汽車動力電池優勢鞏固，國軒開拓日本儲能市場有何意義

香港, 2023年3月20日 - (亞太商訊) - 近日,國軒高科與日本愛迪生能源(EdisonPowerCo.,Ltd.)在日本銷售合作簽訂諒解備忘錄,雙方合作在日本市場推廣大型工業蓄電池,首年目標1GWh,次年後每年目標達2GWh。此後共同在日本市場開展產品開發和銷售活動,同時建設儲能電池循環回收體系。



此次簽約,除了宣告國軒在作為東亞最重要的能源市場日本的正式落地之外,更值得關注的是國軒高科儲能業務出海戰略持續落地,對未來公司發展的影響。



對於中國各大新能源動力電池企業而言,儲能業務雖然不是收入占比最大的業務板塊,但卻是每家企業最重視的業務板塊之一。其中,最為重要的原因,便是當前儲能行業迅猛的增長速度和具確定性的巨大發展空間。據諮詢機構InfoLink公佈的資料顯示,2022年,全球儲能電池出貨量總計142.7 GWh,同比2021年大幅增長204.3%。從國內的情況來看,截至2022年底,全國已投運新型儲能專案裝機規模達870萬千瓦,相較於2021年底增長超110%。據統計,以2022年我國20個省市/自治區發佈的“十四五”期間儲能發展規劃來看,預計到2025年這些區域儲能建設規模將接近54GW。



在國軒的業務結構中,儲能業務對公司來說非常重要的組成部分。2022年上半年,國軒高科儲能電池業務實現營收12.8億元,占整體營收的14.8%。據悉,全國已投運新型儲能專案裝機規模達8.7GW,技術路線以磷酸鐵鋰為主。因此,對國軒而言,持續深耕的相關技術儲備已暗暗為國軒奠定了先發優勢。



而此次國軒選擇在日本佈局是非常有遠見的行為,作為發達國家,日本在亞洲國家中始終走在碳中和發展戰略的前沿。早在2020年10月,日本首相菅義偉宣佈,將在2050年實現溫室氣體零排放,而根據GE在2022年發佈的氣電白皮書顯示,日本為實現2050年碳中和的目標,積極採取行動實施能源結構脫碳,其2021年公佈的第6次《能源基本計畫》的新目標是:大力部署可再生能源,到2030年其發電量在日本總發電量中所占比重大幅上調至36%~38%。



事實上,日本作為全球第三大經濟體,國內能源資源匱乏,但技術和人才優勢明顯,如何在確保資源安全、環境保護的同時實現經濟可持續發展,使新能源產業儘早實現規模化、效益化,拉動日本經濟增長,成為日本官民合力攻堅的重要課題,面對日趨嚴峻的能源形勢和巨大的減排壓力,無論從技術上還是市場上,日本能源產業亟需一針強心劑。所以這一次國軒選擇日本愛迪生能源通力合作,不僅僅是戰術上的配合,亦是戰略上對日本新能源產業的一次貢獻。



若從國軒自身的角度來看,此次簽約更是印證了國軒的技術和品牌實力受到國際認可。日本在新能源產方面一直走在世界前列,尤其是在儲能領域,受到市場需求和政策扶持的雙重推動,日本國內儲能市場已是山頭林立。



早在2016年,日本經濟產業省(METI)出資約為9830萬美元的預算,為裝設鋰電子電池的家庭和商戶提供66%的費用補貼。若是具有引領意義的新技術路線,日本政府甚至不僅在前期研發上給予50%以上的無償資金支持,還會提供包括技術、市場、示範專案等多方面的扶持,並在其投入商業化運作後,繼續給予補貼。因此,國外品牌若要進入日本市場,必須在技術、品牌或成本方面具有一定的國際競爭力。例如此次合作的愛迪生能源本身作為日本知名的可再生能源解決方案公司,在儲能電池系統已頗有建樹。



此外,國軒進入日本儲能市場亦有可能成為公司進軍當地汽車動力電池市場的一塊敲門磚。



自二戰結束後,日本汽車一直是美國及歐洲的勁敵。尤其是在新能源汽車領域,日本汽車企業憑藉雄厚的資金和先進的技術以及良好的硬體基礎,成為引領新能源汽車發展的排頭兵。然而由於早期技術和標準落後等各種因素,如今的日本電動汽車品牌在國際市場上始終乏善可陳。但從日本新能源汽車的現狀來看,目前新能源技術相對成熟,市場需求增多,除了當前佔據主要地位的混合動力汽車以外,純電汽車亦有可觀的市場空間。



其中,日本政府成為發展新能源的重要推動力量。為減少能源消耗,日本政府制定了燃料消耗標準,並在去年12月敲定了2023年度稅制修改的框架。對燃效好的車提供優惠的環保車減稅措施在2023年4月底到期前的現行優惠水準將維持到同年年底。購車時支付的“環境性能折扣”(原“汽車購置稅”)將把2023年3月底到期的現行稅率分類維持到同年年底。



因此,對國軒而言,日本極有可能成為支撐公司未來長期可持續增長的重要市場。無獨有偶,寧德時代和比亞迪亦在發力日本市場。早在2018年,寧德時代便已在日本成立子公司;2022年11月,又與大發工業株式會社展開合作。比亞迪更是直接從乘用車領域切入日本市場。而2022年全球動力電池裝機量排行中,進入前10的日本企業只有松下一家。可見,在全球動力電池領域,中國企業早已領先日本本土品牌。



國軒高科在日本市場佈局已久。國軒日本研究院於2017年3月在日本築波市成立。主要從事新一代電池材料、全固態電池、BMS和下一代電池的研發,及電芯、模組和電池組產品以及固定式儲能系統等相關銷售。



近年來,國軒高科加速佈局海外歐洲、東南亞等市場,已經讓國軒的出海計畫上了一個臺階,現在又在逐步滲透亞洲最重要的動力電池市場之一,再次展現出國軒前瞻性的國際視野和全球化的戰略決心。而無論國內國外,新能源產業在各方面的滲透率依然很低,展現在公司面前的,將是未來愈發廣闊的市場空間,相信與日本愛迪生能源在日本合作將成為國軒全球版圖更進一步的又一豐碑。





