT 滙盈控股公佈2021全年業績 Aug 31, 2021, 09:23 HKT/SGT 滙盈控股公佈2021年中期業績 Aug 9, 2021, 19:40 HKT/SGT 滙盈控股預期2021年上半年轉虧為盈 July 5, 2021, 17:38 HKT/SGT 滙盈控股向創夢天地收購旗下SaaS相關軟件及公司 更多新闻 >>