來源 Tanaka Holdings Co., Ltd. 田中貴金屬工業在韓國首爾設立當地法人 旨在透過設立當地法人促進韓國國內的交易,擴大在燃料電池觸媒、功率半導體材料、前驅物、貴金屬再利用等市場的業務

東京, 2023年3月16日 - (亞太商訊) - 東京, 2023年3月16日 - (亞太商訊) - 田中貴金屬集團旗下經營製造事業的田中貴金屬工業株式會社(總公司:東京都千代田區、董事長:田中浩一朗)宣布,作為在韓國營業戰略的新據點,於2022年11月10日(週四)在韓國首爾設立「韓國TKK株式會社」,並將於2023年4月3日(週一)起作為新法人開始營業。 韓國TKK外觀 設立的背景 以往我們在韓國以日本法人當地分公司的形式營運,因此需要以日本法人的名義對韓國國內的客戶進行交易和銷售。由於無法對應當地貨幣,導致能夠對應的案件有限等,在韓國國內的交易受到限制。 設立的效果 這次透過設立當地法人,今後可作為當地法人使用當地貨幣(韓元)與韓國國內的客戶進行交易。因此,當地法人可直接與韓國國內的客戶進行交易,還可在完成進口通關後在韓國國內進行交貨等,使當地交易更加順暢和活躍。而且,由於以往定位在日本法人分公司,因此沒有對韓國的國策研究所案件以及為實施貴金屬再利用的廢品回收等的投標資格,但隨著這次設立當地法人,我們將有資格參加國家研究用電鍍裝置和各種材料,以及石油化學觸媒廢品回收等在當地的投標。這將有望大幅擴大在韓國國內的交易範圍。 田中貴金屬工業透過這次將韓國首爾分公司轉為當地法人,使在韓國的交易更加順利,同時透過進一步擴大可提供產品的範圍,滿足當地客戶的需求。另外,作為設立當地法人後的重點領域,除了以白金為中心的廢品回收/貴金屬再利用外,還將謀求進入前驅物市場等,進一步擴大在韓國的事業。 當地法人概要 公司名稱 TANAKA Kikinzoku Korea Co., Ltd. 董事 代表理事(兼任)井原康孝、理事(專職)李埈碩、理事(兼任)庄司亨、理事(兼任)神谷慈行、監事(兼任)佐藤昭仁 所在地 #901 OPULENCE Bldg., 254, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul 06647 Korea 設立 2022年11月10日 員工人數 員工人數: 19人(含4名派駐人員) 業務內容 田中貴金屬集團的貴金屬工業產品(材料及零件)的進口銷售及製造、電鍍藥水的銷售及向客戶提供工程服務、工業用/民生用廢品回收及取貨 資本額 10億韓元(約1.03億日圓) 股東 田中貴金屬工業株式會社(100%) 關於田中貴金屬集團 田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛 活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。2021 年度(2022年3月止)的合併營業額為7,877億日圓(※),擁有5,225名員工。

