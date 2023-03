Monday, 27 March 2023, 11:17 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)戰略收購廣東中科研,增強孵化龍頭產品能力

香港, 2023年3月27日 - (亞太商訊) - 泡財經獲悉,3月27日朝雲集團(6601.HK)公告,以淨資產評估價格全資收購廣東中科研。董事相信,收購廣東中科研的全部股權可進一步加強本集團在科研方面的競爭力。鑒於廣東中科研在化妝品、母嬰護理產品、個人護理產品及寵物產品的科學分析、研究及測試方面的經驗,以及打造龍頭產品的豐富經驗,中科研可有力支撐及鞏固朝雲集團在龍頭產品上游研發方面的能力基礎。憑藉廣東中科研的專業知識,將有助於縮短研發週期,促進公司推出潛在新產品的商業過程,從而更好地推動本集團的業務優勢。



公開信息顯示,廣東中科研是集“分析、研究、檢測”於一身,專注為化妝品、母嬰護理、個人護理及寵物用品提供優質服務的一站式科研團隊,與行業機構合作超過15年,曾支援128款創新產品的開發、參與139個發明專利技術研究,帶領華南地區同行制定五個檢測方法團體標準,並獲得CMA認證認可資質。曾助力多款爆品的打造,包括曾獲銷售榜第一名的兒童面霜、全網銷售第一的美白防曬噴霧等。



廣東中科研產品研發的起點高、品質優、成功率高、研發週期短,外加團隊中科學前瞻小組助力,有利於朝雲集團打造更符合市場需求的產品,同時自帶高效、全面的檢測團隊,可以節省產品送檢流程,加快上市時間,擁有現成的軟、硬體及團隊,可節省初次投入費用。



據招商證券認為,朝雲集團持續堅持多品類多品牌全管道戰略,覆蓋殺蟲驅蚊、家居清潔、環境消毒、便攜除菌、寵物食品和寵物用品、空氣護理以及個人護理多個細分品類,品牌孵化能力優秀,產品矩陣趨於完善。近年來公司於寵物護理細分賽道持續孵化新品牌,開展業務第二增長曲線,發展迅速。管道方面,公司打造了強大的全國性多管道銷售網路體系,線下分銷管道優勢突出,線上管道增速保持高增長。而此次收購廣東中科研,正是朝雲集團積極落實多品類多品牌戰略的重要一環,廣東中科研經過多年沉澱,形成前瞻性研究以及消費者洞察能力有助於公司加速開發出更符合市場需求的龍頭產品。



再看回本次戰略收購,朝雲集團在大股東大力支持下,按淨資產評估價值戰略收購廣東中科研,充分表明了大股東對於該上市公司後續發展的有利支持,展望未來或將持續向公司注入優質資產,持續提升市場價值。





