福壽園2022年各業務板塊創新發展 派末期股息7.58港仙

香港, 2023年3月18日 - (亞太商訊) - 中國領先的殯葬服務提供商福壽園 (1448.HK) 公佈截至2022年12月31日止年度之全年業績。2022年,福壽園聚焦在新時代、新環境下可持續快速發展。雖然不可避免的受疫情影響,集團於本年度內業績有所承壓,但六月以來經營呈現快速恢復態勢,各業務板塊不斷創新發展。年內,集團錄得總收益達人民幣2,171.6百萬元,較上年度下降約6.6%,其中擁有人應佔溢利及全面收入人民幣658.6百萬元,較2021年度減少約8.5%。董事會擬向股東派發2022年末期股息每股7.58港仙,連同本年度內已派發之中期股息每股5.64港仙,2022年全年合共派息每股13.22港仙,以答謝投資者一直以來的支持和肯定。



近年來,隨著大眾對殯葬服務質量要求提高,以及對殯葬服務內容提出了多元化和差異化的要求。去年年初,針對這些新變化,福壽園提出「從物理世界的福壽園,向精神世界的福壽元發展」的戰略轉型計劃,為集團發展指明了新的發展理念。



產品研發邁上新台階 工程管理日趨更完善

福壽園一方面重視文化傳承,持續挖掘本土文化,將地域文化融入產品設計之中;集團也重視探索產品的立體化空間設計,以達到對現有墓園產品進行迭代更新的改造;此外還進一步對產品概念進行定義升級,將其從單個墓碑、墓穴,擴展到集環境、服務、體驗感等於一體的綜合性消費場景,並由此研發了葬儀空間的專項設計,通過在園區內建設不同風格、主題的「禮儀落葬景觀」,為客戶的落葬儀式提供了更優美的場所。



其中,上海墓園內「慧心谷」主題園區的改造可以說是一大亮點。通過數字化賦能,福壽園提出了新一代的墓園產品概念,實現從二維空間向三維空間的突破,踏出了從現代人文紀念園向未來生命數字公園發展的堅實一步。「慧心谷」憑藉著對當代景觀與生命服務新理念的融合,及既符合行業又適應時代的創新,在全球設計中脫穎而出,亦榮獲了二零二二年美國IDA國際設計榮譽獎。



加速擁抱互聯網 豐富「雲」系列產品



集團加速推進互聯網線上產品的研發與市場驗證,其推出的「雲」系列產品在過去一年也得到了長足發展。其中「雲上紀念」線上服務平台持續迭代,打通了園區的SaaS化後台,滿足了各個墓園個性化的管理需求。而針對疫情的影響,福壽園的「雲守靈」更新迭代,為客戶提供了線上的守候解決方案。去年10月,集團全資子公司福壽雲受邀成為首位來自殯葬行業的上海市人工智能協會成員。



殯儀服務文創新賦能 環保火化機技術新突破

在環保火化機業務方面,集團聚焦產品的創新性和環保性,通過自主研發,以及和上海交通大學和同濟大學分別開展的研發合作,引入大數據人工智能技術和模糊控制技術,不斷提升和豐富「潔昇」牌智能環保火化設備及尾氣淨化處理系統的產品質量和功能,實現了關鍵技術突破,取得實用新型專利16項。另一方面,集團努力拓寬海外市場,去年與經銷商簽訂了數台火化機、尾氣系統和若干輔助設備的銷售合作協議,並成功交付環保火化機8組。



生前契約簽約創新高 百姓觀念改變促服務



生前契約去年簽約量再創新高,全年累計簽訂16,759份合約,較2021年增長21.8%。集團積極拓展新渠道,包括在京東網上購物商城上開出了第一家旗艦店;與商業機構及政府組織合作。此外,生前契約的服務內容和需求進一步打開,集團通過相應產品的研發來滿足多元化,差異化的客戶需求,如安寧療護、哀傷輔導等多元的專業需求等。



墓園和殯儀業務穩步推進 生命服務學院加強國際交流



2022年,福壽園繼續佈局重點區域和重點城市,穩步推進墓園收併購和殯儀服務合作。去年集團完成了對遼寧觀陵山藝術園林公墓有限公司餘下10%股權的收購,成為該項目的全資股東;完成了對涿鹿隆暉元寶山開發管理有限公司的第二次增資%;與雲南文山壯族苗族自治州民政局簽署了戰略合作協議,再次進駐西南地區主要省份。



「福壽園生命服務學院」結合當下行業和集團發展現狀,積極創新在線上線下結合的新教學模式,打造福壽園生命服務學院的「商學院」、「行業學院」和「社會學院」。「國際交流」方面,則與包括國際殯葬協會(FIAT-IFTA)在內的多國殯葬行業協會及機構建立了友好關係,討論行業發展熱點和難點問題。



福壽園主席先生表示:「本集團持續秉承「以人為本、文化為根」的理念,並依循從物理世界福壽園向精神世界福壽元的發展戰略,推動生命服務從物質層面向精神層面轉型,服務於中華民族家庭文化的傳揚。福壽園將努力探索未來行業的發展新模式,堅持承擔社會責任、助力完善殯葬設施,推進綠色殯葬改革,實現人與環境和諧共生,為人民美好生活而努力,為廣大股東創造更理想的回報。」





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network