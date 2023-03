Wednesday, 29 March 2023, 13:05 HKT/SGT Share: FiveBalanceUSA簽署協議,將於2023年第四季度在Comcast網絡上推出FivebalanceTV

紐約,紐約州, 2023年3月29日 - (亞太商訊) - 作為迄今為止第一個也是唯一的使用區塊鏈技術來對抗抑鬱症和焦慮症的公司,FivebalanceUSA很高興地宣佈,他們已經委託Ashton Media Group提供市場推廣和媒體宣傳方面的專業知識。





FiveBalanceUSA是一家初創公司,它開發了一個獨特的自我改善應用程式,可在穀歌遊戲商店免費使用。該應用程式旨在為處理抑鬱症的人提供服務,通過免費的移動應用程式,鼓勵他們個人定制自我提升目標--健康、財務、家庭、魅力和信仰。



FiveBalanceUSA已與SimplyMe Distribution.LLC達成協議,將於2023年第四季度在Comcast網絡上推出FivebalanceTV。FivebalanceTV將成為FivebalanceUSA團隊在對抗抑鬱症和焦慮症的過程中使用的一個強大而有力的工具。有關這項交易以及節目陣容和未來嘉賓的更多細節將在今年夏天的後續新聞發佈會上公佈。



嘻哈與加密貨幣



FivebalanceUSA與Kaotic Sapreme合作,向嘻哈文化介紹他們的免費自我提升應用程式。關於Kaotic Sapreme的許多成就,請查看他在FivebalanceTV上的簡歷 https://youtu.be/X0dbCM8nvp8。



FivebalanceUSA打算利用街舞作為一種手段,開啟關於如何處理抑鬱症和焦慮症的對話。音樂一直是一種全球性的表達方式,是打破障礙的橋樑,他們相信這將是一個很好的媒介,可以説明人們敞開心扉。



Ashton Media Group的聲明: “我們很高興能與FivebalanceUSA團隊合作,在短期內執行必要的市場行銷,為心理健康社區帶來更多的內容。這個心理健康社區不僅僅是為那些在生活中遇到問題和困難的人服務的,也是為那些能夠在生活中設置更強大的可操作項目以進一步造福自己和看到他們幸福的其他人服務的。作為阿什頓傳媒集團的首席執行官,我們的團隊期待著通過有線電視、OTT和家庭外市場來推廣Fivebalance的價值主張。”



關於如何在Mercatox交易所購買FBN幣的視頻可在他們的Youtube頻道FivebalanceTV https://youtu.be/xtt37ughpWk 。



