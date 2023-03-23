英皇鐘錶珠寶公佈2022年全年業績



香港, 2023年3月23日 - (亞太商訊) - 歐洲製鐘錶及高級珠寶之零售商翹楚－英皇鐘錶珠寶有限公司(「本集團」或「英皇鐘錶珠寶」)(股份編號：887)公佈其截至2022年12月31日止年度(「本年度」)之全年業績。



於本年度，疫情繼續對本集團構成不穩定的業務營運環境，本集團的總收入為36.8億港元(2021年：39.3億港元)。來自香港及中國內地的收入分別為16.5億港元(2021年：17.4億港元)及11.9億港元(2021年：12.3億港元)，分別佔總收入的44.9% (2021年：44.3%)及32.2% (2021年：31.3%)。按產品分部劃分的收入而言，鐘錶及珠寶分部的銷售收入分別為30.2億港元 (2021年：32.7億港元)及6.7億港元(2021年：6.6億港元)，分別佔總收入的81.9% (2021年：83.3%)及18.1% (2021年：16.7%)。



毛利為11.8億港元(2021年：12.3億港元)，而毛利率略微增加至31.9%(2021年：31.3%)。由於毛利率增加及其有效的成本節約措施，本集團於本年度的淨利潤上升8.3%至2.22億港元(2021年：2.05億港元)。每股基本盈利為3.28港仙(2021年：3.02港仙)。本集團已建議派付末期股息每股0.62港仙(2021年：0.35港仙)。連同中期股息每股0.38港仙(2021年：0.55港仙)，本年度股息總額為每股1.0港仙(2021年：0.9港仙)。



於本年度，本集團處於淨現金狀況，因此其淨負債比率(以銀行借貸減去現金及現金等價物除以資產淨值之比率計算)為零(2021年：零)。



於2022年12月31日，本集團於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運共93間店舖。於本年度，本集團於香港開設了3間珠寶店，並於中國內地開設了4間珠寶店及1間勞力士店。本集團將繼續審慎擴展其網絡，並預計於2023年在香港的大圍及觀塘，以及中國內地的成都及河北開設珠寶店。



英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示︰「本年度後，香港、澳門與中國內地之間的邊境全面重新開放，同時對所有旅客的入境檢疫措施已解除。訪港旅客人數有望上升，其將加速旅遊業及零售業復甦。此外，穩定的房地產市場及波動較少的股市將會刺激奢侈品消費。所有該等因素將對本集團業務產生正面影響。」



英皇鐘錶珠寶行政總裁吳冠強先生表示︰「本集團將繼續監測各地市場格局及發展情況，並觀察顧客喜好及消費模式，從而制定適當的業務策略。隨著行業逐漸從疫情中恢復，本集團將採取審慎態度，繼續嚴格控制營運成本，務求提高營運效率及改善盈利能力。」



關於英皇鐘錶珠寶有限公司

作為零售商翹楚，英皇鐘錶珠寶(887.HK)自1942年在香港開業至今已有80年悠久歷史，業務包括銷售享譽國際之歐洲製腕錶及旗下「英皇珠寶」品牌之高級珠寶首飾。憑藉其代理齊全的鐘錶品牌、獨特的市場推廣策略以及遍佈香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞黃金地段的廣泛零售網絡，英皇鐘錶珠寶在全球各地中高收入人士的目標顧客群中已建立穩固的品牌形象。於香港投資者關係協會頒發的2022年香港投資者關係大獎中，英皇鐘錶珠寶榮獲「最佳投資者關係公司—小型股」及「最佳投資者關係素材—小型股」。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰www.EmperorWatchJewellery.com。



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