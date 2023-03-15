中國通海金融委任旗下中國通海資產管理行政總裁



香港, 2023年3月14日 - (亞太商訊) - 中國通海金融集團 (股份代號: 00952.HK) 欣然宣布委任鄧思傑先生為旗下全資附屬公司中國通海資產管理有限公司（中國通海資產管理）行政總裁，並於2023年3月1日起生效。



鄧思傑先生曾於不同的私人銀行擔任要職，管理多項具挑戰性的變革項目，擁有多元領域的豐富經驗。獲委任前，鄧先生為高誠集團財富管理行政總裁，協助高誠以聯合家族辦公室形式開拓財富管理業務，為家族辦公室、超高淨值和高淨值客戶制定投資方案，實現財富目標。此前，鄧先生於法國巴黎銀行任職董事總經理。



鄧思傑先生銳意帶領華富集團於財富管理市場拓展業務，為超高淨值及富裕客戶提供財富增值及策劃的行內意見。除了提供傳統金融服務，團隊亦專注於探索及提供金融科技、醫療科技、社會、環境及企業管治（ESG）和奢尚生活的熱門投資主題，並配合中國通海金融擬拓展虛擬資產服務和產品，以及發掘更多投資機會的業務方向。



鄧思傑先生同時是SHOUT藝術畫廊的創辦人，4間畫廊分布於香港及新加坡甲級商場。通過SHOUT團隊的合作，中國通海金融能夠提供的藝術諮詢和財務方案不僅是融資，更能與世界各地藝術策展人、畫廊主人、藝術家和收藏家聯繫，為客戶的藝術品收購和銷售作專業辨識、研究、評估和議價。



歡迎鄧思傑先生及其團隊加入中國通海金融，憑藉專業經驗及廣泛的行業知識，今後多位將在各自的專業領域為客戶提供卓越的資產管理服務。



關於中國通海國際金融有限公司

中國通海國際金融有限公司(「本公司」，股份代號: 00952.HK)，為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市，致力打造成為全方位，全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴，並為客戶提供卓越的一站式財經服務。



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