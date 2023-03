Tuesday, 28 March 2023, 11:24 HKT/SGT Share: 國際儲能市場一片藍海,鉛蓄電池龍頭天能股份「走出去」戰略初顯成效

香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 天能動力之子公司天能股份(688819.SH)成立於2003年,是全球鉛酸動力電池龍頭。基於鉛酸業務的成功積澱,公司以此為基石,近年來向鋰電儲能、氫燃料電池等多個成長行業展開佈局。目前,這些板塊已經逐漸進入加速放量階段。



近日,天能股份發佈2022年年報,公司堅定「走出去」的全球化戰略,進一步開拓海外市場,2022年全年海外業務營收規模達36693.21萬元,同比增長47.97%。2022年,公司首個海外製造中心落子越南,是公司全球化發展佈局的第一步好棋。



為什麼佈局海外儲能市場?因為天高任鳥飛。就在3月初,在特斯拉投資者日活動上,馬斯克推出特斯拉宏圖計劃第三篇章(Master Plan Part 3)落子儲能,未來計劃實現240TWH儲能規模、30TWh的可再生電力規模,並計劃在製造方面投資10萬億美元。這無疑是對海外儲能領域的又一次引爆。



“天高任鳥飛”,鉛炭儲能「走出去」



2022年以來,儲能電池項目簽約、融資、開工和投產消息不斷。據高工產業研究院(GGII)不完全統計,僅2022年儲能電池相關擴產項目(部分涉及動力儲能一體化產能)已達26個,投資額合計超過3000億元,產能達820GWh。



東吳證券的一份研報指出,得益於中美大儲和歐洲戶儲的爆發,預計23/25年全球儲能容量需求分別為147/449GWh,23年同增106%,22~25年CAGR為84%。考慮到庫存,預計23/25年全球儲能實際需求分別為255/709GWh,23年同增103%,22~25年CAGR為78%。



在各類儲能解決方案中,鉛酸蓄電池作為世界上使用最廣泛的化學電源,技術已經十分成熟。儘管近年來鋰離子電池在新能源領域應用廣泛,但鉛酸蓄電池仍然憑藉大電流放電性能強、電壓特性平穩、溫度適用範圍廣、單體電池容量大、安全性高和原材料豐富且可再生利用、價格低廉等一系列優勢,廣泛應用於汽車啟動電池和啟停電池領域。



天能股份是全球規模最大的鉛蓄電池企業之一,也是國內電動輕型車動力電池(包括鉛蓄電池及鋰電池)的龍頭企業,亦是少數可向包括亞太、歐美、非洲等全球客戶交付包括動力電池、儲能電池等一攬子新能源系統解決方案的中國企業。公司堅持鉛炭儲能和鋰電儲能協同使用,有利於二者互相取長補短,提供更多解決方案。天能股份的鉛炭儲能具有顯著的成本優勢,當前循環壽命已達到3000次。



海外市場方面,由於印度和越南等發展中國家減排政策實施嚴格以及經濟快速增長,電動兩輪車市場十分廣闊。國際市場研究機構Research and Markets預測,到2027年,電動兩輪車全球市場規模將從2022年的497億美元增至806億美元,平均複合年增長率達10.2%。



東北證券此前發佈的一份研報指出,鉛蓄電池海外市場有望成為藍海,天能股份出口業務大有可為。目前,全球諸多地區正在加速走向電氣化,以電動二輪車為例,海外市場的保有量僅僅約為中國市場(3.5億)的10%~15%,增長空間廣闊。



具體而言,不同地區所對應的消費需求有所差異。亞非拉等部分欠發達地區人均GDP增長,電氣化進一步發展,推動燃油摩托車向電動二輪車轉型,新生需求有待滿足;歐美市場道路條件較好,騎行文化由來已久,消費者環保意識和消費能力也更強,騎行更多是滿足環保和精神文化需求。



在電動化趨勢下,多個國家的政府也提供補貼激勵等政策以推廣電動交通工具,其中就包括兩輪電動車。此外,疫情因素也使得兩輪電動車在短途出行中所表現綠色高效的優勢被進一步放大。



根據沙利文預測,到2026年,電動兩輪車在海外市場年銷量可達4630萬輛,歐美、東南亞、印度市場銷量可期。毋庸置疑的是,與電動兩輪車共生的蓄電池也將成為一塊豐厚的蛋糕。



修好「內功」,打穩基本盤



近年來我國鉛蓄電池行業集中度進一步提升。2017年,我國鉛蓄電池行業規模以上企業單位數達86家,銷售收入達到1658億元。次年,鉛蓄電池行業中百億規模的企業已不超過10家,其中主導產銷量的鉛蓄動力電池行業已形成了寡頭壟斷格局。



據華經產業研究院資料,在國內電動輕型車鉛蓄動力電池市場,天能股份行業市場佔有率排名第一,市場佔有率已超過40%。出貨量方面,天能股份同樣「獨佔鰲頭」,公司的鉛酸蓄電池出貨量占2020年全國總量的39.36%。



一位行業人士向銀柿財經表示,下游電動輕型車整車市場加速整合,行業馬太效應凸顯,整車廠需求逐步向龍頭電池企業集中。疊加鉛蓄電池行業內的馬太效應,在雙重馬太效應的共振下,頭部企業的業績增長將被進一步鞏固。



近日公佈的2022年度業績快報便印證了上述觀點。2022年全年,天能股份實現營收約417.79億元,同比增加7.91%;歸母淨利潤約19.02億元,同比增加38.92%;扣非淨利潤15.31億元,同比增長47.74%。報告期內,天能股份依託於一級整車廠合作緊密度加強以及二級市場市占率進一步提升,實現銷量實現穩步增長。此外,新應用場景需求的釋放也為公司帶來了新的業務增量。



具體方面,鋰電產能的進一步釋放,鋰電儲能業務市場的快速擴張,以及公司銷售及客戶結構的優化,使得天能股份全年鋰電營收增幅超60%。



2022年全年,天能股份在產品利潤端也獲得快速增長。一方面是2022年鉛蓄電池產品原材料價格趨於穩定,公司產品價格相對穩定,毛利率較上年同期有所增長。另一方面,智慧化工廠等項目的有序推進也幫助了公司在生產端有效控制成本。



為加深拓展公司的海外佈局和國際融資管道,提升行業地位和國際化形象,深入推進「全球化、數智化、平台化」戰略,天能股份早在2019年就同世界500強法國道達爾集團的子公司帥福得(SAFT)合資成立天能帥福得,雙方就鋰電業務的技術、市場及應用等方面開展合作。



2022年12月中旬,公司還宣佈擬籌劃境外發GDR並在瑞士證券交易所上市。這一事項於近日得到瑞士證券交易所監管局附條件批准,瑞士證券交易所監管局同意公司發行的GDR在滿足慣例性條件後在瑞士證券交易所上市。



天能股份認為,此次發行能提升公司品牌的國際知名度和競爭力,以進一步提高公司在全球市場的地位。同時通過海外高素質技術人才的招募與國際化業務版圖的擴張,進一步多維度提升公司的技術水準與能力,引入境外專業投資機構和產業投資者,進一步優化公司股權結構,提升公司治理透明度和規範化水平,為公司高品質發展提供堅實的治理機制保障。



目前,天能股份已經在越南、印度、非洲等國家和地區建立銷售辦事處或合作機構,海外業務的成長性和高毛利率有望構建公司鉛酸動力電池業務的第二增長曲線。



關於天能動力國際有限公司

天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」)及其附屬公司(「集團」)創始於1986年,是中國新能源電池行業的領軍企業,也是中國輕型電動車電池的龍頭企業。天能動力於2007年在香港交易及結算所有限公司(「港交所」)主板上市(股份代號 00819.HK)。經過三十多年的發展,集團現已成為以電動輕型車動力電池、儲能電池、可循環產業為主,集新能源動力電池、汽車起動啟停電池、電動特種工業車輛動力電池等多品類電池的研發、生產、銷售,以及綠色智慧製造、智慧物流平台等為一體的新能源集團。在2021年7月公佈的2021年《財富》中國500強排行榜中,天能動力位居淨資產收益率(ROE)榜第17名。





話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network