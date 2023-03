Thursday, 30 March 2023, 13:56 HKT/SGT Share: 中再集團:保費收入穩健增長,承保效益顯著改善

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 3月28日,中再集團(1508.HK)在港交所發佈2022年度業績公告。2022年,面對嚴峻複雜的內外部形勢,中再集團保持戰略定力,積極服務國家戰略,深入推動經營轉型,全面強化風險防控,高品質發展取得新成效。





2022年,公司保持戰略定力應對多重挑戰,發展與安全統籌推進;服務國家戰略展現擔當作為,頭雁作用愈加凸顯;著力推進數位化轉型,發展優勢不斷鞏固;持續深耕精細化管理,高品質發展根基日益堅實。



保費收入穩中有進 承保效益顯著改善

業績公告顯示,2022年集團合併總保費收入為1697.65億元(人民幣,下同),同比增長4.3%,境內再保險市場份額穩居第一。其中,財產再保險業務保費收入快速增長,總保費收入為618.19億元,同比增長19.0%。



此外,中再集團重點業務領域保費收入實現快速增長,業務結構得以持續優化。2022年財產再保險境內非車險業務分保費收入336.40億元,同比增長24.9%;財產再保險境外業務總保費收入196.21億元,同比增長16.6%;人身再保險境內保障型業務分保費收入290.65億元,同比增長11.6%;財產險直保非車險業務原保費收入222.56億元,同比增長7.4%。



中再集團表示,2022年公司在遭受俄烏衝突、伊恩颶風、澳洲洪水等重大損失情況下,仍實現承保盈利,同比大幅改善。其中,財產再保險業務綜合成本率98.11%,同比下降1.17個百分點;人身再保險短期保障型業務綜合成本率97.67%,同比下降0.18個百分點;財產險直保業務綜合成本率103.06%,同比下降3.50個百分點。



2022年,中再集團資產管理業務在產品設計、內部協調和服務模式上不斷創新,協力廠商業務資產規模快速增長並首次突破千億元。公司堅持穩健審慎的資產配置,固收投資占比84.5%,同比提升4.2個百分點;股權及基金投資占比保持穩定。



公司風險管理持續穩健,各經營主體綜合償付能力充足,繼續保持標普全球評級“A”、貝氏評級“A(優秀)”,評級展望穩定。



積極服務國家戰略 著力推進數位化轉型

作為中國再保險行業國家隊和主力軍,中再集團將公司經營發展有效融入國家戰略發展全域,圍繞主責主業,持續挖掘新的業務場景和增長點,以創新驅動業務發展,在服務國家戰略中逐步形成“專業、精准、特色、創新”的中再方案。



2022年,中再集團服務國家戰略重點領域風險保額42.2萬億元,同比增長20.3%;助力健康中國覆蓋1.2億人次,同比增長18.9%;服務中小微企業148.3萬家,同比增長超過200%。財產再保險業務加大對國家政策性農業再保險的支持力度,承接比例從30%提升到36%;為境內所有運行核電機組近萬億涉核資產提供全方位保險保障,助力國家能源安全。人身再保險業務積極服務健康中國戰略,支援惠民保擴容提質,覆蓋群眾新增6700萬。財產險直保業務定制“暖心保”等系列場景化產品,説明8.9萬家中小微企業應對疫情衝擊。資產管理業務深度參與公募REITs改革創新,為實體經濟發展提供多元化資金支援。



當前,以數位化為核心的保險科技正在加速滲透、深度賦能、重塑保險業態。中再集團著力推進數位化轉型,發展優勢不斷鞏固。公司旗下中再巨災管理公司作為我國首家專注巨災風險管理的保險科技公司,上線我國首個具有自主智慧財產權的中國洪澇巨災模型,填補了我國保險業洪澇巨災模型的空白。多年來,公司反覆運算開發中國颱風、地震巨災模型,絕大部分指標優於國外同類產品,實現國產化自主可控,已形成中再品牌的中國地震、颱風、洪澇三大巨災模型譜系。公司不斷夯實科技基礎,成立數位化轉型委員會,推動數位中再2.0戰略加速落地;自主研發國際巨災組合風險管理平臺,精准量化巨災風險;如期上線保險合同新準則系統群,覆蓋境內外所有經營機構,全球化管控能力持續提升;核心業務板塊承保線上化率超過90%,資料品質、管理精度明顯提升。



全力開啟高品質發展“三步走”新征程

中國式現代化的進程中,在供給側結構性改革和需求端全面升級的強勁驅動下,中國保險業在未來較長一段時間仍將處於十分重要的戰略機遇期。因此,中再集團抓住行業發展重要機遇,全力開啟高品質發展“三步走”新征程,推動公司到2035年建設成為中國特色鮮明、戰略作用突出、專業優勢明顯、市場地位凸顯的世界一流綜合性再保險集團。“三步走”戰略安排是,通過蓄勢發力、發展突破、躍升趕超三階段,至2035年,中再集團國際再保險行業排名進入全球前列,全球化業務佈局、精細化經營管理、科技化支撐能力、專業化人才隊伍和世界性品牌影響達到行業領先水準,成為世界一流綜合性再保險集團。



2023年是中再集團開啟高品質發展“三步走”新征程的起始之年。中再集團表示,將繼續堅持“穩中求進、價值提升”工作總基調,走好“蓄勢發力期”第一步,全面推進高品質發展,全面提升服務國家戰略水準,全面推動數位化轉型,全面拓展發展佈局,顯著提升管理水準,持續增強核心競爭力,努力為股東持續創造穩定的投資回報。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 替代能源, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network