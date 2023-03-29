王朝酒業公佈2022年全年業績



香港, 2023年3月29日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號：00828)今日公佈截至2022年12月31日止經審核之全年業績。



2022年，由於中國新冠疫情反覆，集團整體業績表現受到影響，不過集團在疫情之下積極優化運營成本，削減開支，而且隨著2022年下半年國內疫情受控，集團收入回復增長。年內，集團收入241.4百萬港元，公司所有者應佔溢利為16.3百萬港元，集團調整產品銷售策略，更加關注中端消費市場開發，毛利率基本穩定，達到38%。



隨著國內消費者對集團白葡萄酒產品的興趣日益濃厚，集團的白葡萄酒產品銷售首次超越紅葡萄酒產品，成為集團收入主要貢獻來源，佔集團整體收入約51%（2021年為40%）。白葡萄酒產品比紅葡萄酒產品毛利率更高，分別為44%及32%。



集團於分銷領域以「王朝」品牌產銷超過100種葡萄酒產品，並不斷開拓創新以迎合中國葡萄酒市場不同消費群體的多元化需求，聚焦「5+4+N產品戰略」（5大主線系列，4大優勢品類，N 項需求定制），包裝也順應「國潮風」趨勢。年內集團推出中高端新品－王朝壬寅虎年生肖紀念乾紅葡萄酒，將高端品質與中國生肖文化相融合，並針對區域客戶推出了「星耀」及「年華」系列。



同時，集團加強面向年輕消費者的產品佈局，推出更便捷品嘗的年輕化新品。其中，針對年輕消費者的入門級價產品「怡色」系列一經推出後反應熱烈，營銷團隊為其增加禮盒版包裝，同時結合小紅書、抖音等新媒體營銷，使「怡色」曾成功晉身為網絡爆紅產品。集團創新180毫升和373毫升小瓶裝產品，採用便於打開的螺旋蓋設計以打入年輕消費者市場。180毫升系列產品為年輕人提供聚會暢飲葡萄酒的新選擇；373毫升產品通過消費者掃描二維碼後可獲得獎賞的推廣方式，調動消費者與品牌的互動的積極性。



另一方面，集團亦透過於中國現有的分銷網絡，銷售來自法國酒莊葡萄酒及其他外國進口品牌葡萄酒，以帶入傳統「舊世界」及「新世界」品種，迎合偏愛外國高檔葡萄酒口味的消費群。



集團於網上銷售領域，策略性地計劃為改善線上銷售渠道持續投入資源，希望通過線上平台加大品牌宣傳力度，提升集團整體業務潛力。2022年，集團的電商團隊於京東商城、天貓商城及拼多多等傳統電商平台內部自營在線商店銷售產品。除此之外，集團亦不斷開發直播等新興營銷渠道，通過微博、RED（小紅書app）、Tiktok（抖音app）等新零售平台全面創新品牌品類、業務體系、流程模式，從而取代與經銷商的合作，促進集團自主傳播，提高產品面向年輕消費者的市場滲透率。同時，電商團隊不斷培養電商直播人才，以進一步擴大銷售渠道及建立新客戶群。



2022年，集團於營銷領域繼續改革，於2022年2月、6月及11月舉行招商品鑒活動。其中，集團11月於成都參加了第105屆全國糖酒商品展覽會（糖酒會），會議活動期間，集團積極推廣涵蓋所有產品線的最新產品組合，得到經銷商的熱烈反響。



集團專注於保持高標準研究及技術，於2021年10月開幕的國家級博士後技術中心工作站，主要研究特色玫瑰香酵母的篩選，推動集團新產品和釀酒工藝的研發。中心亦成立了釀酒和品酒工作室，開展多輪葡萄酒介紹和品鑒活動。



集團生產部門不斷研究生產線的技術升級並引進合適設備，令集團保持較高的生產水平。全年產能2022年末仍舊保持在50,000噸，使集團可以迅速回應市場需求，並為可持續盈利增長提供平台。



集團葡萄或葡萄汁供應鏈優質而穩定，於全國有十多個長期的主要葡萄汁供應商，位於天津、河北、寧夏及新疆等地區。未來集團將進一步加強於寧夏及新疆的佈局，以獲取優質葡萄及葡萄汁供應，並計劃於寧夏賀蘭山東麓側發展一座集壓榨、發酵、處理、化驗及研發於一體的酒莊，年生產及加工能力為5,000 噸。酒莊將成為集團長期新的經濟增長點，有助於王朝葡萄酒的區域佈局，符合中國葡萄酒行業發展的整體規劃及行業規劃。



王朝主席萬守朋先生總結︰「展望2023年，在國家擴大消費政策的支持下，中國消費活動將逐步恢復正常化，相信集團的業務及銷售將得到較快恢復。未來集團將聚焦產品品質，創新葡萄酒產品，積極開發市場，將王朝打造成為中國葡萄酒的代表品牌，將王朝美酒風尚帶給更多的中國消費者。」



關於王朝酒業集團有限公司

王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號00828。成立於1980年，王朝為中國優質葡萄酒生產商，主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品，是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒産品系列超過100種，及引入進口葡萄酒產品，為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。







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