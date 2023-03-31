Thursday, 30 March 2023, 17:48 HKT/SGT Share: 中國華融發佈2022年業績報告 改革初見成效 向好勢頭形成

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 中國華融3月29日晚間披露2022年年報，報告顯示，截至2022年12月31日，歸屬於本公司股東的虧損為人民幣275.81億元。對於影響全年業績表現因素，中國華融公告指出，一是受資本市場波動影響，部分權益類金融資產公允價值下降，上市和非上市的股權和基金的公允價值變動較上年減少181.18億元。二是受宏觀經濟形勢及房地產行業下行影響，2022年計提信用減值損失較上年增加161.66億元。三是宏觀經濟形勢疊加行業因素影響，收購重組類不良債權資產規模及收入減少。



減虧超百億 向上趨勢明顯



業績數據是對過去的反映，但市場更加關注的是趨勢。值得注意的是，中國華融2022年下半年比上半年減虧101.52億，各項指標均有明顯好轉，公司在趨勢上、結構上、精神面貌上出現可喜變化，整體向上向好的態勢已經形成。



那麼，超過百億的減虧究竟是如何形成的呢?



首先，從規模上看，2022年，中國華融主業投放、風險化解的規模下半年均較上半年大幅增長。數據顯示，2022年，中國華融主業總投放591億，其中新增收購處置303.82億元，較上年增長4.9%，繼續保持市場領先；同時拓寬處置渠道，對於長齡包等難啃的硬骨頭，加大處置力度，全年實現回現超300億元。緊跟國家戰略開展市場債轉股業務，實施中海油IPO戰略配售等項目，幫助企業降低資產負債率。2022年末，市場化債轉股業務累計投放367.78億元，較上年末增長2.6%。強化力量配備，成立重大項目組，風險敞口壓降實現近3年最好水平。



其次，從種類上看，2022年下半年華融在央企國企改革、中小金融紓困、破產重整等等領域頻頻出手、多點開花，同時大力拓展中間業務等輕資本業務，在金融機構風險資產受託管理、「大不良」的顧問諮詢以及資產管理等方面拓客戶、闖市場。業內人士分析這幾大領域均為超過10萬億級別的市場，應該說，華融的主業開拓已初見成效。



從結構上看，轉讓5家金融子公司，如期壓降資產負債規模萬億以內。不良資產經營業務的資產佔比由51.9%提高至75.6%。運營成本優化，降本增效，節約優化運營成本，提升財務管理質效。大力開展機構改革，人才隊伍結構大大優化。此外，中國華融優化負債融資結構，築牢流動性安全底線，為公司長期健康發展夯實基礎。數據顯示，2022年按期償還應付債券及票據1,171.41億元，未發生一筆違約。持續優化負債管理，拉長負債期限，改善融資結構。2022年末，主要有息負債餘額為8,193.56億元，較上年末減少19.6%，其中，1年以上到期的借款及應付債券佔比較上年末增加22.3個百分點。公司融資成本降低，全年利息支出370.65億元，較上年減少13.2%。



改革+協同 探索打造特色化差異化競爭優勢



首先是明確戰略，找準了方向。2022年3月，中國華融加入中信集團以來，融入中信發展全域，圍繞中信「五五三」戰略，制定了華融「十四五」規劃，明確了「一年走上正軌、三年質效顯著提升、五年成為行業標杆」的「一三五」戰略目標，以及「夯實基礎、穩中求進、提質增效」的總體思路。業內人士分析，明確的戰略引領，是華融2022年下半年以來業績明顯好轉的根本原因。



其次是深化改革，釋放了活力。中國華融新聞發言人表示，2022年華融在決策機制、風險管理、審批機制、機構調整等方面實施了六項改革，以問題為導向，針對性地施策，通過改革夯實管理基礎、增強了發展動力，公司在趨勢上、結構上、精神面貌上出現可喜變化。



更重要的是依託產融並舉，發揮了協同效能。2022年，中國華融依託中信集團「產業+金融」產融並舉的獨特優勢，發揮協同效應，落地協同項目42個，規模623億元，實現了較為可觀的收入，形成了可複製、可推廣的「產融協同化險」模式，探索打造特色化、差異化金融資產管理公司。例如上海董家渡等一批「保交樓、保民生、保穩定」項目,投放房企紓困項目27個，預計保障約3.7萬套商品房按期交付，帶動920億元項目復工復產。積極開展與中信銀行的收購處置業務，2022年華融收購中信銀行資產包債權規模佔公司一級市場整體中標債權規模的22.85%。與中信子公司共同研究搭建特殊機遇權益類投資基金，發掘新能源產業等實體領域、S基金、上市公司大股東紓困等特殊機遇權益類投資機會，積極探索輕資產運營道路。



不良資產發展藍海 未來可期



當前，中國經濟活力加速釋放，國企改革進一步深化，現代化產業體系建設加快推進，行業格局調整重構，為中國華融拓展不良資產主業、積極參與化解風險、配置優質資產提供了有利契機。2022年以來，監管政策密集出台也拓寬了「不良」認定標準和收購範圍，鼓勵金融資產管理公司參與盤活存量、房企紓困、中小金融機構化險，為中國華融進一步回歸主業提供了政策紅利。同時，市場分析人士認為，影響華融2022年業績的3個主要因素，在2023年預計將出現明顯變化，影響將大大削弱，華融2022年下半年展現出來的加速發展的態勢，有望在2023年進一步擴大。





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