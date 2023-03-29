Wednesday, 29 March 2023, 12:37 HKT/SGT Share: 朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，打造龍頭產品搶市場先機

香港, 2023年3月29日 - (亞太商訊) - 3月27日，朝雲集團發佈了一則以淨資產評估價格全資收購廣東中科研的公告，備受市場關注，根據該公告內容，在收購事項完成後，廣東中科研將成為朝雲集團全資附屬公司。



中科研賦能朝雲集團快速打造爆品

廣東中科研是集“分析、研究、檢測”於一身，專注為化妝品、母嬰護理、個人護理及寵物用品提供優質服務的一站式科研團隊，與行業機構合作超過15年，曾支援128款創新產品的開發、參與139個發明專利技術研究，帶領華南地區同行制定五個檢測方法團體標準，並獲得CMA認證認可資質。曾助力多款爆品的打造，包括曾獲銷售榜第一名的兒童面霜、全網銷售第一的美白防曬噴霧等。



朝雲集團認為，收購廣東中科研的全部股權可進一步加強本集團在科研方面的競爭力，鑒於廣東中科研在化妝品、母嬰護理產品、個人護理產品以及寵物產品的研發、分析及測試等方面的經驗，以及打造龍頭產品的豐富經驗，以及先進穩定的研究模型、資料庫及設施。廣東中科研可有力支撐及鞏固朝雲集團在龍頭產品的上游研發方面的能力基礎。有了廣東中科研這柄利劍，將有助於縮短研發週期，促進集團推出潛在新產品的商業過程，快速進入更多品類，推出更多拳頭產品搶佔市場機會，從而推動公司業務發展。



獲大股東大力支持，預期陸續注入優質資產

朝雲集團通過大股東的支持，按淨資產評估價格收購了廣東中科研，首先表明大股東也看好龍頭產品對於朝雲集團未來發展的提振作用，選擇讓廣東中科研這個曾經在日化、個護等行業打造了全網第一的防曬品“高姿多效倍護美白防曬噴霧”，蝦青素爆品“高姿光感賦活精華液”等多款爆品的科研單位與朝雲集團強強聯合，為朝雲集團的產品研發實力進行定向補強。



可以預見，在朝雲集團收購廣東中科研之後，持續產生化學反應，大股東未來或將為朝雲集團注入更多優質資產，繼續全面提升朝雲集團的市場競爭力、盈利能力，持續提升公司價值。



在消費回暖的大背景下，隨著老百姓購買力的逐步復蘇，只有在廣東中科研技術加持下的龍頭產品，才有成為爆品的潛質，而這也將成為未來朝雲集團業績騰飛的重要基礎之一。





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