日清食品成為滬港通合資格交易股票



香港, 2023年3月13日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）將按照上海證券交易所關於滬港股票標的範圍擴大之最新公告，成為滬港通下港股通合資格交易股票，由今日（2023年3月13日）起生效。



滬港通於2014年正式啓動，旨在建立中國內地和香港之間的股票市場互聯互通。該股票互聯互通機制允許符合條件的內地投資者進入香港股市（南向）並允許香港和海外投資者交易符合條件的內地A股（北向），但每日交易額度有一定限制。根據公告，滬港通下港股通的可交易股票範圍將會擴大，納入符合以下條件的在港主要上市外國公司股票：1）屬於恒生綜合大型股指數成份股或恒生綜合中型股指數成份股；2）市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股。此外，滬港通南向交易的可交易股票範圍也將擴大，納入市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股。



日清食品執行董事、主席兼首席執行官安藤清隆先生表示：「自2017年上市以來，集團的業務及於資本市場的發展一直保持穩定，我亦喜見集團股份的投資價值逐步釋放。獲納入滬港通標誌著集團企業發展的一個重要里程碑，讓更多內地投資者能夠通過滬港通及深港通（早前已獲納入）買賣日清食品的股份。展望未來，我們將繼續加強企業管治及投資者關係，務求為股東創造長遠價值。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。日清食品現可通過滬港通及深港通（早前已獲納入）下港股通進行交易。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





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