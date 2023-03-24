Friday, 24 March 2023, 15:31 HKT/SGT Share: 解封元年，大健雲倉大有可為！

香港, 2023年3月24日 - (亞太商訊) - 近3年，隨著海外消費的疲軟以及新冠疫情的衝擊，海外購物的模式正在發生較大改變。從原來的跨境電商到興趣電商、再到AI電商，人們的購物習慣也正逐步發生轉移。而2023年，是全球貨物貿易第一大國---中國，放開國門的元年。成千上萬的買家和賣家正在湧入以TikTok、拼多多、大健雲倉為首的新型跨境電商，而去年年末敲鐘上市的大健雲倉，正處在價值的低估區。

資料來源：招股說明書

一、2022年報數據亮眼，3P Seller是亮點



3月17日，大健雲倉發佈了2022年Q4及全年業績財報，其中全年總收入為4.9億美元。淨利潤達到了2,397萬美元，其中Q4的淨利潤為1,248萬美元，同比去年增長了34%；全年營業利潤達到了4,184萬美元，其中Q4的營業利潤為1,519萬美元，同比增長了35%；與此同時，全年運營現金淨流入同比增長高達480%，達到了4,966萬美元，增速遠超市場預期。



從具體產品來看，2022財年中3P seller的GMV同比去年增長了64%，達到了2.58億美元。GigaCloud同比去年增長了25%，達到了5.18億美元；其中交易用戶也呈現穩步增長的態勢，2022年活躍買家同比去年增長了17%，達到了4,156家，2022年的活躍賣家同比增長了47%，達到了560家。



總體來看，大健雲倉憑藉技術與規模效應，已經在大件外貿行業中形成了一定的品牌效應。其中3P seller的業績表現最為亮眼，不僅總成交金額同比去年有顯著的變化，第四季度的交易額還首次達到了平台總GMV的50%。呈現較快的增長態勢。



二、解封元年跨境形勢大好，大健雲倉處於低估區



1.全球領先的B2B電子商務解決方案商--大健雲倉（GCT.US）



大健雲倉是目前全球最為先進的B2B電子商務解決方案商，主要提供最優的跨境解決方案，讓產品從製造商和在線經銷商可以無國界地交付到終端客戶手中。大健雲倉通過其特有的人工智能技術，將賣家的信用檔案數字化，然後通過該數據與當地倉庫的容量相結合，大大提高了倉庫的利用率，從大健雲倉的倉庫坪效來說，比同行能交付更多的貨物。



2022年8月，大健雲倉在納斯達克敲鐘上市，是為數不多擁有AI的跨境電商平台。截止2022年3月，旗下獨有的自建站GigaCloud有410個活躍的3p賣家和3,782個活躍的買家，截至2022年3月31日的12個月內，GigaCloud的用戶共計完成了4.38億美元的總交易數據，每位買家年平均支出為11.6萬美元，用戶付費意願和精准度較高。



2.物流體系完善，自建站成績優異



在電子商務的發展歷程中，物流是電子商務發展的基礎和支撐，物流的重要性不言而喻。而依靠傳統的跨境物流方式運輸貨物已經難以滿足當前跨境電商快速發展的需求。傳統的跨境物流通過寄送商品包裹的方式將商品送到消費者手中，這種方式存在配送慢、清關慢、易丟包、退還難等弊端，並且還非常容易受到各國出入境政策的限制。



在此背景下，海外倉的誕生大大解決了此類問題的出現。海外倉通過深入海外買家所在地，在當地建立倉庫並儲存商品，在買家下單後，直接由倉庫直接派送，不僅減少了跨境電商商家的物流成本，還能改善買家等待時間過長的弊端。因此，擁有完善的倉庫和物流網絡，是跨境電商最有利的護城河。



目前，大健雲倉在北美、歐洲以及亞洲四個國家已經運營著21個大型倉庫，通過倉庫大大優化了買家的購物體驗，同時也大大縮短和降低了商家高額的物流成本以及配送時間。目前大健雲倉總存儲空間超過400萬平方英尺，覆蓋了11個目的地港口，年集裝箱超過了1萬個，有較強的物流運輸優勢。



同時大健雲倉還有目前最好的AI系統，可以通過交易量生成賣家評級和信用檔案，在根據信用等級合理分配倉儲的配送時間，從而大大改善了倉儲的利用率。同時，大健雲倉還擁有廣泛的航運和卡車運輸網絡，在海運費高位運行的費用下，為客戶提供低於市場標準（聯邦快遞、UPS）的固定費率。



大健雲倉目前最大的市場主要在美國，不僅與日本樂天、美國亞馬遜、沃爾瑪以及英國跨境平台Wayfair有著深入合作，其自建站GigaCloud成績也相當出色。2020年，GigaCloud的市場中有210個活躍的第三方賣家和1,689個活躍買家。總計完成超1.9億美元的商品交易總額。目前這個數字還在增長，截止2022年3月，平台活躍買家超過3,700個，商品交易總額超過了4.4億美元，每位買家在GigaCloud的年平均支出為11.6萬美元，精准用戶相當可觀。



3. 大健雲倉當前股價性價比較高，市淨率較低



大健雲倉目前有3塊主要業務，分別是Gigacloud 1P、Off-platform ecommerce和GigaCloud 3P，其占總公司的營收比分別為45.45%、30.81%和23.74%。根據其招股說明書顯示，在過去三年（2019、2020、2021）中其總收入分別為：1.22億美元、2.76億美元、4.14億美元，2020年和2021年分別同比增長125.3%和50.4%，毛利潤分別為2,220萬美元、7,510萬美元、8,960萬美元，分別同比增長238%和19.3%，占總收入的18.1%、27.3%和21.6%。在全球疫情、海外消費疲軟的背景下，有如此增長的態勢，已經是相當不錯的成績了。



截止2023年3月17日收盤，大健雲倉股價為5.27美元/股，盤後價5.26美元/股。



市淨率為1.098X。全球跨境電商的龍頭亞馬遜（AMZN.US）當前市淨率為6.94X，Ebay當前市淨率為4.38X。從市淨率來看，公司當前股價較具性價比。從市盈率來看，公司目前動態市盈率為9.31X，靜態市盈率為9.31X，屬於行業平均值。



綜合來看，當前大健雲倉的股價買入較具性價比。



4.全球消費疲軟，中國是發展的新機遇



由於海外消費疲軟，海運費仍在高位運行。2022年大部分賣家採取了保守備貨的策略。根據雨果跨境調研的數據來看，有64%的賣家正減少備貨量，22%的賣家正常備貨，僅有14%的賣家表示會增加旺季備貨量。



除此之外，跨境物流企業也遭遇了倒春寒。受歐美高通脹、海外關稅政策多變、海外查驗監管更加頻繁等影響，部分商品和物流線路甚至是價格均出現倒掛現象。根據上海航運交易所的數據顯示，2022年1月上海出口集裝箱運價指數超5,000點，而截止2023年1月13日，指數價格已經降至1,031.42點，海運價格大幅下滑。



隨著物流、各類人工成本的上漲，去年多個跨境平台也上調了相關服務的費用：Tiktok shop推出跨境店鋪保證金政策，亞馬遜提高多個站點FBA費用，拼多多TEMU也減少了平台自身的運費承擔比例。由於平台和物流的雙重壓力，根據笛卡爾公佈的數據顯示，美國2022年12月份的集裝箱數量比2021年12月減少了19.3%，艙位富餘明顯。儘管班輪公司隨後主動減少實際運力的投放，但供給過剩之下航線運價弱勢的格局未變。



但好消息是，2023年是中國疫情解封的元年，作為全球貨物貿易第一大國，中國有望在全球市場低迷的局勢下帶來巨大活力。根據智研諮詢的數據顯示，從2017年到2022年，中國出口跨境電商的市場規模占比穩定保持在75%以上，2021年中國的進口跨境電商市場規模為3.2萬億人民幣，占跨境電商市場總規模的22.54%



隨著全球電子商務的市場滲透率的持續上漲，中國市場有著更大的潛力和空間。隨著國內製造業的高質量轉型升級，國內加工製造的生產質量和效率正在明顯提高。隨著「中國製造」走向國際舞台，也將推動中國跨境電商需求的快速增長。



三、跨境電商長期向好，大健雲倉未來可期！



跨境電商是國與國之間最為直接的經濟貿易方式，其戰略地位不可動搖。雖然目前全球經濟稍顯疲軟，但國內跨境電商的市場規模常年保持穩定增長，2023年1月，中國財政部等三部門聯合發佈了《關於跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告》出台鼓勵跨境電商發展的增值稅、消費稅和關稅免退補政策，這將加大跨境電商的業務量，帶動國內的出口業務。



加之2023年是中國自疫情以來放開國門的第一年，跨境貿易的景氣度將有望重新回到疫情前的狀態。



從公司來看，大健雲倉目前已經在大件外貿行業形成了一定的品牌效應。通過自建站和倉儲物流的AI演算法給賣家帶來了成本上的優勢，在生態上建立了獨有的護城河。其自建站GigaCloud的總營收在過去3年全球疫情和大環境不佳的情況下，以50%以上的增長速度高速發展，足以證明公司的競爭力。從2022年財報來看，3P Seller也逐漸成為公司的利潤增長點，其Q4的GMV首次達到平台總GMV的50%，呈現較快的增長態勢。



但目前公司的股票價格與實際價值存在一定利差，市淨率與亞馬遜和Ebay的對比來看，當前大健雲倉1.098X的價值更顯突出。在大環境得以改善的情況下，看好整個跨境電商的發展和前景，同時也看好大健雲倉在面臨跨境電商行業洗牌之際，靠著獨有的優勢脫穎而出。





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