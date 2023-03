Friday, 24 March 2023, 19:17 HKT/SGT Share: 四環醫藥(0460.HK)發佈2022年全年業績 收益為人民幣2,181.2百萬元 末期股息每股人民幣3.2分

落地組織架構調整,加快向醫美和創新藥轉型的高品質發展,全力推進打造中國領先醫美及生物製藥企業的戰略目標

香港, 2023年3月24日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司(港交所股份代號:0460)(「四環醫藥」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)宣佈其截至2022年12月31日止(「年內」)之全年業績。2022年,由於受到國內疫情持續發展及醫藥行業政策變化的影響,集團錄得持續經營業務收益約人民幣2,181.2 百萬元,同比下降28.2%。年內溢利轉為虧損約為人民幣2,283.3百萬元 ,同時董事會宣佈派發每股末期現金股息人民幣3.2分。



其中,由於受到國內疫情持續發展、進行管道庫存清理及銷售結構調整的影響,年內的醫美板塊的持續經營業務收益約人民幣149.8百萬元,同比下降62.5%。年內創新藥及其他藥品板塊業務的持續經營業務收益約為人民幣60.9百萬元。由於受到醫藥行業政策變化的影響及國內疫情持續發展,年內仿製藥分部的持續經營業務收益為人民幣1,970.5百萬元,同比下降24.2%。



年內溢利轉為虧損主要是因為軒竹生物及惠升生物很多的研發管線進入二或三期臨床試驗及醫美分部的開發,年內的研發開支約為人民幣936.6百萬元。此外,由於醫藥行業的政策變化、令產品的價格及銷量受到不同程度的影響,集團進行了資產減值共計人民幣1,727.1百萬元。



雖然因為疫情及醫藥行業政策變化等影響導致集團在年內錄得業績下降,但年內,集團在創新驅動、轉型升級中取得顯著成效,無論是醫美還是製藥板塊都取得了諸多高品質的積極發展。年內,集團旗下創新藥平台軒竹生物開啟了科創板上市申請的進程,惠升生物完成A 輪及A+ 輪兩輪股權融資,共吸引超過人民幣10.8 億元投資;集團醫美平台渼顏空間成功推進2.0 行銷版本的業務升級發展,持續對銷售架構進行升級、並不 斷優化銷售策略、提升銷售能力和豐富服務內容。此外,集團落實了對組織架構的調整,逐步開展對業績不達預期或不符合長期發展戰略目標的部分仿製藥及大健康業務進行剝離;集團通過充分貫徹雙輪驅動戰略,加快製藥業務向創新藥進行升級,更是在年內舉辦的格隆匯大中華區卓越上市公司評選中榮獲「年度轉型先鋒公司」獎項,成功通過實力和資質得到市場的認可。



同時,集團始終維持穩健的財務狀況,並在年內支付了共約人民幣1,315.5百萬元的股息。同時,截至2022年12月31日,本集團的現金及現金等價物加理財產品結餘約人民幣4,791.9百萬元,負債與權益比率為25.1%,持續維持低位。



展望2023年,集團管理層認為,隨著國內疫情管控開放,經濟活動復蘇,預期被抑制的需求會形成「V」型反彈,醫美行業將快速復蘇;醫藥行業隨著集采政策的常規化、醫保談判議程體系的完善,政策下明確溫和的降價幅度,市場悲觀情緒逐步消退,預期醫藥行業核心資產價值有望重估。集團進一步將管理重心及公司資源聚焦在具有較高增長性和較高利潤率的醫美板塊,及具有價值高增長性的生物醫藥板塊,全速推進醫美和創新藥業務轉型發展,來實現打造中國領先醫美及生物製藥企業的戰略目標。



成功實現從傳統仿製藥向創新藥轉型 全速打造中國領先生物製藥企業



為帶動集團製藥業務持續進行創新轉型,打造中國領先生物醫藥公司,集團同時將軒竹生物及惠升生物兩大生物製藥板塊各自成立業務平台總部。



軒竹生物作為國內乳腺癌賽道佈局最全面的公司之一,從2012年開始孵化創新藥板塊,經過10年的發展,彙聚了近400位由海歸科學家領銜的優秀團隊,具備創新藥自主研發的能力,形成完整的新藥研發體系,具有持續創新、持續產出的能力,同時具備小分子化藥和大分子生物藥兩大研發體系,雙引擎推動軒竹生物創新發展,形成了國內少有的同時涵蓋小分子化藥、單克隆抗體、雙特異性抗體、抗體偶聯藥物等多種類型的產品管線。



年內,軒竹生物在研1類創新藥吡羅西尼(Birociclib,XZP-3287 CDK4/6(細胞週期依賴性激酶4和6)抑制劑) 聯合芳香化酶抑制劑的一線治療正在進行III期臨床入組,聯合氟維司群的二線治療III期臨床試驗已完成入組,單藥末線註冊性臨床試驗正在持續進行II期療效評估。此外,由於CDK4/6新穎的靶點作用機制,吡羅西尼可以和多個靶點藥物聯用,具有重要的臨床意義和廣闊的市場前景。



軒竹生物於年內持續推進拓展BD業務,通過與多個生物技術公司合作及引入重磅品種,不斷豐富自身產品管線。其中包括,於2022年3月,軒竹生物自主研發的1類大分子創新藥XZP-KM257(重組抗HER2結構域II和結構域IV雙特異性抗體注射液)開展用於HER2+中高表達 的晚期實體瘤治療的臨床試驗申請已成功獲得國家藥監局的批准。2022年5月,軒竹生物申報的一款高活性、高選擇性、極低副作用的口服小分子AXL抑制劑XZB-0004膠囊開展用於晚期實體瘤、血液系統惡性腫瘤的臨床試驗申請獲得國家藥監局的默示許可;2022年6月,軒竹生物與上海上藥新亞藥業有限公司(「上藥新亞」)就兩款抗感染新藥產品百納培南及Plazomicin 原料藥和製劑與上藥新亞達成在大中華區(包括中國大陸、中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區和中國台灣)的獨家授權許可;於2022年7月,軒竹生物的氟維司群的上市申請亦已受國家藥監局受理。



吉林惠升自2014年開始孵化,經過八年多的建設和發展,擁有國際一流的研發團隊和豐富的糖尿病藥物產品管線。年內,惠升生物快速推進多個產品研發進展,並落地數個重磅產品的新藥上市申請,進一步從研發向商業化發展。年內,惠升生物共有五款重磅產品的上市申請獲得國家藥監局受理,一款重磅產品處於pre-NDA階段,進一步加速了產品管線商業化落地的進程,推進了公司由研發向商業化的發展。



惠升生物研發的第四代胰島素類似物德穀胰島素注射液的NDA獲得國家藥監局受理,是繼原 研品諾和達®後第一個在國內進行上市申請並獲得受理的國產第四代胰島素類似物。同時,惠升生物的SGLT-2抑制劑加格列淨NDA已獲得國家藥監局受理,是第二個在國內進行上市申請並獲得受理的國產1類創新SGLT-2抑制劑創新藥。此外,惠升生物研發的門冬胰島素注射液、門冬胰島素30注射液及門冬胰島素50注射液的NDA也獲得國家藥監局受理。



背靠集團,憑藉著全覆蓋多層次的產品佈局、領先而重磅的研發管線、強大而全面的戰略資源,惠升生物正在逐步成為糖尿病及併發症全面解決方案的生物醫藥領導者。而這一特徵也充分吸引了市場上具有前瞻性卓越眼光的投資者。年內,惠升生物成功完成A輪及A+輪兩輪融資,共融資人民幣10.8億元,投後估值達人民幣55.8億元。



2022年諸多產品取得新進展,渼顏空間將成增長新引擎



立足於高增長、低滲透率的中國醫美市場,四環醫藥致力於以製藥企業的嚴謹,創新打造旗下醫美平台渼顏空間成為醫美全產品矩陣龍頭企業。2022年,渼顏空間開啟多個項目,包括啟航項目、醫學調研項目、正品驗真活動等,不僅加大對銷售管道賦能,與頭部機構達成戰略合作協定,進一步深入合作,還同時通過與機構的合作覆蓋眾多消費者,並提升產品力及品牌宣傳。



2022年,四環醫藥始終堅定對醫美銷售方案優化戰略的執行,堅持把管道庫存降低到健康合理水準作為工作重點之一,及時對自營銷售團隊及代理商團隊進行優化調整,加強對下游終端的大客戶的戰略合作。通過多種舉措,醫美業務脫下包袱,輕裝上陣,隨著疫情管控的全面放開,渼顏空間更多產品上市銷售,及團隊銷售策略的升級及落地,渼顏空間有望在2023年成為集團業務增長的新引擎。



截至2023年3月15日,集團選擇合作的代理商14家,全國覆蓋城市數量累計超過310個,覆蓋醫療機構數量累計超過3,500家,頭部500醫療機構覆蓋率達到100%。



2022年1月,渼顏空間與韓國VIOL就SYLFIRM XTM黃金微針產品達成獨家代理協定,獲得該產品在中國大陸、香港及澳門的獨家代理權。2022年3月,渼顏空間與瑞士Suisselle SA就Cellbooster®系列產品達成獨家代理協定,獲得該產品在中國大陸及港澳臺的獨家代理權。同時,集團還進一步拓展產品組合,切入核心領域,與藍晶微生物簽署協定,雙方已成立合資公司,共同開發包括PHA微球及基於生物製造的再生醫學材料,雙方將共同完成產品的研發、合規化申報和後續商業化推廣。



此外,渼顏空間獨家代理並由韓國Hugel生產的注射用修飾透明質酸鈉凝膠(商品名:鉑安潤®)已於2022年4月獲得國家藥監局頒發的三類醫療器械註冊證。自主研發的近20款皮膚敷料敷貼類產品均取得了國家藥監局頒發的Ⅱ類醫療器械註冊證。



隨著集團產品矩陣的進一步擴充,產品研發、臨床及註冊的快速推進,銷售服務的升級優化,集團的醫美業務已成功完成2.0行銷版本的業務升級發展,並向成為國內實現愛美人士全生命週期需求全產品覆蓋的領先醫美企業的戰略目標更進一步。



分拆剝離部分仿製藥業務 聚焦創新藥和醫美業務發展



隨著集團創新藥及醫美業務逐漸成熟,產品陸續進入收穫期,各平台開始獨當一面,具備獨立的融資能力後,集團的仿製藥業務已逐步完成了它的「歷史使命」。四環CDMO業務進一步進行資產與資源的整合及剝離。在保障集團內部原料藥供應的前提下逐步轉讓CDMO及原料藥業務控制權,進一步落實組織架構調整,加速戰略轉型。



此番落地的重要戰略舉措,其實也充分順應了國際領先醫藥巨頭過去的發展趨勢與佈局,通過重組整合重點業務、剝離非核心業務,令集團更加專注於醫美及生物製藥兩大戰略板塊,並提升資源的配置效率。此外,也令集團的估值體系更加清晰,充分展現剝離部分仿製藥業務戰略後創新藥加醫美業務體系所帶來的長期價值,助力於實現股東價值最大化。



未來展望



四環醫藥控股集團主席兼執行董事車馮升醫生表示:「展望2023,隨著國內疫情管控開放,經濟活動復蘇,預期被抑制的需求會形成「V」型反彈,醫美行業將快速復蘇,企業業績實現強勁反彈。集團亦將持續地、高效率地推行『醫美加製藥』的雙輪驅動戰略,用製藥企業的嚴謹與創新,打造中國領先醫美及生物製藥企業。



集團將堅持創新藥業務以自主研發與創新為驅動,加快做大做強高增長醫美業務,始終保持創新與創業的初心,用製藥人的嚴謹和創新努力打造中國領先醫美及生物製藥企業,用工匠精神精心“雕琢”公司的產品管線,努力向著四環醫藥集團的創新轉型企業發展新的3.0版本進發。」



在醫美業務上,集團將持續擴大在醫美領域的佈局,尋找優質目標進行並購整合或產品代理引進,並同步推進新產品的研發、註冊和上市,快速推進醫美業務的升級發展,推進規模與品質的同步升級。並通過聚焦醫美業務發展,打造集團現金流新引擎,保障收入規模、盈利、團隊、網路覆蓋實現增長;在製藥業務上,集團將嚴格實施集團總部及業務平台總部的雙組織架構。



對於軒竹生物及惠升生物兩大創新藥業務平台,集團將通過控股管理的模式促進兩大業務的進一步發展,確保研發管線的快速推進,產品註冊上市的落地,並逐步落地分拆上市,確保其業務的快速發展並兌現其高估值的兌現;仿製藥及原料藥業務上,將持續進行調整,在滿足集團內部需求的前提下,逐步剝離部分不達預期的仿製藥、原料藥及其他非核心大健康業務,轉化為現金,並用於集團未來的業務營運、收並購或派息。但針對仍具有高增長性或有重點增長潛力 的產品及業務,將會持續留在集團體系內,與醫美業務一起作為穩健的現金收入來源。



集團將在2023年持續地、高效率地推行「醫美+生物製藥」的雙輪驅動戰略,將管理重心聚焦在高增長醫美領域及高價值創新藥及生物製藥領域,進一步對醫美業務發展的管理聚焦和業務擴大,並激勵和鼓勵生物製藥板塊的發展壯大及獨立融資,將持續鞏固擴大集團向中國領先醫美及生物製藥公司轉型的成果。同時,集團將堅持對仿製藥業務進行優化整合,剝離並出售部分未達經營預期或不符合長期戰略發展目標的仿製藥及其他非核心醫藥或大健康類業務及資產。努力實現打造中國領先醫美和生物製藥領軍企業的戰略目標, 維護和加強現金牛仿製藥的現金流貢獻能力,在允許的情況下保持供公司的高分紅策略,讓股東和投資者能夠在承受公司轉型創新生物製藥的“燒錢”模式的同時,仍然能享受到擁有傳統仿製藥業務的現金紅利,積極為信任和支持我們的股東和投資者創造更好的投資回報。



四環醫藥控股集團有限公司

四環醫藥控股集團有限公司(「四環醫藥」或「公司」,連同其附屬公司為「集團」)(港交所股份代號:0460)創立於2001年,2010年於香港聯合交易所有限公司主機板上市,是一家以創新為引領,堅持創新驅動,擁有獨立領先的自主生產、研發技術平台,具備豐富的全球化產品管線和成熟卓越銷售體系的國際化醫美及生物製藥企業。四環醫藥聚焦醫美、腫瘤、代謝、糖尿病、心腦血管、現代中藥及工業大麻等高增長治療領域,一直秉承“堅持全速推進四環醫美及生物製藥雙輪驅動戰略”的整體戰略目標來打造中國領先的醫美和生物醫藥領軍企業。



如欲獲得更多四環醫藥資料,請流覽公司網站https://www.sihuanpharm.com/





