珠江船務公佈2022年全年業績



香港, 2023年3月27日 - (亞太商訊) - 珠江船務企業（股份）有限公司（「珠江船務」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：560.HK）欣然宣佈其截至2022年12月31日止年度（「年內」）的綜合全年業績。



年內，受惠於集團港口物流業務盈利能力提升，當中包括倉儲業務及增值服務的強勁增加，年度溢利錄得大幅增長，業務拓展成效顯著。集團的綜合營業額按年上漲27.8%至29.0億港元（2021年：22.7億港元）。與綜合營業額增長相符，年內溢利按年大幅上升63.0%至1.1億港元（2021年：6,627.3萬港元），公司權益持有人應佔溢利為9,349.0萬港元（2021年：4,407.4萬港元），較去年同期大幅增長112.1%。



公司董事會擬派末期股息每股普通股4港仙，適逢公司上市25週年，為回饋股東一直以來的殷切支持，加派末期特別股息每股普通股2港仙。



業務回顧

2022年，受新冠病毒疫情反彈的持續影響，全球經濟下行壓力明顯加大。然而，得益於中國「國內國際雙循環」等新發展理念的有效實踐，國内物流業恢復速度較快，市場規模穩步擴張，有力支撐產業鏈、 民生消費各領域平穩有序運轉。同時，隨著防疫政策逐步放寬，跨境客運業務穩步復甦。與去年同期相比，集團港口航運物流業務發展態勢良好，散貨運輸量和裝卸量均較去年有所上升，水路客運業務亦在困境中積極轉型，籌備新航線，開拓新業務。



聚焦物流戰略升級，堅定助力援港抗疫

集團繼續發揮在粵港澳大灣區內的港口聯動佈局優勢，堅持內外貿兼營，港口航運物流業務盈利能力持續提升，綜合物流、跨境電商和空運物流業務規模持續擴大。



年内，貨物運輸業務方面，集團集裝箱散貨運輸量同比上升3.5%至67.8萬噸，集裝箱運輸量實現128.5萬TEU，集裝箱陸路拖運量實現20.0萬TEU。貨物處理及倉儲業務方面，集裝箱裝卸量實現113.1萬TEU，而散貨裝卸量實現1,020.9萬噸，同比大幅上升30.0%。



除此之外，集團全面落實戰略規劃，持續優化經營模式；肇慶片區、佛山片區、清遠片區、珠海片區、中山片區及香港片區經營效益穩步提升。其中，得益於大宗散貨的強勁增長，佛山片區和中山片區的散貨裝卸量分別錄得403.0%和239.6%的爆發性增長。肇慶片區肇慶新港生產營運中心正式揭牌運營；高要港積極開拓精密機械、家具製品等新型貨源。佛山片區高明港開通直達廣州白雲機場的「轉關車」業務，跨境電商直購出口業務亦成功啟動。珠海片區正式啟動「斗門-蛇口」組合港項目，斗門港深挖項目潛力，吸引片區外貿企業貨源，完成進口水果指定監管場資質的審核驗收；西域港持續開拓砂石船業務，同時首創船運電商先例。



珠江中轉物流有限公司（「珠江中轉」）以新倉作為重要戰略支點，發揮資源優勢，拓展新興業務，深化港航合作，推進轉型升級。屯門新倉庫順利投入運營，珠江中轉持續做大倉儲業務增量，成功承接國藥控股等客戶的綜合物流業務，並順利完成國泰美國線監管倉改造升級；油麻地工程物流裝卸和配送基地順利投產運營，香港本地工程物流業務發展迅速，珠江中轉順利落實多個大型工程物流項目，並乘勢升級打造「黃圃-香港」建材物流精品專線；深圳往返香港的水上電商定期班專線順利開通，珠江中轉與肇慶片區的港口駁船一體化運營平台建設亦順利完成。



年內，集團充分發揮粵港澳大灣區「中轉+港口」的業務優勢，開闢水上運輸「綠色通道」和「聯動專線」，高效地向香港供應防疫醫療物資、防疫隔離設施、生鮮及日用品等各類物資。年內，集團在援港抗疫任務中共計開設20條粵港運輸航線，累計投入駁船運力68艘，完成運輸16.8萬個集裝箱，供港民生及抗疫物資貨量累計65萬噸。



賦能機場戰略升級，客運業務逐步復甦

儘管受新冠病毒疫情影響，珠江客運有限公司（「珠江客運」）仍較去年錄得業務增量；本地渡輪客運量全年錄得11,339,000人次。



集團集中優勢資源，積極參與香港國際機場新項目的競標，全力籌備深圳機場和香港國際機場新航線的開通，進一步搶佔大灣區跨境客運市場先機。年內，集團積極推動機場戰略升級，機場業務實現突破。集團旗下的香港國際機場碼頭服務有限公司中標香港國際機場中轉大樓巴士旅客和行李服務項目，集團的跨境機場客運服務將由原來的「海天聯運」拓展為「海陸空聯運」。珠江客運此前開拓的香港國際機場相關服務項目在疫情衝擊下保持正常運營，其中香港國際機場停機坪車輛共享服務項目的業務穩步增長。珠江客運與香港快運正式簽署代碼共享開發合作協議並完成產品上線，實現與國泰航空、香港航空和香港快運三大基地航空公司全部完成代碼共享合作。



推動本港戰略升級，業務拓展成果顯著

水上文旅方面，東方之珠遊船有限公司（「東方之珠」）成功取得香港旅行社牌照，所運營的「東方之珠」號遊船獲得香港中環8號碼頭靠泊資格。「東方之珠」持續開展中環碼頭試靠訓練，現已獲得中環8號碼頭靠泊資格，同時完成香港核心地區票房建設，取得香港旅行社牌照，為集團加快推動本港水上旅遊項目創新升級創造有利條件。



燃料供應業務方面，新港石油有限公司在疫情籠罩的不利環境下積極開拓業務，年內成功取得嘉實多潤滑油在香港的倉儲、配送項目，柴油和機油銷售量均取得增長，逆勢實現扭虧為盈，為集團持續深化本港戰略打下堅實基礎。



展望

2023年初，香港、澳門與內地正式恢復通關，集團營運代理的多條粵港及港澳跨境水路客運航線迎來復航。隨著跨境人員和物資流動逐步恢復正常，市場環境將進一步改善，集團業務有望迎來新一浪增長期。



圍繞成為粵港澳大灣區一流的水上公共交通服務商和一流的全程物流服務商的目標，集團未來將繼續發揮資源整合優勢，推動港口物流創新發展，同時優化客運板塊戰略佈局，開拓新興優質代理航線，並積極落實重大收購項目，提升企業整體盈利能力。集團將緊緊把握國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議帶來的戰略機遇，從以下數方面加快推動企業戰略轉型：



一是推動業務運營模式向更優結構、更大合力轉型。充分發揮珠江中轉統籌樞紐作用，優化業務佈局，整合內部港口資源，形成發展合力，不斷提升港口碼頭整體競爭力。加快實施跨境水上客運業務一體化管理，不斷優化跨境客運航線。



二是推動港口倉儲物流向更大規模、更高效益轉型。進一步打造專業化工程物流基地平台，拓展香港工程項目相關的工程物流業務，兼顧開展建築材料供應業務。大力發展空運物流、供應鏈物流、冷鏈物流、免稅倉儲等現代物流業務，形成完善的供應鏈物流網絡，推動倉儲物流業務向高端產業鏈延伸發展。加快在東盟區域增設物流業務網點，收購有協同效應的投資項目，建立海外基地，積極開拓「一帶一路」沿線市場。



三是推動香港本地業務向更優服務、更好品牌轉型。深度融入香港機場業務圈，積極競投香港機場戰略性優質專案，力爭成為香港機場的綜合服務供應商。深挖香港本地公共交通市場潛力，不斷拓展新的本地渡輪服務。持續打造「東方之珠」品牌，做好船舶廣告冠名工作，加大宣傳力度，不斷做大文化旅遊市場。



四是推動水上客運及輔助業務向更佳模式、更強韌性轉型。牢牢把握跨境水路客運復航的新發展機遇，做好廣州琶洲、深圳機場至香港等重要跨境航線的通航運營。積極投標香港政府水上供油項目，爭取新的潤滑油代理業務，並擴大潤滑油船隊規模。



關於珠江船務企業（股份）有限公司

珠江船務為珠江船務企業（集團）有限公司控股的香港上市公司，隸屬於廣東省港航集團有限公司旗下，管理世界最大的高速客船隊和粵港澳水上客運網絡，以香港為基地，覆蓋粵港澳大灣區多個城市，包括廣州、深圳、順德、中山、東莞和澳門等；自2020年5月收購新渡輪服務有限公司起，珠江船務開始進駐香港本地渡輪市場，提供港內及離島共五條主要渡輪航線的服務；同時發展維港遊水上文旅項目。珠江船務亦是珠江三角洲最大的內河口岸碼頭和物流營運商之一，以香港為營運中心，網絡覆蓋珠江三角洲多個城市，包括肇慶、清遠、佛山、廣州、江門等，提供包括內河碼頭營運、綜合物流、國際貨運及供應鏈解決方案等業務。



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