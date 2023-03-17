光大控股公佈2022年全年業績

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|——堅定信心 提高長遠創利能力
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香港, 2023年3月17日 - (亞太商訊) - 中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2022年12月31日止12個月（「報告期」）之全年業績。
2022年全年業績表現要點
-- 歸屬於本公司股東之虧損為港幣74.43億元，主要由於投資項目估值下跌而錄得未實現投資損失
-- 持續募資，基金資產管理總規模（AUM）約港幣1,654億元
-- 多元化退出，完全/部分退出項目86個，實現現金回流約港幣139億元
-- 流動性充裕，擁有現金及現金等價物約港幣82億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣120億元
-- 維持派息，末期股息每股港幣0.15元
2022年是極不平凡的一年，國際形勢紛繁複雜，全球經濟增長放緩，全球金融市場出現較廣泛且全面的回落，對光大控股的跨境投資及資產管理業務帶來嚴峻挑戰。受此影響，報告期內光大控股持有的投資項目市值波動或估值下跌，錄得未實現投資損失，歸屬於本公司股東之虧損為港幣74.43億元。該未實現投資損失對光大控股無直接現金流影響。
光大控股及時做出防禦性的决策部署，通過加大項目退出回收資金、嚴控業務成本開支，以及嚴選項目投資，穩守風險底線，保障工作有序開展。報告期內，光大控股共計對49個項目投資約港幣42億元；完全/部分退出項目86個，實現現金回流約為港幣139億元，項目退出收益和資金回籠情况良好。
截至2022年底，光大控股流動性保持充裕，擁有現金及現金等價物約港幣82億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣120億元，整體財政、業務和經營狀况保持穩健。
報告期內，光大控股持續推進基金募資，在基金管理領域保持市場領先地位。因匯率折算、二級市場基金受基金贖回及資產淨值下降和部分基金到期所帶來的AUM减少等因素影響，基金資產管理總規模略降至港幣1,654億元，在管基金產品80個，涵蓋一級市場基金、二級市場基金和母基金。
秉承與股東分享經營成果的發展理念，董事會宣派2022年末期股息爲每股港幣0.15元（2021年末期股息：每股港幣0.30元）。
2022年全年經營要點
一、基金管理業務
2022年，光大控股基金管理業務穩步有序開展，緊抓「募投管退」各階段窗口期，采取「精投穩退」策略推動業務高質量發展。
重點佈局趨勢行業，募資工作穩步推進。2022年，光大控股基金以高端製造、信息技術、綠色環保、新基建及專精特新爲投資方向；加强一帶一路綠色母基金的投資及地方子基金的設立；新設立首都光控專精特新基金及一帶一路綠色基金南京直投基金；海外基礎設施基金二期獲亞投行承諾出資美金1億元。
踐行科創投資發展，審慎把握投資機會。光大控股旗下基金精挑細選審慎决策，投資了中核匯能、昆宇新能源、天目先導、贛州好朋友科技等優質項目，其中天目先導、贛州好朋友科技等項目獲得2022年度多項國家級獎項。
采取多元化退出策略，加大現金回籠力度。通過轉讓及IPO退出相結合的方式，光大控股旗下基金在2022年實現了較好的項目退出業績和現金回流，其中包括在境外以轉讓形式退出的挪威公交項目、汽車檢測系統及先進製造設備生產商BPG項目，以及分別在港交所、美國納斯達克、上海科創板、深圳創業板及北交所實現IPO上市的巨子生物、瑞科生物、默升科技、SatixFy、翱捷科技、軟通動力、海泰新能等項目。
二、重要投資企業
中飛租賃以全產業鏈佈局穩步發展：機隊規模持續擴大，機隊數量提升至176架；成爲飛機機隊回收協會(「AFRA」)首家獲鑽石級（最高級別）的飛機再循環企業；堅定服務國產大飛機出海的國家戰略，旗下印尼翎亞航空（TransNusa）正式接收了噴氣式支線客機ARJ21，是中國噴氣式客機首次進入海外市場，對於建設「一帶一路 」、構建「雙循環 」新發展格局具有重要意義。
光大養老以發展踐行社會責任：在觀點研究院發佈的「2022年年度影響力康養產業綜合運營企業」中排名第二，管理總床位數達3.4萬張，養老機構和小區服務站點數194間。同時，光大養老積極響應國家號召，參與國家發改委組織的培訓療養機構轉型相關工作，彰顯責任擔當。
特斯聯以人工智能和物聯網研究邁上發展新臺階：實現操作系統全新升級，多項研究成果被人工智能領域頂級會議CVPR收錄和發表，並發佈TacOS 3.0和雲邊一體化產品矩陣。同時，特斯聯引入三位全球知名科學家加盟，並主動承擔國家級技術攻關任務，例如基於6G通信技術的多模態網絡與通信國家重點研發專項課題等。
三、資源儲備豐富
流動性儲備增加。2022年，光大控股新增銀行貸款授信超過港幣212億元，並在6月成功於中國銀行間市場交易商協會發行3年期中期票據，規模人民幣30億元。截至2022年12月底，光大控股賬面現金約港幣82億元及有約港幣120億元的銀行未動用授信額度。
提升科創資源覆蓋深度。以香港爲中心支持創新發展，依托香港科學園的光大科創中心和光控全球合夥人項目，支持香港科創中心建設，孵化初創企業，捕捉投資機會。光大香港創新中心孵化器目前已經超額滿員入駐。
加强區域發展，增加下沉市場佈局。深度佈局京津冀、長三角、粵港澳大灣區，主動參與「成渝」經濟圈、海南自由貿易港、雄安新區建設，佈局包括軟件與網絡、零售業、消費品、醫療健康等領域。
四、環境、社會及管治工作持續鞏固
光大控股持續完善ESG管理體系，優化風險管理指引、董事會多元化等多項內部管理制度；完善氣候變化管理制度和組織架構；對標行業先進，正式成爲TCFD支持機構。報告期內，明晟公司（MSCI）將光大控股調整至競爭更爲激烈的「資產管理與托管銀行」類別，光大控股的ESG評級由B提升至 BB，評分上升48%。
回顧二十五載發展歷程，光大控股始終堅定保持長期投資的戰略定力，深耕具備產業優勢的專精行業，公司發展穿越多輪經濟與行業周期，積累了寶貴且豐富的管理經驗和業務往績。二十大開啓了中國式現代化新征程，中國經濟的新發展格局正在加速構建中。香港迎來由治及興的發展新篇章，香港的獨特競爭優勢和有利發展條件進一步凸顯。光大控股將牢牢抓住機遇、真抓實幹，充分利用跨境資源禀賦，加大募資、精投穩退、防範風險，全力推進業務高質量發展，打造中國領先的跨境投資及資產管理公司。
光大控股執行董事兼總裁張明翱表示：「2022年，面對嚴峻的市場環境和諸多挑戰，公司全體員工迎難而上，積極應對化解風險、穩定業務發展，提升管理效率，實現降本增效，努力爲高質量發展夯實基礎。站在新的歷史起點，我們對未來充滿信心。2023年光大控股將堅持『穩字當頭、穩中求進 』的經營方針，處理好『危 』與『機 』、統籌好『穩 』與『進 』，發揮跨境及多元化投資組合的優勢，繼續擴大資產管理規模，通過項目的精投穩退，致力恢復高效的創利能力，構建流動性充裕的資產負債結構，進一步提升分紅能力，與股東及投資者們持續共享發展成果。」
話題 Press release summary
部門 金融, Funds & Equities
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