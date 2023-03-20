中國華融發佈2022年業績預告 虧損明顯收窄 夯實發展「壓艙石」

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|Monday, 20 March 2023, 08:57 HKT/SGT
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香港, 2023年3月20日 - (亞太商訊) - 3月19日，中國華融在港交所發佈2022年業績盈利警告，經初步測算，2022年度歸屬於公司普通股股東的淨虧損預計為人民幣276億元左右。中國華融2022年上半年歸母淨利潤虧損188.66億元，這表明下半年業績虧損幅度較上半年已呈現明顯收窄趨勢，中國華融在加速甩掉歷史包袱，全年業績好於市場預期。
公告披露，此次虧損主要是受三方面因素影響。一是受資本市場波動影響，部分權益類金融資產公允價值估值下降形成較大浮虧。二是優化調整業務佈局，收購重組類不良債權資產規模及收入階段性減少。三是受宏觀經濟形勢及房地產行業下行影響，信用減值損失計提增加。
下半年實現減虧，股價穩中有升
2022年，受宏觀經濟形勢變化和資本市場波動等影響，AMC公司業績普遍出現下滑。但面對2022年複雜嚴峻、超預期的外部形勢，中國華融頂住壓力，按照「夯實基礎、穩中求進、提質增效」的工作思路，以「主業轉型、風險防控、協同發展、強化管理」為重點，在結構上、趨勢上、精神面貌上呈現可喜的變化。
具體來看，中國華融下半年減虧效果明顯，根據其公開披露數據顯示，下半年減虧約100億左右，2023年風險敞口壓降規模實現近三年最好水平，超額完成目標，負債規模和結構實質性優化，內部管理機制不斷完善，股價實現觸底反彈，激勵約束機制優化，員工士氣得到提升。
中國華融取得的成績也獲得了市場認可。二級市場上，中國華融於2022年11月進入上漲通道，目前股價較低點累計漲幅超過90%。
主業轉型加快，業務模式不斷創新
作為不良資產行業的「國家隊」和「主力軍」，中國華融一直發揮優勢作用。2022年，中國華融在房企紓困、中小金融機構化險、國企改革以及關乎民生的交通物流、煤炭等領域主動出擊，打出「組合拳」，為受困企業化險提供綜合金融服務，有力支持實體經濟發展。
在目前備受關注的「房企紓困」方面，中國華融充分運用「債權+股權」「金融+產業」等特色金融工具箱，積極對接受困房企紓困需求，通過風險隔離、重組紓困、資源整合、併購出清等方式，以重點房企的重點項目為突破口，積極推動一批項目落地，圍繞化險盤活實現重點地產項目「點面突破」，取得積極成效。公開數據顯示，截至2022年12月末，華融已投放的房企紓困項目27個。預計相關項目將保障約3.7萬套商品房按期交付，帶動920億元項目復工復產。
在中小金融機構紓困方面，中國華融認真貫徹落實監管要求，積極參與中小金融機構風險化解，加強統籌，上下聯動，深入推進，積極助力中小金融機構破產重整、區域銀行優化資產結構，有力地支持了地方金融風險化解，保障了經濟穩定運行。2022年，成功落地全國第一單中小銀行不良處置試點項目，全年收購中小銀行不良資產規模306億元。
改革增強動力，符合市場預期
中信是改革開放的產物、金融央企的標杆。將中信先進的管理理念和機制引入華融，是市場普遍對華融加入中信之後的期待。公開資料顯示，2022年，中國華融實施了六項改革，即優化決策機制、優化風險管理機制、優化審批機、優化組織架構設置、優化選人用人機制、優化激勵約束機制。改革旨在激發內生發展動力，包括強化項目投放風險管理，建設「專職化、專業化、專家化」業務審查隊伍，優化機構設置，打造專業人才隊伍，突出「強考核、重實幹、獎實績」的鮮明導向等。通過下半年業績表現可以看出，上述一系列改革推動中國華融正在發生向好變化。
不良資產仍是一片藍海，中國華融未來發展可期
當前，我國不良資產市場供給總量持續增加。數據顯示，截止2022年末，六類商業銀行不良貸款餘額合計29,829億元，全年淨增1,359億元，關注類貸款餘額41,082億元，全年淨增3,003億元，年末關注率2.25%，不良資產市場擴容，業務拓展空間廣闊。
國家也密集出台支持政策，特別是2022年以來，國務院19號文、銀保監會62號文以及一系列穩經濟促增長保民生政策出台，極大地拓展了AMC的業務領域，AMC迎來了難得的發展機遇。
中國華融作為五大AMC之一，經歷了過去幾年的洗禮，中信集團接手後必將得到業務發展、內部管理、人才建設等方面的強力支持，依託中信強大的「金融+實業」的綜合資源，實現融融協同、產融協同，這也成為了華融相較於其他AMC的獨特優勢。
業內人士認為，加入中信以來，中國華融風險出清、基礎牢固、戰略清晰。未來依託主要股東資源，特別是中信集團產融並舉優勢，中國華融將實現浴火重生，並有望佔據AMC主業轉型發展的先發優勢，重新回到行業發展標杆的位置。
話題 Press release summary
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