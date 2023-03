Friday, 24 March 2023, 17:54 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐發佈2022年度業績 持續踐行精品化戰略 拓展品類融合和多平台立體化發展

佈局虛幻引擎5與AIGC 驅動產品體驗升級與破壁發展

香港, 2023年3月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的移動遊戲公司祖龙娱乐有限公司(「祖龙娱乐」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:9990.HK),公佈截至2022年12月31日止十二個月(「報告期內」)的全年業績。



財務摘要︰

-- 2022年全年收益為人民幣584.1百萬元,較截至2021年全年減少36.6%。

-- 2022年全年於中國大陸以外市場產生的收益為人民幣404.8百萬元,佔總收入的69.3%。綜合遊戲發行及運營收益為人民幣345.4百萬元,佔總收入的59.1%。

-- 2022年全年毛利為423.6百萬元,毛利率為72.5%。



營運摘要︰

-- 截至2022年12月31日,公司在逾170個地區市場推出19款精品手遊,支持14種語言的多個地區版本。



- 2022年下半年,《以閃亮之名》在中國港澳台地區、新加坡、馬來西亞和日本先後上線,2023年1月取得中國大陸遊戲版號並於2023年3月24日在該地區正式上線。該遊戲在中國港澳台地區、新加坡、馬來西亞和日本上線首日即登頂這六個地區的iOS應用商店遊戲免費榜榜首,以及中國港澳台地區Google Play熱門遊戲排行榜榜首。中國大陸地區官網預約業已超1,500萬人,TapTap平台預約量超過220萬人,為在該市場的成功登陸打下了堅實基礎。後續該產品還將在歐美和東南亞地區陸續上線。



- 《龍族幻想》歐美版本和東南亞版本上線約三年,遊戲的長線表現非常穩定。2022年遊戲繼續進行版本更新,並與國際知名廠商迪士尼聯合開展推廣活動。目前該遊戲在海外開啟了三週年的週年季活動,積極維護遊戲健康的長線生態,並為公司貢獻出更多穩定的收益。截至2022年12月31日,該遊戲的累計流水超過人民幣42億元,全球累計註冊用戶數超過4,200萬人。



- 《鴻圖之下》自2020年起陸續在中國大陸地區、日本、東南亞、中國港澳台、歐美等地區上線。該遊戲於2022年1月在韓國發行,10日內獲得Google Play免費遊戲榜第4名及暢銷榜第11名的成績,在取得佳績的同時也進一步使公司積累了韓國市場發行的寶貴經驗。截至2022年12月31日,該遊戲的累計流水超過人民幣14億元,累計註冊用戶數超過690萬人。



-- 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合,公司預期於2023年至2025年期間在全球 各地推出10款MMORPG、SLG、、女性向、射擊、策略卡牌及其他類型的遊戲產品。



2022年全年,公司錄得收益人民幣584.1百萬元,較2021年全年人民幣920.8百萬元減少36.6%,主要歸因於2022年上半年發佈的一款新遊戲表現不如預期,計劃於2022年發行的一款遊戲未能如期獲得遊戲版號導致遊戲發行有所延遲,以及部分上線時間較長的遊戲收入降低,該現象符合正常遊戲生命週期的表現。日後,隨著產品類型由MMORPG、SLG擴張至女性向、射擊及策略卡牌等更多元的品類和豐富多樣的風格,及持續完善「研運一體」的有機模式,預期遊戲的生命週期將進一步延長,這將對本公司的收益作出更穩定及持續的貢獻。2022年全年收益中,於中國大陸以外市場產生的收益為人民幣404.8百萬元,佔總收入的69.3%,2021年全年佔比為58.2%。綜合遊戲發行及運營收益為人民幣345.4百萬元,佔總收入的59.1%,2021年全年佔比為48.7%。期內,公司毛利為人民幣423.6百萬元,毛利率為72.5%,較2021年全年的77.5%輕微降低。此外,公司重視研發投入,2022年全年的研發開支為人民幣746.3百萬元,較2021年全年增加5.8%。期內的經調整虧損淨額為人民幣731.9百萬元,有關虧損乃主要由於收益減少、僱員薪酬增加及按公允價值計量且其變動計入損益的金融工具虧損所致。



踐行精品化戰略,推動品類融合拓展並探索多平台立體化發展



公司堅定地持續開發精品遊戲,於2022年推出《以閃亮之名》。這款遊戲是由公司新一代女性製作和策劃團隊為核心研發的超自由時尚女性向手遊,首次嘗試在女性向遊戲中引入虛幻引擎4,並通過SSS算法將畫質的真實感做到極致。與此同時,遊戲還實現玩法創新,設置了「捏臉」系統 、「換裝」玩法以及「家園」系統等。自2022年7月海外上線以來,《以閃亮之名》得到了高度的市場關注及玩家認可,於中國港澳台地區、新加坡和馬來西亞上線首日即登頂這五個國家及地區的iOS應用商店遊戲免費榜榜首,以及中國港澳台地區Google Play熱門遊戲排行榜榜首。該遊戲在中國港澳台 地區上線一個月內分別取得了香港地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第2名、澳門地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第3名、台灣地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第4名的成績,並於2022年9月版本更新上線次日登頂中國香港和台灣地區iOS遊戲暢銷榜榜首,2023年2月版本更新後取得香港地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第3名、澳門地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第1名、台灣地區iOS應用商店遊戲暢銷榜第2名的成績。2022年12月該遊戲於日本上線,首日便問鼎日本iOS應用商店遊戲免費榜,成為 2022年底日本手遊市場最亮眼的中國遊戲之一。



在推動品類融合方面,公司在潛心研發和運作MMORPG品類遊戲產品的同時,也積極探索在充分發揮MMORPG研發產品力優勢的基礎上進行產品升級與拓展。推動其他主流遊戲品類與MMORPG的有機融合是未來公司努力的方向之一。2023年公司預計會上線《Avatar: Reckoning》,這是一款擁有頂級IP且將MMORPG與射擊相融合的革新產品,這一產品的發佈亦代表着公司借助傳統MMORPG的優勢,強勢踏入到多人在線射擊遊戲品類的賽道。根據互聯網電影數據庫(IMDb)統計,電影《阿凡達》及其續作《阿凡達: 水之道》全球票房均超20億美元,衝入影史票房記錄前列。該款遊戲不僅充分體現了阿凡達兩部影片的精髓,更通過虛幻引擎4對環境、天氣、動植物等細節進行雕琢,將繽紛多彩的阿凡達世界以遊戲的形式完美呈現在玩家面前。目前該遊戲完成了第三次海外測試,相信全球頂級IP「阿凡達」、具備頂級移動平台遊戲研發實力的祖龙娱乐以及享有頂級移動平台遊戲發行能力的騰訊公司,這一「IP-研發-發行」三強聯合的絕對優勢將在這款產品上得到淋灕盡致的發揮和體現。以《Avatar: Reckoning》為開端,公司將不斷根據市場需求深化品類創新,推出 MMORPG與動作、射擊等多種元素相融合的產品,相信在不遠的將來這些創新性的遊戲產品將陸續與玩家們見面。



在拓寬新賽道方面,除了《以閃亮之名》在女性向遊戲市場的強勢突圍,在SLG及策略卡牌等其他品類賽道公司亦將持續深耕並不斷探索品類的多元化拓展。繼首款SLG產品《鴻圖之下》後,公司研發的另一款使用知名IP打造的SLG產品《三國群英傳》目前也進入了遊戲測試階段。還有一款根據知名IP《龍族》小說和動漫改編及開發的策略卡牌類遊戲(項目E)亦計劃於後續安排上線。多品類多款產品的迭代和推出,體現了祖龙娱乐強大的遊戲研發及發行實力,豐富的產品儲備也凸顯了公司拓寬產品賽道、不斷推陳出新,在多領域踐行精品化遊戲產品矩陣的追求和信念。



在PC端、主機端進行多平台拓展亦是公司探索的方向之一。目前《以閃亮之名》已取得中國大陸地區移動端和PC端的雙端遊戲版號,雙端版號的佈局也表明公司會將此款遊戲在PC端等多平台進行拓展。此外,在未來推出的遊戲項目中,公司將結合遊戲本身的類型特點,針對動作、射擊類等有着多平台發展潛力的產品同步開發運作的積極嘗試。



立足國內放眼全球,堅定全球化戰略



全球化戰略佈局是祖龙娱乐的重要發展方向,在產品佈局方面,公司將以「可全球化發行」作為立項前提,在產品孵化階段即奠定全球推廣的基調,保證產品易於被全球玩家接受;在發行模式方面,通過多年來在不同賽道中持續輸出高質量的產品,公司不斷地從各個國家的遊戲運營及市場反饋中吸收經驗、汲取養分,對不同地區市場的玩家用戶進行深度分析和研究,針對各地區的不同用戶特點進行遊戲版本調優升級,構建以用戶需求為核心更具有針對性的產品推廣策略與發行模式。《以閃亮之名》在海外市場的率先發佈及優秀的市場表現,充分體現了公司對全球化戰略的高度重視,也展現了祖龙娱乐在海外市場上的強大實力。此外,公司與國際知名廠商合作的頂級IP產品擴大了祖龙娱乐在全球範圍內的影響力,阿凡達手遊《Avatar: Reckoning》項目的順利推進象徵着祖龙娱乐精品化的遊戲研發與運作得到了國際知名廠商的認可。



公司在中國港澳台和東南亞等亞洲地區市場擁有較強的優勢,2022年在日本及韓國市場更是做出了強勁拓展,韓國和日本發行團隊的不斷打磨、優秀人才持續吸引、遊戲產品的不斷推出,均體現了公司長線發展該市場的決心。在高付費用戶主導的歐美市場,公司同樣取得了亮眼的成績,並通過多樣化的產品和定制化的策略在該地區佔據了穩定可觀的市場份額。未來公司將以更為開放的態度,立足於產品,充分利用自發行與委託發行兩種模式的不同優勢,擇一或組合確定最為合適的發行模式,拓展產品市場擴大品牌影響力。面對各國遊戲行業間歇性的各類風險,進一步開拓海外市場,在多地區市場全面佈局從而規避單一市場的不穩定因素是公司堅定不移地踐行全球化戰略的動因之一。



推動人員迭代升級,在技術創新前沿驅動產品體驗升級與破壁發展



公司於2022年12月31日全職僱員總人數約1,200人,其中研發中心人員佔比約 78%,發行及運營中心人員佔比約12%。2022年公司整體的人員結構持續迭代升級,公司在踐行降本增效的同時以開放的態度吸納行業內高價值人才、發掘高性價比潛力人才,同時為員工提供強有力的薪酬及激勵政策。通過鼓勵創新、打通專業人員發展通道等方式,公司得以實現在吸引人才後留住人才,培養員工從「人力」資源升級為「人才」資源,引領員工在助力企業發展的同時實現自身價值,從而在內部醞釀成強大的聚合力,形成團結進取的企業文化。



在技術領域中不斷突破創新和不輟精進探索是公司一貫的堅持,也是一直保持行業技術領先的核心因素。作為在業內率先研究和使用全球領先的虛幻引擎開發移動遊戲,並快速搭建了基於虛幻引擎4的次世代流程的遊戲廠商,不斷精進探索。截至目前,公司已成功推出5款基於虛幻引擎4研發的遊戲產品,數量位居產業頭部。2022年與公司保持深度合作的Epic Games公司正式推出虛幻引擎5,作為就該技術與Epic Games開展合作的五家中國大陸廠商之一,公司對虛幻引擎5深入研究,利用其虛擬化微多邊形幾何系統對高幀度遊戲畫面及物體的邏輯感做了大幅提高優化,鍛造出了第一批使用該技術的遊戲產品,同時運用該技術顯著提升了美術製作和運行維護效率,走在了虛擬引擎5技術應用的最前沿。在公司的產品儲備中即包括了使用虛擬引擎5打造極致場景渲染與超高畫面保真度的精品跨時代遊戲。



在人工智能生成內容(AIGC)方面,公司緊跟技術發展趨勢,結合自身強大的技術及研發優勢積極探索人工智能在遊戲產品中的應用和拓展。通過對不同人工智能工具的應用及深度訓練,精準把握人工智能的自發性、創造性特點,在算法模型、內容設計、美術創作、智能交互等多維度對遊戲產品進行升級,將AI技術深度運用構建的自然語言系統用以創造出具有獨立人格和記憶的NPC,加強玩家在虛擬世界的擬真感和沉浸感。



祖龙娱乐有限公司董事長、執行董事兼首席執行官李青先生表示:「2022年是充滿波折和變化的一年,但這些挑戰與短期影響絕不會改變我們的長期理想和奮斗目標。展望2023年,我們預期中國大陸地區遊戲行業將迸發出全新的活力,在把握國內市場的同時我們將繼續海外市場的擴展,以《Avatar: Reckoning》、《以閃亮之名》為代表的多款產品都將在中國大陸及全球其他地區陸續上線。另一方面,我們將繼續從遊戲的本質出發,嚴格把控遊戲品質,對遊戲核心玩法進行深入挖掘,以匠心精神打造每一款祖龙娱乐出品的精品遊戲。相信基於多品類賽道的長線拓展、精品化及全球化戰略的深入佈局、優質人才的吸收和培養以及精進不輟的技術創新,我們定將迎來發展的新篇章,繼續為全球玩家帶來卓越的遊戲體驗,為廣大股東帶來更大的回報。」



關於祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中國領先的移動遊戲公司,經歷了二十餘年研發經驗的沉澱,始終秉持「成為世界頂級的遊戲公司,持續開發各品類行業領先的精品遊戲,為全球遊戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗」的願景。截至2022年12月31日,公司共推出了19款精品手遊,在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的多個地區版本,產品矩陣目前包括MMORPG、SLG、女性向、射擊和策略卡牌等多種品類。





話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network