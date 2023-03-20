Monday, 20 March 2023, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 DLT Science Foundation DLT 科學基金會公開啟動 - DLT 科學基金會公開發布，以通過分佈式賬本技術革新行業和社會

- 在 Hedera 的支持下，DLT 科學基金會將通過其開放的世界一流大學網絡，為 DLT 領域的前沿教育、研究和創新提供支持。

- 初始成員包括著名的全球研究機構 IIT Madras、LSE、NUS、UCL 和 UZH

倫敦, 2023年3月20日 - (亞太商訊) - DLT 科學基金會 (DSF) 是一家全球性非營利組織，今天成立，其目標是擴大知識，採用分佈式賬本技術 (DLT) 領域的根本性突破，並消除障礙。



基金會支持負責任地採用 DLT 的計劃的核心是一套全面的計劃，這些計劃將在三個關鍵領域提供支持：

- 教育 - 面向學生、管理人員和開發人員：課程、實驗室和教育材料

- 創新 - 面向企業家：開放式創新計劃、加速器、研討會、編程馬拉松、產學研知識轉移

- 研究 - 針對學者、博士後和博士：助學金和獎學金



這種支持將由基金會本身提供，並通過向 DSF 大學網絡成員提供贈款的方式提供。該網絡將包括來自世界各地的各種一流大學。最初，該網絡包括印度馬德拉斯理工學院、倫敦經濟學院、新加坡國立大學、倫敦大學學院和蘇黎世大學。



其他與 DSF 有共同促進 DLT 願景的機構被邀請加入 DSF 大學網絡，並享有專有工具的獨家使用權，這些工具為研究目的提供對加密市場和數據的寶貴見解。



DSF 最初得到了 Hedera 的支持，Hedera 是一個開源、無領導的權益證明網絡，它還將為 DSF 大學網絡提供寶貴的 DLT 專業知識。



首輪撥款提案徵集活動於今天開始，將為符合條件的個人和組織提供高達 500 萬美元的資金。



DSF 由兩位有遠見的人構思：Paolo Tasca 教授和 Nikhil Vadgama。 Tasca 教授是著名的經濟學家，在分佈式系統的行業和監管方面擁有豐富的經驗。他是著名的 UCL 區塊鏈技術中心 (CBT) 的創始人。 Nikhil Vadgama 是一名高級技術主管，UCL CBT 副主任，也是 UCL 傑出的教育家和講師，他的工作獲得了無數讚譽。



與其倡導的技術類似，DSF 是一個去中心化的實體，由全球科學家和 DLT 領域的頂級專家網絡組成。



DSF 計劃將應對現實世界的重大挑戰，並將通過學術界、工業界和政府之間創新的開放式協作創新模式運行，以促進基礎研究轉化為創新的商業和社會解決方案。



DSF 主席兼聯合創始人Paolo Tasca表示：“經過兩年的努力和奉獻，我很高興地宣布 DLT 科學基金會成立。很榮幸能與有才華和熱情的人一起工作，他們將幫助使 DLT 科學基金會成為新興數字技術領域的領軍人物。我渴望見證我們的努力將帶來的突破性創新。DLT 科學基金會旨在推動創新，培育學術界、工業界和社會各界之間的新合作模式政府，並促進商業和社會負責任地採用分佈式賬本技術。我很高興能與我們的團隊、合作夥伴和支持者一起繼續這段旅程，我相信我們將共同釋放分佈式賬本技術的全部潛力，創造更美好的未來對全部。”



“DSF 有一個獨特的機會，可以為大學的學者和教育工作者提供無與倫比的支持和授權。根據我們自己的經驗和我們所面臨的挑戰，我們制定了專門為滿足 DLT 社區的需求而設計的資助計劃。我們很高興與教育工作者和學者合作，不斷改進和加強這些項目，並為 DLT 研究、教育和創新領域的空前發展和成功創造一個平台，”董事兼聯合創始人 Nikhil Vadgama 說。



“我們很高興加入 DSF 大學網絡，並與世界各地的其他頂尖大學建立聯繫，”新加坡國立大學金融科技實驗室聯席主任尼古拉斯·麥克格雷戈爾·加西亞說。 “新加坡國立大學不僅是亞洲頂尖大學之一，在 CoinDesk 的區塊鏈大學排名中也是世界上最好的大學之一。我們是區塊鏈教育的領導者，提供從高管教育到博士的各個級別的 37 門區塊鏈相關課程。我們致力於推動區塊鍊和加密領域的前沿研究，我們相信與 DSF 合作將使我們能夠做到這一點。我們期待使用 DSF 資源和工具來推進我們的項目，並為網絡推進該領域的使命做出貢獻區塊鏈。我們希望分享我們的專業知識，將我們獨特的視角帶到桌面上，建立互惠互利的關係。”



代表Avery Dennison 的 Hedera 管理委員會董事會成員 Pradeep Iyer 說：“對我來說，‘web3’ 的承諾非常引人注目——特別是能夠實現驚人的技術發展，從而支持有效、高效的社會自我——編排。只有通過構建一個可以在全球範圍內擴展的強大、安全、可信的分佈式賬本技術基礎，才能有效地利用數據的巨大規模、範圍和多樣性。對我來說，如此復雜的任務是組建一個堅實的學術社區的號角——一流的研究人員、創新者和企業家，他們可以可靠地幫助為支持性政府政策提供信息。在 DSF 的支持下看到這一切是劃時代的——一個強大的神經能量的全球聯盟。”



蘇黎世大學區塊鏈中心 (UZH BCC) 負責人（兼區塊鍊和分佈式賬本技術教授）Claudio Tessone 表示：“作為一個大型跨學科中心，旨在通過批判性理解創造高質量的研究和教育在分佈式賬本技術方面，UZH 區塊鏈中心很榮幸加入 DSF 大學網絡。加入這一計劃使我們能夠與其他領先的全球機構匯集我們的資源。UZH BCC 專注於具有影響力的學術成果，享譽全球，正如上一屆所強調的那樣CoinDesk 區塊鏈大學排名。我們相信，DSF 資源和工具將使我們能夠為行業和這個迷人空間的發展提供高價值的產出。”



要立即加入 DLT 科學基金會的大學網絡並加速學術界及其他領域教育、研究和創新的發展，請訪問 https://www.dltscience.org/。



關於 DLT 科學基金會

DLT科學基金會(DSF) 致力於通過其學術網絡和與行業領導者的合作夥伴關係來支持教育、創新和研究，從而推動分佈式賬本技術在商業和社會中的發展。了解 DLT科學基金會如何支持您的分佈式賬本技術之旅。



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