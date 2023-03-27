Monday, 27 March 2023, 11:12 HKT/SGT Share: 朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研 快速複製多品類爆品能力

香港, 2023年3月27日 - (亞太商訊) - 3月27日，朝雲集團（6601.HK）發佈公告，在大股東的支持下，按淨資產評估價格戰略收購廣東中科研，將進一步提升研發實力，增強快速複製多品類爆品的能力，促進公司推出更多拳頭產品搶佔市場機會，推動業務發展。



廣東中科研是集“分析、研究、檢測”於一身，專注為化妝品、母嬰護理、個人護理及寵物用品提供優質服務的一站式科研團隊，與行業機構合作超過15年，曾支援128款創新產品的開發、參與139個發明專利技術研究，帶領華南地區同行制定五個檢測方法團體標準，並獲得CMA認證認可資質。曾助力多款爆品的打造，包括曾獲銷售榜第一名的兒童面霜、全網銷售第一的美白防曬噴霧等。



廣東中科研既能完成專業的產品檢測業務，也可以在研發層面提供不同搭配的配方資料支撐，且產品研發起點高、品質優、成功率高、研發週期短，擁有打造龍頭產品的豐富經驗，可有力支撐及鞏固朝雲集團在龍頭產品上游的研發能力基礎，有助於縮短研發週期，促進公司推出潛在新產品的商業進程，推出更多拳頭產品搶佔市場機會，從而更好地推動公司業務發展。



據公告顯示，廣東中科研實為朝雲集團大股東資產，此次達成戰略收購，少不了背後大股東對上市公司的大力支持，大股東持續看好朝雲集團未來的發展前景，後續不排除還有其他優質資產陸續注入。未來，朝雲集團或將有望在各個細分領域取得亮眼成績，持續提升投資價值。





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