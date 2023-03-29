Tuesday, 28 March 2023, 18:44 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC第三座安全運作中心正式啟動 打造下一代SOC安全事件綜合運維服務

香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）宣佈正式啟動位於上海的安全運作中心(SOC)，為企業提供更高效的安全防護和營運服務。該安全運作中心(SOC)將基於中信國際電訊CPC高可用安全信息及事件管理(SIEM)平台、安全態勢綜合展示界面和自動化編排與響應系統，以及7x24安全專家團隊等方面的強大能力，打造下一代SOC安全事件綜合運維服務，助力千行百業加速提升安全防護能力和安全運作效率。

(圖片從左到右)中信集團信息技術管理部總監伍東先生、中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來先生及中企通信執行副總裁李燕群女士，一同主持全新SOC啟動儀式

數字經濟的快速發展，全球網絡安全形勢不容忽視。與此同時，各類攻擊方法不斷演變，使得網絡安全事件頻發。因此，企業需要加快及提升技術創新能力，從產業鏈與業務全局的角度制定安全策略，提升整體安全能力。中信國際電訊CPC 現於香港及廣州擁有兩座全天候運作的安全運作中心，全新位於上海的第三座安全運作中心不但為其於中國市場的企業提供高質量雲網安服務能力，更為國際在華營運企业發揮積極作用。全新上海SOC不但通過了一系列國際認證，更全面符合中國本地政策及法規要求，同時三座全天候安全運作中心均具備平台化、自動化、智能化運作能力，以國際化水準配合本地化專業服務，打造全鏈條的安全服務體系，構建完整安防、監測、預警、管理、風控等安全保障支撐能力。不僅幫助更多企業從“安全建設”向“安全運作”轉變，也驅動企業整體安全運作能力邁向實戰化、體系化、平台化不斷升級和演進。



中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「配合國家政策及數字中國高速發展，千行百業智慧服務創新不斷，企業跨境數據流動，資安防護與數據合規體系要求日趨突顯。我們特別為各行業用戶的安全創新赋能，投放更多資源加强安全服務板塊與信創領域的能力，同時啟動第三座安全運作中心並正式落 ‘滬’。全新SOC不但展示了我們 ‘以客為先’的核心價值，並提供一體化的雲網安解決方案以及差異化的資訊安全保護，為更多企業增強整體安全防禦能力，促進數字經濟的高質量發展，成就創新價值。」



中信國際電訊CPC 安全運作中心的核心能力主要涵蓋三個層面：

創新技術 打造安全事件“閉環處理能力”

以不斷提升備受認可的安全信息及事件管理(SIEM)平台打造“安全事件閉環處理”能力 ，每天可以追踪高達數以十億計事件，為企業檢測潛在安全威脅的同時，及時準確地確認威脅，快速做出應變，並提供安全事件總結報告，全面提升企業安全事件處理效率，讓企業在威脅預測、感知、響應上佔領先機。



高可用性服務平台

通過高可用及可視化平台實現安全運維的“集群效應”，平台位於獲得ISO9001、ISO20000及ISO27001國際認證的Tier III+數據中心，保障底層服務無間斷運作的同時，也為客戶提供上層在線門戶網站，實時展現企業的綜合安全態勢及企業關注的各項關鍵數據。



國際專業團隊

以擁有國內和國際多個安全認證的7x24安全專家團隊構建堅強後盾，建立企業安全保護屏障。中信國際電訊CPC的安全專家配合專業客戶服務團隊不僅可以提供（普通話、廣東話、英語、日語等）多語言支援，同時還通過多種國際及國內的安全認證，包括CISSP、CCSP、SSCP、CEH、CHFI、CISA、CISM、CRISC、CISP等；7x24x365運作，依託於專業的事件處理流程，實時響應與定期回顧及趨勢分析，為企業提供優質的信息安全服務。



結合全棧雲網智安解決方案 打造下一代SOC安全事件綜合運維服務

中信國際電訊CPC憑藉20多年來在雲、網、智、安技術的深耕和經驗，業內穩健的信息安全服務能力、強大的算法算力和AI技術，通過全新的安全運作中心致力打造下一代SOC安全事件綜合運維服務，不僅提供以TrustCSI™ MSS 為核心的事前檢測、事中響應及事後總結等一站式綜合安全分析及事件管理服務，還可提供TrustCSI™ IAS資產梳理、風險評估、滲透測試、攻防演練等各項信息安全專業服務，幫助客戶提前發現潛在安全風險，及時修補威脅漏洞，定期評估安全防護能力並形成持續提升的“生命周期式”安全解決方案，為企業築牢可信可控的資安屏障。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、60個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

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(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com





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