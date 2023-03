光大永年公佈2022年全年業績

香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 光大永年有限公司,為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司(「光大永年」或「集團」,香港聯交所股份代號:3699)今天公佈截至2022年12月31日止年度(「回顧年度」)之全年業績。



截至2022年12月31日止年度,集團收入錄得人民幣52.3百萬元,較去年同期輕微下跌0.8%。公司權益股東應佔溢利為人民幣22.1百萬元,較去年同期下跌32.4%,主要由於回顧年度投資物業的估值收益下跌所致。每股基本盈利約為人民幣0.05元(2021年:人民幣0.07元)。董事會建議就截至2022年12月31日止的財政年度派發末期股息每股普通股為人民幣1.90分(相當於2.17港仙)。



於2022年12月31日,集團的現金及銀行結餘為人民幣214.9百萬元,資本負債比率為18.3%。本公司穩健的財務狀況及現金流量將可有力支持公司持續發展所需的投資。



物業租賃

集團物業租賃業務截至2022年12月31日止年度的租金收入約為人民幣38.3百萬元(2021年:人民幣37.3百萬元)。由於每平方米的平均租金稍為上升,因此令總租金收入增加。於2022年12月31日,集團的物業組合包括三棟商業樓宇、即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業,總建築面積約為89,507平方米(2021年:89,507平方米)。



物業管理服務

截至2022年12月31日止年度,集團物業管理服務的收益約為人民幣14.0百萬元(2021年:人民幣15.4百萬元)。年內,由於租用率下跌導致物業管理服務收益減少。於2022年12月31日,集團管理的總建築面積減少8.6%至約59,413平方米(2021年:65,037平方米)。



投資物業

於2022年12月31日,投資物業的公允價值為人民幣954.1百萬元(2021年:人民幣953.7百萬元)。截至2022年12月31日止年度,投資物業的估值收益約為人民幣0.1百萬元(2021年:約人民幣17.5百萬元),較去年減少約人民幣17.4百萬元,該下跌顯示於報告期末時中國物業市場受COVID-19的影響。



展望

受不明確因素影響,集團的物業租賃業務難免會受到影響,物業的租金收入面對下調壓力,惟集團於2021年已開始進行部署,今年以來已有新的租戶。受益於中國光大集團的協同效應和「光大」品牌的知名度,集團一直與其保持長期友好合作,務求實現互利雙贏,促進租賃業務的穩定發展。



內地物業管理行業仍處於成長期,集團的專業物業管理團隊一方面繼續致力為旗下的項目提供優質的物業管理服務,從而提升物業的價值,並持續積極發掘具投資潛力的物業,同時不斷開展新的增值服務業務,拓寬服務邊界和業務領域。



對於在海外購入新資產的計劃,集團將繼續審慎、密切地審視市場環境及各類型物業的潛在投資回報,以制訂得宜的業務發展策略,同時會因應市場及宏觀環境因素變化、貨幣匯率、息口走勢等因素去決定於海外市場收購新資產的步伐。至於在內地業務拓展策略方面,集團一方面會繼續物色內地回報潛力優良的機會,並會與母企光大集團協同,從而達至更有效地分配資源。



展望2023年,全球經濟和企業營商環境仍存在許多不確定性。然而,隨著各地正逐步走出新型冠狀病毒疫情的陰霾,中央亦對房地產行業調控力度有序地逐步放寬,並積極促進發展商的經營性現金流改善,令內地樓市銷售有回暖跡象。同時,國家推出一系列鼓勵性政策,以支持和促進物業管理行業發展,致使物業管理行業在國家發展中的地位大受重視,集團對2023年的行業發展仍然審慎樂觀。



有關光大永年有限公司

光大永年有限公司為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司,擁有、出租及管理位於四川省成都市的物業,亦擁有及出租位於雲南省昆明市的一項物業。集團的物業位於中國西部重點城市成都及昆明的市中心。集團的物業組合包括三項商業物業(即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業)。如欲獲得更多光大永年資料,請瀏覽公司網站:https://ebgca.com.hk/。





