朝雲集團 (6601.HK) 戰略投資爪爪科技，佈局寵物線下實體服務業態

香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 隨著養寵人群不斷擴大,寵物市場迎來快速發展階段。據悉,積極佈局寵物板塊的消費品公司朝雲集團(6601.HK)於近日戰略投資深圳爪爪科技有限公司(簡稱爪爪科技),持股占比60.625%,佈局寵物線下實體服務業態,邁出寵物線下千店戰略佈局第一步。



佈局寵物線下實體服務業態,開啟“千店”戰略第一步



公開資料顯示,爪爪科技是一家專注購物中心運營的銷售與服務綜合型連鎖寵物門店。目前在營門店15家(深圳12家、上海3家),其中7家為100%自營門店,其他8家為股東加盟店。



爪爪科技作為差異化購物中心寵物服務門店的龍頭,具備盈利模式清晰、現金流健康、購物中心差異化服務場景等優勢。而朝雲集團擁有完善的線上線下管道,以及多品類、多品牌的運營經驗,此次戰略投資爪爪科技,補齊了公司寵物板塊線下實體服務業態佈局,向全產業鏈佈局更進一步,正式開啟千店戰略。



打造盈利門店模式,連結千家專銷商快速複製



憑藉過往經驗,爪爪科技現已摸索出清晰的盈利模式。在門店選址上,不同於大多數開在社區周邊寵物門店,爪爪科技選址購物中心,可依託購物中心廣泛且免費的流量為店鋪吸引客流。除傳統銷售模式外,推出全年訂閱制套餐送貓活動。除此之外,爪爪科技直擊電商管道最大的痛點,即“缺乏用戶體驗”,打造了以養寵體驗為核心的體驗館,提高購買寵物貓的欲望,帶動門店寵物食品、用品等消費。



朝雲集團果斷出手戰略投資爪爪科技,或許是借助其快速摸索出盈利的寵物服務門店模式,以連結1000多個專銷商進行全國快速複製,覆蓋高端人群,快速佔領市場,支撐未來業績增長。



寵物板塊作為朝雲集團近年來重點推進的戰略業務,先後佈局寵物用品、食品、保健品、藥品以及上游供應鏈,戰略目標清晰。此次朝雲集團投資爪爪科技,有利於豐富寵物生態圈,連結到更多的消費者和相關資源,加深加寬護城河,提高寵物業務核心競爭力。





