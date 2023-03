Thursday, 16 March 2023, 11:42 HKT/SGT Share: 立訊精密:消費電子超30%年複合增長 立志成為汽車零部件頂尖供應商

香港, 2023年3月16日 - (亞太商訊) - 內地精密製造業龍頭立訊精密(002475. SZ)近日於投資者調研會議上表示,未來公司將結合汽車產業的特點,將消費電子領域及通訊領域累積的成功經驗應用在汽車領域,公司目標是成為汽車零部件市場的最頂尖供應商,同時預計消費電子板塊將有30%的高品質年複合增長率。



緊捉出海機遇 目標成為全球前十大Tier1廠商

汽車行業具有開發成本龐大、技術門檻高深與進入市場難度大等高准入門檻。立訊精密進軍汽車行業始於2008年與一家全球領先的Tier1(一級供應商)公司進行合作,此後公司在2012和2013年先後通過併購福州源光公司及德國SuK公司,在複雜精密結構件上取得較大突破,成為歐美頂尖Tier1的供應商,並順勢進入汽車電子及汽車配件領域;2018年,公司控股股東併購德國ZF(采埃孚)旗下BCS公司,協同公司進入智慧汽車領域;2022年,立訊精密與奇瑞公司開展了深度合作,進一步走進大眾視野。



立訊精密董事長王來春認為,汽車電子未來5年的成長幅度是幾大板塊中最大的,立訊精密現在必須要抓住出海機遇,與時間賽跑,結合技術累積與細節安排,實現成為全球前十大Tier1廠商的目標。



消費電子板塊預計超30%高品質年複合成長

作為立訊精密的基石性產業,消費電子板塊在未來的發展備受關注。首席運營官李斌指出,未來3-5年,在可預見的其他消費電子海外目標客戶及中國消費電子目標客戶總體市場,公司預計可實現不低於30%的高品質年複合成長。



公司表示在多個產業均實現快速成長的秘訣在於工藝+底層技術構建了公司強大的能力拼圖。



在工藝層面,公司致力於將各產品的技術工藝特徵進行深度解析,通過各項新工藝技術的充分把握及新材料對新工藝的催生效果,從而實現工藝層面給公司新工藝對公司帶來的差異化開發能力。



在底層技術層面,公司聚焦於光、聲、電、磁、熱、射頻等領域,完整的底層技術可充分支撐公司在工藝及產品面的有效疊加。



通過在產品、工藝、底層技術的有機結合下,公司將從跨界應用的能力、垂直整合挖掘的方法及全球化產能佈局的既有能力入手,全面提升為客戶價值賦能的能力。



針對中國消費電子市場,立訊精密能夠積極以自身高水平、高技術能力響應客戶需求,利用多個海外工廠提供完整的產業鏈資源。而針對海外市場,立訊精密則致力於説明初創公司聚焦市場區隔,協助初創公司實現從想法到產品再到商品的0到1的轉變。同時發現使用者對產品的各項需求,創造極致的用戶體驗,在競爭中發現新機會,佈局新的細分產業。



加快數位化進程 支撐未來業務持續成長

人工智慧廣泛應用於各行各業,數位化及智慧製造在生產製造行業的不斷普及運用。立訊精密在利用數據優化製造過程上,已由最初的利用數據分析逐步邁向利用大數據認知和預測,通過數字化平台,公司可以在生產製造過程中快速分析非常細小的改進點,並通過機器學習及時調整至最優狀態,達到降低成本提高效率的目標。



同時立訊精密也表示,數位化、智慧製造的轉型升級,會遵循投入成本最合理、實現管理效益最優的理念,支援公司未來業務的持續發展。





Feb 8, 2023, 08:55 HKT/SGT 蘋果發佈2023財年首季度財報,多家蘋果供應商持續多元佈局 Jan 18, 2023, 21:29 HKT/SGT 高速發展下的蘋果概念股立訊精密,如何走出自己的路

