來源 Hengdeli Holdings Ltd 亨得利2022全年業績發佈 砥礪前行 創新發展

香港, 2023年3月21日 - (亞太商訊) - 亨得利控股有限公司(「亨得利」或「公司」及其子公司「集團」,股票編號:3389)宣佈截至2022年12月31日止12個月(「回顧年內」)之全年業績。



2022年全球經濟繼續遭受多重打擊,世界經濟復蘇的步伐緩慢。2022年初,中國內地經濟開局良好,但隨後反覆爆發的大規模新冠疫情,嚴重擾亂了經濟增長的行程,對本集團也造成了極大的挑戰。面對嚴峻的環境,本集團堅持「行穩致遠」的原則,順應市場調整業務,保生存、求發展,努力維護股東的利益。



在回顧年內,本集團收入錄得1,259,579,000元(人民幣,下同;2021:992,962,000元),較去年同期上升了26.9%; 高端消費配套業務等收入為630,330,000元(2021年:550,933,000元),較去年同期上升14.4%; 國際大宗商品貿易收入為408,956,000元(2021年:327,061,000元),較去年同期上升25.0%; 鐘錶貿易銷售額錄得220,293,000元(2021年:114,968,000元),較去年同期上升91.6%。本集團全年度錄得虧損約88,139,000元(2021年:溢利20,210,000元),股東應佔虧損為80,022,000元(2021年:溢利人民幣26,282,000元)。 虧損主要源於毛利下降及匯率波動導致營運產生單位外匯兌換虧損等。



回顧年度內,中國經濟壓力承重,集團的高端消費配套業務也受到了較大的影響。但本集團以穩健為根本,以創新求發展,採取多重措施應對風險,令配套業務收入仍有所上升。唯因新項目拓展及人工成本等費用有較大幅度新增,與去年同期相比,利潤則無改觀。



回顧年度內,根據既定戰略,集團繼續開展大宗商品國際貿易業務,謀求集團新的盈利模式及未來發展。因全球政治經濟環境變化多端,該項業務運營起伏,在收入新增的同時,因銷售價格的波動下降,全年利潤較去年同期有所减少。



另外,為配合國際貿易業務的開展,集團繼續向縱深發展國際海運業務。年度內,除了繼續保持與世界知名礦山以及中國多家大型央企的良好合作外,集團的海運公司與印度最大的煤炭貿易商Libra Group建立了首次合作,並連續簽訂多個航程租船合約,為公司海運業務擴大在印度市場的知名度奠定了堅實的基礎。同時,公司亦成功開展了墨西哥工業鹽出口中國的運輸業務,為公司開拓了新的運輸貨種。回顧年度內,集團海運業務得到了快速的發展和提升,取得了亮麗的業績,為集團的未來發展做出了良好的貢獻。



回顧年度內,根據既定戰略,集團對剩餘的鐘錶庫存進行了清理,全面結束了名表業務的運營。



新的一年,本集團將根據新的戰略發展方向,繼續堅持「行穩致遠、持續經營」之原則,背靠中國內地穩定的經濟發展環境,在維持原有業務穩健發展的基礎上,緊貼市場,不斷調整穩固新的業務模式。集團將繼續國際貿易的行程,並不斷擴充與加强與國際貿易密切相關的國際海運業務,穩步發展,努力成長,冀在不遠的將來成為國際海運供應鏈中較强的一員,實現企業發展的新突破。



集團亦仍將順應市場需求,面向中國內地及國際雙市場,不斷提升商業空間一體化服務水平;調整高端名表配套產品的生產,進一步展開有限多元化的業務行程,深入將高端消費配套生產滲透到珠寶、化妝品及手機等其他高端生活品領域,將商業空間美化服務擴充至生活空間美化服務領域等,繼而成為高端消費配套生態鏈中不可或缺的一個獨立環節。





