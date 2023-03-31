華訊有效控制成本及提升產品組合 2022年溢利上升61.6%



香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 領先電子產品生產商及節能業務解決方案供應商華訊股份有限公司（「華訊」或「集團」）（股份代號：833）今天宣布截至2022年12月31日止年度的全年業績（「2022年」或「回顧年」）。



2022年，集團的公司擁有人應佔溢利由2021年的69,300,000港元增加至112,100,000港元，而總毛利上升68,400,000港元至328,600,000港元。2022年整體毛利率上升至19.0%，主要由於集團持續著力收緊控制生產成本及間接開支、整體平均毛利率較高產品的銷售佔比上升，及保修撥回所致。受電子產品銷售額增加推動，總營業額輕微上升4.6%至1,732,100,000港元。



董事會建議派發末期股息每股2.0港仙，連同中期股息每股2.0港仙，二零二二年度已付或應付股息總額將為每股4.0港仙。



來自銷售電子產品的銷售額仍是集團的主要收益來源，有關收益包括電子製成品、塑膠模具及元件以及電子產品的其他元件的銷售。在電子產品中，灑水控制器產品的收益增長約153,100,000港元至761,400,000港元。對講機產品銷售額上升約25,100,000港元至173,100,000港元。



就地區市場而言，美國客戶仍然為集團產品及服務的主要市場，並佔2022年收益總額約74.8%（2021年：74.0%）。



展望未來，儘管與新型冠狀病毒相關的管制措施已經放寬，但由於存在地緣政治緊張局勢、人民幣兌美元及港元的外匯波動、高通脹風險及利率上升等因素，集團預期具挑戰的營商環境仍會持續一段時間。集團將繼續努力管理該等因素及加緊控制生產成本及間接開支，並提高生產效率，從而實現毛利率最大化。在專注核心電子產品的同時，集團將與香港、中國及海外的現有及潛在客戶共同開拓新產品及新項目的機會，為所有股東提供更佳回報。



有關華訊股份有限公司（股份代號：833）

華訊股份有限公司主要從事設計及生產多款高質量且時尚的電子產品、供應生物柴油及節能煤氣爐頭產品，以及提供節能業務解決方案。本公司為明晟（「MSCI」）香港微型指數成份股。有關詳情，請瀏覽網頁 http://www.alltronics.com.hk/。



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