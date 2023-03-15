Wednesday, 15 March 2023, 16:59 HKT/SGT Share: 源宇宙教育正式更名 聚焦科技與創新 教育與數碼娛樂成雙增長引擎

香港, 2023年3月15日 - (亞太商訊) - 源宇宙教育（國際）投資集團有限公司（「源宇宙教育」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1082）前稱香港教育（國際）投資集團有限公司，欣然宣佈於2月成功更改集團名稱。隨著源宇宙教育正式更名，將為集團建立煥然一新的企業形象，更突出集團拓展高科技及創新教育服務、積極發展虛擬實境（「VR」）及數碼娛樂業務，以及向元宇宙轉型的業務定位及戰略。



隨著科技進步和新冠疫情爆發，教育行業發生巨大轉變，加快向網上學習轉移，集團深明虛擬現實技術及沉浸式社交體驗在學習中的應用是教育行業的未來發展方向。因此，集團透過附屬公司優孚奧互動集團有限公司（「優孚奧」）整合面授及線上教育服務以及元宇宙教育服務，提供混合學習體驗，加倍升級現有的教育服務。憑藉優質的課程，優孚奧成為全港十個微軟全球培訓合作夥伴（Microsoft Global Training Partners）之一，足證優孚奧的課程質量備受認可。



此外，集團看準VR和擴增實境（「AR」）的教學應用能提升學生的參與度及學習效能，計劃於 2023年下半年推出以VR及AR技術開發的手機應用程式。集團預期推出應用程式，透過與受大眾歡迎的品牌及機構合作，能增加集團的收入來源，同時提升集團在VR和AR行業的專業性和知識，並能對消費者有更深入的了解，以改善集團未來在元宇宙推出的產品。



源宇宙教育一直緊貼時代步伐，積極深化教育業務。集團透過成功申請獲批創新及科技基金旗下一個資助計劃 ─ 再工業化及科技培訓計劃（RTTP）的認可課程中最熱門的金融科技和項目管理應用範疇，協助提升本地企業的高端科技發展。首兩個獲批的課程分別是「元宇宙、數字資產及央行數字貨幣的三角關係」及「敏捷型項目管理師（備試）證書課程」，課程內容具備前瞻性，導師都是現任市場專家及大學講師，課程有質量保證，讓參加者緊貼最新的市場趨勢，提前裝備以適應「工業4.0」的年代。未來，集團將繼續規劃新的項目管理課程，目標取得RTTP的批准，助力企業提升僱員技能及營運效率，實現數碼轉型。



數碼娛樂業務方面，集團成功取得杰威爾音樂擁有的周杰倫旗下智識產權（「IP」）「周同學」授權，打造周杰倫官方二次元形象「周同學」正版卡牌收藏系列，首批產品將於2023年第2季於亞洲地區推出。卡牌靈感來源於周天王的影音作品，以周同學形象展現不同經典場景，配合VR及AR技術，更可以於手機上投影出立體的「周同學」，展現集團卓越的技術能力。



源宇宙教育(國際)投資集團有限公司執行董事葉啟邦先生表示：「集團此次更名，象徵集團以新形象、新理念重新出發。多年來，創新、靈活、變通是集團賴以成功的基石，未來集團將主動擁抱元宇宙時代，將科技與教育結合，同時積極發展數碼娛樂業務，完善業務矩陣，拓闊收入來源，實現多元化發展，致力為股東締造長遠而穩定的回報。」



關於源宇宙教育（國際）投資集團有限公司

源宇宙教育(國際)投資集團有限公司為提供優質私人補習及教育的領導者，並為業內第一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的教育機構。公司提供廣泛系列的教育課程及服務，針對不同年齡層及有不同需求的學生，服務範圍涵蓋學前教育、小學輔導及中學補習、英語培訓及應試課程等，並以「現代教育」、「現代小學士」及「現代英語」等品牌提供優質的私人教育服務。此外，公司亦致力發展STEAM教育服務，以及VR及數碼娛樂。





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