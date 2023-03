Thursday, 30 March 2023, 14:26 HKT/SGT Share: 陽光保險公佈2022年業績:聚焦主業深挖內涵價值 業務盈利能力持續增強

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 2023年3月29日,中國的中生代險企——陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「公司」;股份代號:6963.HK)發佈2022年年度業績公告。



公告顯示,於2022年,在機遇與挑戰並存的時代背景下,陽光保險應時而為、應勢而動,專注保險主業和價值發展,以創新為業務發展提供動能,圓滿達成各項經營指標任務。公司總體經營業績實現穩健增長,價值創造能力持續增強。全年實現總收入人民幣(下同)1,285.8億元,同比增長7.2%。內含價值1,012.7億元,增長8.0%。歸屬母公司股東的淨利潤48.8億元。



人身保險方面,於2022年,陽光人壽通過產品體系完善、隊伍轉型升級及數字化創新等舉措,不斷推進公司高質量健康發展。報告期內,實現總保費收入683.0億元,同比增長12.3%;一年新業務價值30.2億元,实現業內少有的正增長。



財產保險方面,陽光財險業務結構不斷優化,盈利能力持續增強。數據顯示,陽光財險2022年全年實現財險淨利潤16.02億元,全年實現原保險保費收入403.8億元,行業競爭力進一步夯實。



與此同時,陽光保險始終踐行價值發展理念,以資産負債管理爲著力點,提升客戶經營能力,亦不斷提升多資産多策略多客戶的綜合投資管理能力及客戶服務水平,取得了良好的預期效果。年報數據顯示,於2022年,公司實現總投資收益201.3億元,同比增長5.4%;總投資收益率為5.0%,第三方資産管理規模達4,149.8億元,同比增長21.4%。



客戶經營方面,陽光人壽堅持以客戶為中心的經營理念,圍繞客戶家庭全生命週期,實施「縱橫計劃」,不斷完善「保險+服務」產品及生態服務體系建設。陽光財險則堅持「一切為了客戶」的核心價值追求,致力於建立便捷的客戶服務體系。截至2022年末,陽光人壽有效客戶數達1,495萬;陽光財險有效客戶數量達1,872萬,長期價值發展能力穩步向好。



值得一提的是,陽光保險還依託大數據和人工智能技術,持續推進數字化轉型。比如陽光財險依託陽光線上平台(車生活APP、小程序、官網、官微),為客戶提供一站式便捷服務,累計服務客戶超1.2億人次,服務滿意度94%。此外,公司一方面深挖業務場景創新,打造「車險機器人」,另一方面,基於客戶洞察和內容的深度挖掘,打造「網電銷售機器人」。通過以上舉措不斷優化客戶體驗、賦能業務發展、提高運營效率和增強風險防範,驅動公司高質量發展。



總體而言,陽光保險於2022年堅守主業、專注主責,實現了業績及規模效應的穩定成長。未來,公司將繼續保持審慎發展策略,持續優化業務結構和客群結構,進一步提高風險控制能力,增強經營穩定性。同時,深化落地客戶思想,堅定不移推動數位化轉型,持續整合內外部資源,豐富醫健養等主業周邊生態,構築長期投資價值,為股東和投資者創造更多回報。





