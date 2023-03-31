Thursday, 30 March 2023, 21:27 HKT/SGT Share:

來源 Esprit Holdings Ltd. 思捷環球公佈二零二二財政年度全年業績 思捷環球制定戰略計劃

抓住其增長的關鍵機遇

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 思捷環球控股有限公司(「公司」，連同其附屬公司統稱「思捷環球」或「集團」；股份代號：00330) 公佈其截至2022年12月31日止(「本年度」) 經審核之全年業績。



公司今年面對不利的經濟環境，尤其在德國。俄羅斯與烏克蘭的衝突以及過度依賴俄羅斯天然氣，均促使能源價格及通脹大幅飆升，這引致利率上升和貨幣波動，影響消費者的消費行為。為應對此等挑戰，管理團隊持續專注於提高營運效率，同時減少過季庫存，為重新推出品牌做好積極準備。



在此環境下，集團於本年度錄得總收入70.63億港元及毛利率40.7%，分別較相應年度下降15%及7.9個百分點。儘管如此，集團於本年末基本維持無債務，並錄得現金、銀行結餘及存款總額20.12億港元。



執行董事、行政總裁兼營運總裁PAK William Eui Won先生表示：「儘管我們的表現受到眾多外來因素影響而有所放緩，但公司和管理團隊仍為復甦而持續奠定穩健的基礎。公司於年內已實行一系列措施，此外，令人期待的2023年新計劃亦已準備就緒，新計劃與零售、全渠道、營銷、產品和資訊科技方面相關。」



2022年措施及2023年新計劃亮點

重啟美國市場:公司於2022年年底將其全球創意總部遷至紐約市。紐約市的新總部管理品牌的全球設計團隊、品牌推廣團隊、創意及營銷團隊，以及設有陳列室和照相館。公司以品牌起源的精髓重新定義ESPRIT的全球形象成三大重點 ─ 俏皮、現代和酷。公司將透過具創意的方針和品牌推廣體現此三大品牌重點。ESPRIT於洛杉磯比華利山及紐約市蘇豪區設快閃店以慶祝重返美國市場，為ESPRIT於2023年年中重新推出官方品牌鋪路，品牌將專注於為當今消費者提供現代化的品牌傳承及價值，引起不同世代的共鳴。



零售：公司在洛杉磯、紐約、香港和首爾成功開設快閃店的基礎上，計劃於2023年內開設更多快閃店。美國第一間旗艦店將於2023年第三季度在充滿時尚感的洛杉磯羅伯遜大道開業，公司正將全新的零售店設計整合到新店和現有店中。另外，位於德國杜塞爾多夫的ESPRIT旗艦店則迎來十多年來首個翻新工程，預期將於2023年年中完成。



全渠道: 公司於2022年落實其全渠道戰略，從2023年起加強ESPRIT的全渠道商務能力，打造高度個性化的客戶體驗。全渠道戰略的核心要素包括利用人工智能、數碼技術和實時數據的全渠道商店，這不僅支持零售業務，更重要的是有助提升客戶體驗。全渠道平台還包括新的會員計劃、遊戲化元素和超個性化的獨一無二購物體驗，可無縫連接線下和線上。ESPRIT於幾個新的主要市場推出專用網店，包括美國、加拿大、澳洲、南韓、香港、台灣、菲律賓、泰國和新加坡等，同時亦已在多個亞洲國家推出ESPRIT流動應用程式以提供無縫的購物體驗。



產品: 公司致力透過專注於設計、款式和質量，據其根源將ESPRIT重新定位。新產品設計將俏皮、現代和酷的品牌基因轉化為產品方向，配合精簡的現有供應商及內部跨職能協作(從設計、產品規劃到採購) ，以優質的面料重點呈現。除了開發適合所有身形剪裁的新款式外，公司還就現有款式作密切審查和評估，以提供一致性的最佳款式。



主席及執行董事邱素怡女士總結：「在充滿挑戰的全球商業環境中，這些持續進行中的措施以及2023年的新計劃都是思捷環球增長的戰略機遇。公司擁有穩固的財務基礎和健康的資產負債表，使我們能在良機出現時進行投資。我們有信心可為公司建設更光明、更成功的未來。」



關於思捷環球控股有限公司

在基本的積極願景推動下，Susie和Doug Tompkins夫婦於1968年在加州創立ESPRIT。受60年代革命思潮啟發，思捷環球建立出清晰的品牌理念 ─ 經常擁抱真實的生活和相聚。思捷環球的成功故事建基於透過悠閒的剪裁、優質的必需品及精心挑選的時尚衣飾傳遞歡樂，同時堅守可持續發展、平等及自由選擇的核心價值。在90年代初期，當「環保時裝」尚未興起前，思捷環球便率先推出首個以100%有機棉製造產品的環保系列，更以自家團隊取代模特兒，體現出「Real People Campaign」的真義。思捷環球於一九九三年在香港聯合交易所上市。ESPRIT 代表著另一次的時尚革命，影響我們與環境互動的方式，為我們所愛的事物創造快樂與關懷 ─ 「ESPRIT de Corps」的真正精髓。思捷環球發展足跡遍佈全球超過30個市場，香港為其行政總部，而紐約市則為其品牌創意總部。



有關媒體詢問，請聯絡：

縱橫公共關係顧問集團有限公司

蘇嘉麗

電郵：sprg_esprit@sprg.com.hk / heidi.so@sprg.com.hk



投資者關係：

思捷環球控股有限公司

呂佩怡

電郵：jennifer.lui@esprit.com



本檔所含資訊並不是公開發行之證券。此等資訊並不包含或構成在美國境內或向任何「美國人士」（定義見一九三三年美國證券法（經修訂，「證券法」）S 條例）出售證券的要約。本文件所述的證券並未且將不會根據證券法登記，亦不可在未根據證券法登記或根據證券法獲得豁免的情況下在美國境內提呈或出售。



前瞻性陳述

本新聞發佈載有前瞻性陳述。該等前瞻性陳述受多種風險和不確定因素影響，包括但不限於我們將公司業務轉型、對本公司業務作出重大投資及在日後達到可持續利潤等計劃的多項陳述，以及我們不時所識別的風險與因素。雖然就本集團所知，相信本文件所述的預測、信念、估計、預期及/或計劃乃真實，但是實際事件及/或結果可能相差甚遠。本集團不能向閣下保證該等現時的預測、信念、估計、預期及或計劃會最終證實是正確，閣下亦不應過份倚賴該等陳述。除香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他適用的法律及規例所規定外，本集團並無責任公開地更新或修訂載於本檔的前瞻性陳述不論由於新資料、未來事件或其他情況的緣故。本文檔中所載的所有前瞻性陳述已為該等警示性陳述清楚表明。





話題 Press release summary



部門 时尚服装, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

