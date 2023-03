Thursday, 23 March 2023, 10:21 HKT/SGT Share:

來源 Hong Kong Public Relations Professionals' Association 「第五屆香港公共關係獎2023」正式啟動 評審團強勁陣容揭曉 新增奬項類別培育公關新一代

香港, 2023年3月23日 - (亞太商訊) - 由香港公共關係專業人員協會舉辦的「第五屆香港公共關係獎2023」即日接受報名。為隆重其事,大會在今天舉行的啟動禮上,除邀請第五屆香港公共關係獎籌委會主席陳祖澤博士、副主席胡定旭教授及副主席兼大會首席評判袁金浩先生主持啟動儀式,更在啟動禮上擺下PR 「飯局」,邀請重量級嘉賓曾鈺成先生以及程介南先生擔任講者,以清談形式從公眾角度就傳訊文化的改變分享其真知灼見。



第五屆香港公共關係獎籌委會主席陳祖澤博士、副主席胡定旭教授及大會首席評判袁金浩先生連同籌委會主要成員一同主持啟動儀式,標誌今屆的「香港公共關係獎」正式展開。



「第五屆香港公共關係獎2023」啟動禮邀得重量級嘉賓曾鈺成先生以及程介南先生擺下PR 「飯局」,以清談形式從公眾角度就傳訊文化的改變分享其真知灼見。

今屆除續設「公關案例獎項」及「個人獎項」嘉許行業精英外,還新增「專上學生」奬項類別,以培育公關新血及推動公關專業的知識累積與傳承,得奬團隊將獲「公關新星大奬」。其中「公關案例獎項」包括:「信譽 / 品牌管理」、「企業可持續發展」、「疫情應對傳訊」、「跨境傳訊」、「 數碼傳訊」、「活動策劃及管理」、「整合營銷傳訊」、「非政府組織 / 非牟利組織 / 社會企業傳訊」及「持份者傳訊」共九大類別。每個組別各設一個「金獎」及兩個「銀獎」,另視乎評審團的決定,頒發優異獎;評審團會在所有「金獎」案例中再選出「最高榮譽大獎」一個,另設「最佳創意獎」一個。個人獎項方面,設「傑出新晉公關人員獎」(最多兩名)及「卓越公關專業人員大獎」(一名)。



評審團陣容強勁,袁金浩先生為大會擔任首席評判,共15位商界、公關行業、傳媒、非政府組織及學術界領袖組成專業評審團,為各奬項進行評審。



「第五屆香港公共關係獎2023」由即日起至5月3日正式接受報名,於4月19日或前報名更可享早鳥優惠。提交的案例須於2021年1月1日至2022年12月31日期間執行並/或已完成的公關項目。本屆獎項須經網上報名及提交案例,詳情請於香港公共關係專業人員協會官方網站 www.prpa.com.hk 瀏覽今屆奬項資料。



第五屆香港公共關係獎籌委會主席陳祖澤博士表示:「本屆獎項以『聯通業界 成就卓越』為主題,因應全球以至香港社會各界在過去數年經歷了因疫情而帶來的多重挑戰,疫情亦同時催生了機遇與創新,對企業產生了深遠的影響,公關工作在機構中的角色亦越見重要。我們希望藉著獎項凝聚業界的經驗與智慧,從優秀的案例中窺探業界未來發展,促進業界的最佳實踐。」陳博士續說:「本屆獎項增加『疫情應對傳訊』的新類別,讓公眾更了解公關職能在疫情肆虐期間如何發揮作用,以協助企業應對各種挑戰和風險。我們亦很高興宣佈增設『學界』奬項,藉此培育公關新血、推動公關專業的傳承。」



於PR 「飯局」中,曾鈺成先生分享說政治為爭取支持的藝術,從而引申指企業傳訊亦一樣,推銷品牌亦擔當了爭取目標群眾及不同持份者支持的角色,是一種任重道遠的傳訊工作。另程介南先生提到縱使AI 人工智能成為新趨勢,但並不會取代人的工作,公關從業員的角色依然非常重要。他寄語年輕人要關心社會,與時並進,不斷學習以適應疫情後的新常態。



評審團



袁金浩先生FHKloD (首席評判) 中國工商銀行(亞洲)有限公司獨立非執行董事

陳南祿先生GBS, JP 香港大學經濟及工商管理學院實務教授 (管理及商業策略)

張樹槐先生 達人傳訊董事總經理

莊偉茵女士JP 中華電力有限公司企業發展總裁

徐玉珊女士 萬寶盛華大中華有限公司大中華地區高級副總裁

馮應謙教授PhD, JP 香港中文大學香港亞太研究所所長

關則輝先生MH, JP 香港理工大學實務教授 (企業傳訊)

關偉先生 香港珠海學院文學與社會科學院副院長及專業應用教授

郭艷明女士 《信報財經新聞》總編輯

羅永聰先生 「蘇杭街一號」創辦人

伍穎梅女士 九龍巴士 (一九三三) 有限公司董事

石嘉麗女士 奧美公共關係有限公司香港區總裁

譚衛兒女士 《南華早報》總編輯

曾立基先生 縱橫公共關係顧問集團主席

楊波先生 富捷思國際合夥人暨中國區負責人



卓越公關專業人員大獎提名委員會

(主席) 胡定旭教授GBS, JP 環球醫療集團董事長

張樹槐先生 達人傳訊董事總經理

石嘉麗女士 奧美公共關係有限公司香港區總裁

曾立基先生 縱橫公共關係顧問集團主席



「第五屆香港公共關係獎2023」奬項類別



公關案例

(1) 信譽 / 品牌管理

(2) 企業可持續發展

(3) 疫情應對傳訊

(4) 跨境傳訊

(5) 數碼傳訊

(6) 活動策劃及管理

(7) 整合營銷傳訊

(8) 非政府組織 / 非牟利組織 / 社會企業傳訊

(9) 持份者傳訊



個人

(1) 傑出新晉公關人員獎

(2) 卓越公關專業人員大獎



專上學生

公關新星大奬 (團隊奬項)



特別獎項

(1) 最高榮譽大獎

(2) 最佳創意獎





