來源 Ocumension Therapeutics 歐康維視獲納入滬港通及深港通名單

香港, 2023年3月13日 - (亞太商訊) - 中國領先眼科醫藥平台公司 — 歐康維視生物(「歐康維視」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1477)欣然宣佈,集團在香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)發行的普通股正式被納入港股通下滬港通及深港通股票名單,並於3月13日起生效。這標誌著公司與內地資本市場完成整體互聯互通,將進一步擴大內地的投資者基礎,獲得更多的關注,提升公司股票流動性。



滬港通及深港通計劃協助國際和中國大陸投資者通過香港交易所、上海和深圳證券交易所的交易和結算系統在彼此的市場上交易證券。合資格的中國大陸投資者現時可以直接交易符合條件的港股股票(南向),而香港及海外投資者則可以交易符合條件的A股股票(北向),但須遵守每日額度規限。



歐康維視生物執行董事兼首席執行官劉曄先生表示:「我們很高興被納入滬港通及深港通的名單,合資格的中國大陸投資者現能通過上海證券交易所及深圳證券交易所直接交易歐康維視的股票;這不但意味著資本市場和專業投資者對我們的關注程度進一步提升,及對公司長期投資價值和未來增長前景表示進一步認可;同時亦有助公司未來進一步擴大內地的投資者基礎,提升我們在資本市場的影響力,更有助公司股票流動性增加。」



關於歐康維視生物

歐康維視生物是一家中國眼科醫藥平台公司,致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。公司的願景是提供世界一流的藥物整體解決方案,以滿足中國眼科醫療的巨大需求。公司相信,公司具有明顯先發優勢的眼科醫藥平台將令公司在中國眼科業界取得領先地位。截止目前,公司已擁有眼前及眼後段24種藥物資產,建立起了完整的眼科藥物產品線,11款產品處於商業化階段,6款產品已進入III期臨床試驗,核心產品優施瑩(0.18mg氟輕鬆玻璃體內植入劑)已在國內獲批上市。2020年7月10日,歐康維視生物在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市,股票代碼:01477。



有關歐康維視生物的更多資料,可瀏覽 https://www.ocumension.com/





