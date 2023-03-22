Wednesday, 22 March 2023, 08:59 HKT/SGT Share:

來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2022年全年及第四季度業績 政企客戶數字化轉型需求增加 機構訂閱業務顯著增長

《劍俠世界3》手遊表現亮眼 《劍網3》玩家活躍度提升

香港, 2023年3月22日 - (亞太商訊) - 2023年3月21日，中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2022年12月31日止之全年業績及第四季度業績。



2022年，金山軟件錄得收益人民幣7,636.7百萬元，較去年同期增長20%。其中，來自辦公軟件及服務、以及網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的51%和49%。毛利為人民幣6,177.0百萬元，較上年同期增長18%；經營利潤為人民幣1,868.7百萬元。



2022年第四季度，金山軟件錄得收益人民幣2,112.4百萬元，較去年同期增長16%，較上一季增長15%。其中，來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他產生的收益分別佔總收益的52%和48%。毛利為人民幣1,740.8百萬元，較上年同期增長20%，較上一季增長19%；經營利潤為人民幣618.7百萬元。



金山軟件董事長雷軍先生表示：「2022年充滿挑戰和不確定性，我們積極擁抱變化並保持戰略定力，進一步強化我們的核心競爭力。金山辦公集團專注服務組織級用戶的數字化轉型需求，著力提升個人用戶的雲辦公體驗，圍繞『多屏、雲、內容、AI 、協作』戰略，經營業績凸顯韌性。網絡遊戲業務聚焦精品化，我們的旗艦遊戲和新遊戲都受到玩家歡迎。以上成績賦予我們信心，進一步推進我們在企業級服務及網絡遊戲領域的戰略落地。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「2022年集團各業務線繼續保持顯著進展，本集團總收益達人民幣7,636.7百萬元，同比增長20%。辦公軟件及服務業務保持穩健增長，2022年收益人民幣3,890.6百萬元，同比增長19%，特別是個人及機構訂閱業務同比保持強勁增長。網絡遊戲及其他業務穩健增長，2022年收益創新高，達人民幣3,746.2百萬元，同比增長21%，主要為《劍俠世界3》手遊表現亮眼。2022年本集團經營溢利人民幣1,868.7百萬元，同比顯著增長37%。這些成績體現了我們商業模式的韌性，高效的商業執行力，以及多年來在本集團核心產品研發上的投入。」



業務回顧



辦公軟件及服務

2022年來自辦公軟件及服務的收益為人民幣3,890.6百萬元，較上年同期增長19%。該增長主要是由於金山辦公集團的個人訂閱業務持續增長及機構訂閱業務快速增長，部分被機構授權及互聯網廣告業務減少所抵銷。第四季度的收益為人民幣1,090.2百萬元，較上年同期增長21%，較上季度增長9%。同比增長主要由於金山辦公集團的個人訂閱業務持續增長及機構訂閱業務強勁增長。



2022年，儘管全球PC及手機出貨量疲軟，金山辦公集團主要產品月度活躍設備數仍保持逆勢增長。我們通過不斷優化產品在雲和協作等跨端場景下的用戶體驗，推動用戶持續使用雲文檔服務。截至2022年底，上傳至公有雲的文檔數量已超1,752億份，同比增長35%。我們不斷新增功能型和内容型會員特權，促進用戶付費轉化，提升用戶使用黏性，實現付費用戶數穩定增長，長周期會員比例增加，會員結構進一步得到優化。



金山辦公集團深度服務國內機構客戶數字辦公需求，在效率提升、數據管理、安全管控、行業場景應用等領域充分發揮作用，持續推進政企端雲一體化及協作辦公進程。針對政府行業對電子公文規範管理、高效利用、長期保存的需求，我們推出了電子公文資源庫產品，充分利用雲計算、大數據、人工智能等技術，幫助黨政機關客戶打造電子公文資源庫平台，助力黨政數字政務建設中電子文檔的全生命周期管理。面向頭部企業客戶，我們提供模塊化的數字辦公賦能服務，持續推進企業端雲一體化進程，解決企業辦公「能效提升、數據安全、成本可控」核心痛點，助力企業真正實現降本增效。在公有雲服務市場，我們借助數字辦公平台全套產品不同階梯版本，推進客戶高頻使用雲和協作應用，企業用戶活躍度及付費黏性持續提升。



金山辦公集團密切關注信創領域政策變化及客戶需求，提前佈局黨政各地下沉市場及行業信創業務。我們從金融、運營商、能源等行業信創客戶實際替換需求出發，推行Windows/Linux雙版本年場地模式，並深化其雲和協作辦公進程。



展望未來，金山辦公集團將繼續圍繞「多屏、雲、內容、AI、協作」戰略，重點將在AI方面發力，實現更多技術應用突破，探索創新業務模式，優化用戶體驗。同時我們將持續提升服務質量，以優質的產品和技術服務賦能，進而幫助政企客戶更好地實現數字化轉型。



網絡遊戲及其他

網絡遊戲及其他業務於2022年錄得收益人民幣3,746.2百萬元，較上年同期增長21%。同比增長主要是由於2021年第四季度成功推出若干手遊(例如《劍俠世界3》和《劍網1:歸來》)，進一步豐富了我們的遊戲矩陣，部分被現有遊戲收益減少所抵銷。網絡遊戲及其他業務於第四季度錄得收益人民幣1,022.3百萬元，較上年同期增長11%，較上一季增長23%。同比增長主要由於2021年第四季度發佈《劍俠世界3》手遊的收益貢獻，對內容、玩法及整體用戶體驗持續進行改進而推動了《劍網3》的收益增長，部分被現有遊戲收益減少所抵銷。



網絡遊戲業務將更深入及全面地培育核心 IP，核心IP價值進一步提升。旗艦IP《劍網3》十三年來運營穩健，我們繼續聚焦提升玩家的活躍度。2022年推出兩款資料片及多個遊戲內活動以提高玩家活躍度。十月，伴隨年度資料片《橫刀斷浪》的推出，《劍網3》日活躍賬號數創近期新高。為進一步豐富遊戲內容，我們繼續積極將傳統文化元素融入該遊戲中，並推出多場IP聯動活動。



2022年經典劍俠IP中的《劍俠世界3》手遊表現亮眼，為了給玩家帶來更加豐富純正的武俠世界體驗，我們持續推出各具特色的江湖玩法和內容，以保持玩家的參與度和娛樂性。在保證每週日常更新的基礎上，2022年推出三大資料片，並在八月於中國大陸開啟全平台公測。



展望未來，我們將持續拓展新品類和海外市場。我們的二次元新遊戲《塵白禁區》及《彼界》已獲批遊戲版號，並預計自2023年下半年在國內外陸續推出。我們將長線運營現有遊戲。《劍網3》端遊升級版本預計於2023年底上線，為《劍網3全平台旗艦版》奠定基礎，以確保遊戲高質量迭代。



雷軍先生總結道：「2022年我們實現了穩健的增長，2023年我們將堅持穩中求進，以技術及服務創新驅動業務增長。對於辦公軟件業務，我們將持續賦能企業數字化轉型，聚焦AI，在技術應用上取得更多突破，重構和優化會員體系，推進訂閱轉型。對於網絡遊戲業務，我們將立足原創IP，持續打造長線精品遊戲，積極拓展新遊戲品類及海外市場。面對日益激烈的行業競爭，我們相信憑藉技術創新，對產品及服務的改進，以及營運能力的持續提升，金山軟件將實現進一步的高質量發展。」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居及金山世遊三家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過7,000多名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com



如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Kingsoft Corporation Limited Nov 15, 2022, 17:46 HKT/SGT 金山軟件公佈2022年第三季度業績 Aug 23, 2022, 19:05 HKT/SGT 金山軟件公佈2022年上半年及第二季度業績 May 24, 2022, 17:16 HKT/SGT 金山軟件公佈2022年第一季度業績 Mar 23, 2022, 19:33 HKT/SGT 金山軟件公佈2021年全年及第四季度業績 Nov 16, 2021, 17:43 HKT/SGT 金山軟件公佈2021年第三季度業績 Aug 24, 2021, 17:57 HKT/SGT 金山軟件公佈2021年上半年及第二季度業績 May 25, 2021, 17:36 HKT/SGT 金山軟件公佈2021年第一季度業績 Mar 23, 2021, 19:06 HKT/SGT 金山軟件公佈2020年全年及第四季度業績 Nov 17, 2020, 17:21 HKT/SGT 金山軟件公佈2020年第三季度業績 Aug 18, 2020, 19:59 HKT/SGT 金山軟件公佈2020年上半年及第二季度業績 May 26, 2020, 18:06 HKT/SGT 金山軟件公佈2020年第一季度業績 Mar 24, 2020, 20:18 HKT/SGT 金山軟件公佈2019年全年及第四季度業績 Nov 13, 2019, 18:31 HKT/SGT 金山軟件公佈2019年第三季度業績 Aug 20, 2019, 19:01 HKT/SGT 金山軟件公佈2019年上半年及第二季度業績 May 14, 2019, 17:01 HKT/SGT 金山軟件公佈2019年第一季度業績 Mar 26, 2019, 16:56 HKT/SGT 金山軟件公佈2018年全年及第四季度業績 Nov 12, 2018, 17:04 HKT/SGT 金山軟件公佈2018年第三季度業績 Aug 21, 2018, 18:52 HKT/SGT 金山軟件公佈2018年上半年及第二季度業績 May 23, 2018, 08:16 HKT/SGT 金山軟件公佈2018年第一季度業績 Mar 21, 2018, 18:47 HKT/SGT 金山軟件公佈2017年全年業績 更多新闻 >>