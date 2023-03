Tuesday, 21 March 2023, 11:59 HKT/SGT Share: 遠大住工與中國交建簽署戰略合作協議

香港, 2023年3月21日 - (亞太商訊) - 3月20日,中國交通建設集團有限公司(「中國交建」)與遠大住宅工業集團股份有限公司(「遠大住工集團」)在長沙簽署戰略合作協議,雙方將在數智建造、產品研發、成果轉化、市場拓展等方面開展緊密協作,以數智賦能產業,推進裝配式建築領域的全產業鏈數字化升級。中交集團黨委副書記、總經理王海懷,中交集團黨委常委、副總經理裴岷山,中交海西區域總部總經理齊文忠,中國交建軌道交通事業部總經理安愛軍,中交投資黨委書記、董事長蔡奉祥,中交產投董事長谷志文,中交集團海南區域總部總經理周濟等; 遠大住工集團董事長張劍,副董事長、CEO胡勝利,副董事長、魔方科技總經理唐芬,董事、副總裁石東紅,董事、副總裁譚新明等參加簽約儀式。

遠大住工集團與中國交建正式簽署戰略合作協議

中國交建是全球領先的特大型基礎設施綜合服務商,主要從事交通基礎設施的投資建設運營、裝備製造、城市綜合開發等,提供投資融資、諮詢規劃、設計建造、管理運營一攬子解決方案和綜合一體化服務。在設計和承建的眾多國家重點項目中,創造了諸多國內乃至亞洲和世界水工、橋樑建設史上的「第一」、「之最」,不僅反映了中國最高水平,也反映了世界最高水平,業務足跡遍及世界100多個國家和地區,擁有強大的建造基礎與雄厚的國內外市場資源。



遠大住工集團是中國首個也是唯一的裝配式建築智能製造試點示範企業,是行業首家完整運用全流程數字信息化體系,擁有專屬知識產權的全產業鏈技術體系的企業,提供全球化、規模化、專業化及智能化的裝配式建築製造與服務。作為中國建築工業化的開創者和領軍者,遠大住工集團深耕裝配式建築領域26載,全國落地近百個製造基地,完成超過2億平米的市場實踐,連續3年PC裝配式市佔率全球第一,連續5年蟬聯中國房地產產業鏈戰略誠信供應商研究報告(裝配式結構類-PC結構類)品牌合作首選NO.1。



本次戰略合作協議的簽署,是在雙方充分瞭解和信任的基礎上,著眼綠色發展,著力各自優勢資源的成功整合與拓展。雙方依託各自資源稟賦的精誠合作,以裝配式建築數字化、智能化升級為動力,大力發展全產業鏈融合一體的智能建造產業體系,切實為行業提質降本增效,加大數字技術的應用,為賦能建築產業全鏈路注入數智新動能。



簽約儀式前,在遠大住工集團董事長張劍的陪同下,中國交建黨委副書記、總經理王海懷一行前往了麓谷二期智能製造基地、智慧停車樓、魔方公寓、全裝配集成住宅、遠大美宅公園等處實地參觀交流,對遠大住工集團的系列工業化建築產品給予了高度肯定。





