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Tuesday, 14 March 2023, 11:22 HKT/SGT
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亞洲聯合基建簽訂11億港元三年期之定期貸款協議
業務穩健紮根香港
贏得銀行界的長期信任及支持

香港, 2023年3月14日 - (亞太商訊)  - 亞洲聯合基建控股有限公司（「亞洲聯合基建」或「集團」）（股份代號：00711）欣然宣佈與6家銀行簽訂一項11億港元的定期貸款協議。部份貸款將用於集團的再融資安排，其餘貸款將撥作集團業務營運及發展之用。是次貸款將可加強集團的財務靈活性及融資實力，也充分體現了集團未來業務的發展實力和潛力。

是次貸款為期三年，貸款利率按香港銀行同業拆息加1.65%年利率計算，貸款由香港上海匯豐銀行有限公司、上海銀行（香港）有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、招商永隆銀行有限公司、創興銀行有限公司及東亞銀行有限公司負責安排。

亞洲聯合基建主席彭一庭先生表示：「我們衷心感謝銀行夥伴對亞洲聯合基建的支持與信任，這對我們意義重大。是次簽訂的貸款協議，充分展示了銀行業界對集團穩健的業務基礎和發展策略之信心。憑藉集團多年來建立的堅實業務根基、豐富的行業經驗以及健康的財務狀況，我們將持續把握市場機遇，為股東創造更佳的價值及回報。」

亞洲聯合基建控股有限公司(股份代號: 00711.HK)
亞洲聯合基建控股有限公司（「亞洲聯合基建」），於香港交易所主機板上市，股份代號為00711。集團旗下業務包括建築工程及管理、物業發展及資產租賃、保安及設施管理服務、隧道管理、非專營巴士服務、以及醫療科技與健康。旗下子公司「俊和」為香港著名建築承建商及物業發展商，憑藉其卓越雄厚的建築經驗及專業實力，使集團緊握合適發展機遇，以提升集團整體盈利水準及創造更高投資價值。


話題 Press release summary

部門 金融, 业务, Construction
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