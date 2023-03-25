天能動力公佈2022年全年業績



香港, 2023年3月25日 - (亞太商訊) - 中國新能源電池行業領軍企業 - 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「集團」；股份代號：0819.HK)公佈截至2022年12月31日止12個月（「年內」）之年度業績。



2022年，天能動力堅持「智能化、平台化、全球化」的發展戰略，以科技創新推動綠色發展，深耕鉛蓄電池、鋰離子電池、燃料電池、鈉離子電池等新一代電池技術，及廢舊電池回收業務，堅定實施產業科技發展戰略，科學調整各業務板塊經營策略，積極佈局多技術路線，形成一體多翼的業務發展模式，盈利能力和綜合競爭力不斷提升。



2022年，天能動力實現營業收入約人民幣745.99億元，其中製造業業務收入約人民幣419.71億元，同比增長約10.68%，業務結構顯著優化；毛利大幅增長約38.27%至約人民幣63.89億元，毛利率較去年同期提升3.16個百分點，其中製造業業務毛利率同比提高3.06個百分點至15.11%，高毛利業務占比明顯提升。天能動力實現股東應佔溢利約人民幣17.96億元，較上年同期大幅增長約38.19%；基本每股溢利約為人民幣1.60元。同時，建議就天能動力股東持有的每股普通股宣派現金股息40港仙。



高端環保電池，龍頭地位穩中精進



高端環保電池是天能動力依託研發與工藝創新打造的密封型免維護鉛蓄電池系列產品，具備性價比高、安全穩定、回收率高等優勢。年內，高端環保電池營業收入約人民幣357.47億元，較上年同期增長約12.34%，保持了高質量穩定發展的勢頭。



作為鉛蓄動力電池龍頭企業，2022年，天能動力不斷完善配套產品矩陣，在新能源出行領域的產品研發上實現更大突破，先後推出以續航與耐用為導向的科技型產品，以安全、耐用、高端核心科技產品，持續助力行業升級創新。同時，天能動力攜手愛瑪、雅迪、台鈴、綠源等整車廠開展多維度戰略合作，釋放企業勢能，助力行業發展。2022年，天能動力越南辦事處在胡志明市正式成立，拉開在東南亞地區實現本地化、平台化運營新序幕，將為進一步拓展東南亞市場、邁向世界奠定堅實的基礎。



2022年，天能動力繼續在汽車起動啟停電池領域發力，採用國際先進的生產技術和產品工藝，在電池性能、節能減耗、使用壽命及安全設計等方面，實現了綠色動力與汽車工業完美融合。現有起動啟停鉛蓄電池產品比能量為40-50 Wh/kg，啟停電池循環次數達到80,000次以上。



2022年，天能動力鉛炭儲能營業收入約人民幣1.28億元，同比大幅增長約225.08%。2022年12月，天能動力與長興太湖能谷科技有限公司達成戰略合作夥伴關係，天能動力於上海證券交易所科創板上市的子公司天能電池集團股份有限公司（688819.SH）與太湖能谷簽訂30GWh鉛炭儲能訂單。同時，位於安徽省馬鞍山市基地的10GWh鉛炭儲能已經建成，強勢拓寬新型儲能產品市場，促進儲能業務長遠發展。



新能源電池，提供多元新能源解決方案



天能動力新能源電池以鋰離子電池為主，亦包括氫燃料電池、鈉離子電池等下一代電池產品的生產和研發。其中，鋰離子電池全年取得突破性進展，年內取得營業收入約人民幣16.02億元，同比增長約62.30%。



一方面，天能動力積極構建儲能產業生態圈，為客戶提供多場景多元化系統解決方案，鋰離子儲能於年內取得營業收入約人民幣5.24億元，同比增長約353.51%。另一方面，天能動力自主研發出高能量密度、高安全性能的工業動力鋰電池產品，推出多款適配搬運車、堆垛車、前移車等車型的產品，並基於產品為客戶提供定制化、安全、可靠、耐久的產品解決方案，滿足了倉儲物流行業複雜的應用場景對鋰電池在充放電倍率、能量密度以及安全性等方面的要求。



2022年，天能動力氫燃料電池業務在燃料電池電堆、膜電極、雙極板及發動機系統等的研發生產、應用場景的開發示範等方面，均取得重大突破，先後研製出各種電堆產品，包括百千瓦級石墨板電堆和最高150kW的大功率金屬板電堆。相关產品通過下游客戶驗證以及採購，全年以成本領先戰略交付多款70kW-160kW氫燃料電池發動機系統。



此外，天能動力搶先布局鈉離子電池業務，加大研發投入，加快技術突破，快速構建先發優勢。2022年9月5日，集團設立全資子公司，致力於推動鈉離子電池產業化落地實施。產能方面，集團已建成鈉離子電池專用產線，目前正在推進產能爬坡工作。同时，集團在鈉電技術研發與產品商業化應用上，取得一系列重大突破，榮獲「二零二二行業十大創新品牌」及象徵技術創新能力的「金鼎獎」。



可循環產業，構建全產業鏈生態體系



作為中國綠色循環產業的實踐者、引領者，天能動力大力發展循環經濟，積極尋求產業合作，探索綠色低碳科技創新模式，打造集回收、冶煉、再生產為一體的，含「鉛循環+鋰循環+大循環」的閉環式綠色產業鏈。2022年，可循環產業取得對外營業收入約人民幣38.14億元，同比增長約42.39%。



天能動力鉛蓄電池回收業務自2009年開始佈局，發展至今，處置量達100萬噸，2022年對外取得營業收入約人民幣30.84億元，同比增長約34.20%。天能動力在鉛蓄電池回收領域技術儲備深厚，鉛、塑殼、硫酸的回收率可達到99%以上。借助龐大的經銷商、終端門店的分銷網點，已在全國15個省份建立電池回收網點超600個，在浙江省長興縣、江蘇省沭陽縣、河南省濮陽市等地建立綠色循環產業園，並在北京、上海等省市建立了電池循環回收試點公司。目前，新的生產線已經立項，鉛蓄電池處置能力將進一步提升。



中國鋰電核心材料礦產資源嚴重依賴進口，上游供應具有較大的不確定性，鋰資源回收再生已成為電池產業鏈中必不可少的一部分。目前，天能動力已建成業內領先的廢舊鋰電池回收處理生產線，鋰的回收率提高到88%以上，綜合技術指標達到國際先進水準。2022年，鋰離子電池回收循環產業取得營業收入約人民幣6.78億元，同比增長約99.86%。



聚焦產業升級，聚力創新驅動



天能動力正深度經歷從過去專注於電動兩輪車用鉛蓄電池產品提供商，到如今鉛鋰氫鈉多元技術共驅、多業務場景共行的綠色能源解决方案商的轉變，集中發力相關應用領域，戰略佈局甲醇、氨等新一代技術路線。集團將重點構建鉛蓄、儲能兩個千億級產業生態圈，以生態圈為主體和載體，逐步完善技術路綫的前瞻性布局和「全棧式」服務生態的打造，實現「實業+科技+資本」三輪驅動。



未來，天能動力將更專注於系統性謀劃儲能技術創新，加强戰略性佈局，從推動多元化技術開發、突破全過程安全技術、創新智慧調控技術三個層面部署，集中技術攻克難關；同時兼顧創新資源的優化配置，推動產學研用的融合發展。



天能動力還將以更加開放融合的心態，在全球範圍內開展更廣泛、更精準、更持續的能源合作，為構建全球能源命運共同體滙聚强大力量。依托天能全球化聯盟（TGA）的服務與賦能體系，持續加强與各會員單位的合作，通過本地經營、銷售先導、資本輔助、科技驅動、實業落地，實現從市場、研發、人才，到資本、品牌、製造的全面全球化。



董事会主席張天任先生表示：「展望未來，集團將精准把握國家『雙碳』機遇和經濟運行整體向好趨勢，聚焦新能源行業，推動產業升級和結構轉型，增強科技創新引領作用，全面推動新一輪高質量發展。集團將繼續穩固鉛蓄電池業務的龍頭地位，堅持鉛鋰氫鈉多元電池技術路線，持續引領動力電池與儲能電池升級。2023年，集團還將研發投入、產品落地與模式創新齊頭並進，加速戰略業務的業績貢獻；構築起業務結構均衡，多點發力的新發展格局，促進集團保持持續增長態勢。」





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